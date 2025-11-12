Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мороз и батареи против вашей кожи: как спасти лицо от шелушений и трещин без дорогих процедур

Дерматологи рассказали, как защитить кожу от сухости зимой
0:34
Моя семья » Красота и стиль

Когда на улице холодно, а батареи дома жарят вовсю, кожа переживает настоящий стресс. Воздух становится сухим, влажность падает, и организм буквально теряет влагу изнутри. В итоге появляются шелушения, стянутость, зуд и ощущение, что лицо "тянет". Но зима — не приговор. Правильный уход способен не только вернуть коже мягкость и эластичность, но и защитить её от сезонных проблем.

Пилинг лица
Фото: www.pexels.com by Polina ⠀ is licensed under Бесплатное использование
Пилинг лица

Почему кожа становится сухой зимой

Главная причина зимней сухости — резкие перепады температуры и недостаток влаги в воздухе. На улице — мороз и ветер, а в помещении — сухое тепло от радиаторов. Кожный барьер ослабевает, влага испаряется быстрее, а естественные липиды не успевают восстановиться. Особенно страдают участки, где кожа тонкая: щёки, губы, руки.

"Кожа не успевает адаптироваться к смене среды, поэтому зимой ей нужен усиленный уход", — пояснила дерматолог Марина Орлова.

Кроме погоды, на состояние кожи влияют и внутренние факторы: нехватка витаминов A, E и D, жёсткая вода, злоупотребление очищающими средствами. Всё это разрушает защитный слой и делает кожу уязвимой.

Какой уход нужен зимой

Зимой уход должен быть направлен на восстановление баланса влаги и липидов. Это значит, что нужно использовать плотные текстуры, мягкие очищающие продукты и не забывать про увлажнение воздуха дома. Кремы с гиалуроновой кислотой, церамидами и маслами авокадо, ши или жожоба помогут восстановить эластичность и предотвратить шелушения.

Перед выходом на улицу крем стоит наносить минимум за 30 минут — иначе влага не успеет впитаться, и мороз лишь усугубит ситуацию.

Сравнение зимних средств ухода

Средство Для чего подходит Особенности Недостатки
Плотный питательный крем Для сухой и чувствительной кожи Защищает от мороза и ветра Может быть тяжёлым для жирной кожи
Сыворотка с гиалуроновой кислотой Для всех типов кожи Увлажняет в глубине Требует закрепления кремом
Масло для лица Для ночного ухода Восстанавливает липидный барьер Может закупорить поры при избытке
Увлажняющая маска 2-3 раза в неделю Быстро устраняет стянутость Недолговременный эффект
Крем с церамидами Для возрастной и ослабленной кожи Укрепляет защитный слой Высокая цена

6 шагов к здоровой коже зимой

  1. Уменьшите частоту умываний с гелем.
    Используйте мягкие пенки без сульфатов, чтобы не пересушивать кожу. Лучше умываться прохладной водой и промокать лицо полотенцем, а не тереть.

  2. Замените тоник на увлажняющий спрей.
    Средства с пантенолом, алоэ и розовой водой помогут смягчить кожу и подготовить её к крему.

  3. Используйте питательный крем дважды в день.
    Утром — лёгкий защитный, вечером — более жирный. Для максимального эффекта наносите его на слегка влажную кожу.

  4. Не забывайте про солнцезащиту.
    Зимой солнце всё ещё активно, особенно если есть снег. Крем с SPF не только защищает от ультрафиолета, но и предотвращает появление пигментных пятен.

  5. Следите за влажностью в помещении.
    Оптимальная влажность — 45-60%. Поможет увлажнитель воздуха или просто миска с водой рядом с батареей.

  6. Пейте достаточно воды.
    Даже зимой кожа теряет влагу, поэтому важно поддерживать водный баланс. Чай и кофе не считаются — только чистая вода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: умываться горячей водой.
    Последствие: кожа теряет естественные масла, появляется шелушение.
    Альтернатива: умывание тёплой водой и мягким средством.

  • Ошибка: наносить крем сразу перед выходом на улицу.
    Последствие: при морозе влага превращается в микрокристаллы и травмирует кожу.
    Альтернатива: делать это за 30-40 минут до выхода.

  • Ошибка: пользоваться спиртовыми тониками.
    Последствие: пересушивание и раздражение.
    Альтернатива: безалкогольные лосьоны или гидролаты.

А что если кожа всё равно сухая

Иногда привычный уход перестаёт помогать. В этом случае стоит пересмотреть рацион - возможно, организму не хватает омега-3 жирных кислот или витаминов группы B. Также полезно добавить к уходу ночную маску, делать питательные обёртывания и мягкий массаж лица для стимуляции кровообращения. Если кожа продолжает шелушиться, стоит обратиться к дерматологу — причина может быть глубже, чем кажется.

Плюсы и минусы популярных зимних процедур

Процедура Плюсы Минусы
Ультразвуковая чистка Освежает и выравнивает кожу Может раздражать при сухости
Биоревитализация Глубокое увлажнение Требует времени на восстановление
Пилинг миндальный Мягко обновляет кожу Не подходит для чувствительной кожи
СПА-уход с маслами Расслабляет и питает Кратковременный эффект

FAQ

Как выбрать зимний крем для лица?
Выбирайте плотные текстуры с маслами и церамидами. Для жирной кожи подойдут балансирующие кремы с гиалуроновой кислотой.

Нужно ли пользоваться SPF зимой?
Да, особенно при солнечной погоде или во время прогулок по снегу. Ультрафиолет отражается и может повредить кожу.

Как помочь губам при шелушении?
Используйте бальзам с пчелиным воском или ши, избегайте ароматизированных помад и не облизывайте губы на морозе.

Мифы и правда

  • Миф: зимой крема с маслами забивают поры.
    Правда: при умеренном использовании масла восстанавливают барьер и предотвращают раздражение.

  • Миф: сухость кожи — только косметическая проблема.
    Правда: это сигнал о нарушении защитных функций, который нельзя игнорировать.

  • Миф: зимой не нужно увлажнение, только питание.
    Правда: без увлажнения кожа быстрее стареет и теряет упругость.

3 интересных факта

  1. При понижении температуры на 1°C кожа теряет до 10% влаги.

  2. Люди, живущие в квартирах с центральным отоплением, страдают от сухости кожи в 2 раза чаще.

  3. Маски с гиалуроновой кислотой удерживают влагу до 1000 раз больше собственного веса.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
