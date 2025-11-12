Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя на Бродвее
Поисковики обнаружили послание в запаянной гильзе — Юрий Дутов
Посадка без ямы повышает долговечность деревьев — садоводы
Honda отложила выпуск дешёвого электромобиля до 2030 года
Виктория Боня отвергла обвинения в плагиате цвета косметики
Горячие поверхности нарушают терморегуляцию кошек — зоологи
Пробирка из 70-х открыла новую эру медицины: старый антибиотик оказался в сто раз сильнее современных
Стильные идеи для стеллажа: книги, игрушки, растения и посуда для дома
Белоруссия вводит налог на богатство — глава Минфина Селиверстов

Маникюр, после которого хочется надеть перчатки навсегда: как салоны калечат красоту

Дерматологи назвали признаки небезопасного маникюрного салона
6:39
Моя семья » Красота и стиль

Маникюр — это не просто уход за руками, а процедура, напрямую связанная с безопасностью и здоровьем. Салоны, где нарушены санитарные нормы или отсутствует профессиональный подход, могут стать источником неприятных последствий. На первый взгляд всё может выглядеть прилично, но за чистыми полотенцами и улыбающимся мастером нередко скрываются тревожные сигналы. Ниже — пять признаков, которые помогут вовремя понять, что стоит подняться из кресла и уйти.

Мастер делает маникюр
Фото: https://news.gnet.tn/wp-content/uploads/2021/12/manucure.jpg
Мастер делает маникюр

1. Стерильность существует только на словах

Гигиена — основа любого салона, но на практике не все соблюдают стандарты. Если мастер уверяет, что инструменты стерильны, но не открывает пакеты при вас, стоит насторожиться. Профессионалы всегда вскрывают стерильные наборы перед началом процедуры, а автоклав или сухожар находятся в зоне видимости.

Одноразовые пилочки и бафы должны быть действительно одноразовыми: ими нельзя пользоваться повторно, даже если клиент "постоянный". Нарушение стерильности часто приводит к грибковым и бактериальным инфекциям, которые сложно лечить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: клиент доверяет на слово, не контролируя процесс.

  • Последствие: заражение или воспаление ногтевого ложа.

  • Альтернатива: выбирать студии, где на виду стоят стерилизаторы и вскрытие пакетов происходит при клиенте.

2. Мастер не интересуется вашими особенностями

Настоящий профессионал всегда уточняет детали — есть ли у клиента аллергии, повреждения ногтей, хронические болезни кожи. Если мастер сразу приступает к работе, не задавая вопросов, это сигнал об отсутствии индивидуального подхода.

Такое отношение повышает риск ошибок в подборе материалов: например, аллергическая реакция на пигменты, раздражение от праймера или повреждение кутикулы. Хороший мастер всегда ведёт диалог, объясняет свои действия и рассказывает о средствах, которые использует.

Советы шаг за шагом

  1. При записи обратите внимание, задают ли вам вопросы о типе покрытия и форме ногтей.

  2. В салоне уточните, какими материалами работают и где они производятся.

  3. Откажитесь от процедуры, если специалист раздражается или торопится, не объясняя этапы работы.

3. Материалы вызывают сомнения

Качественные продукты для маникюра — это не просто красивые баночки. У каждого средства должны быть видны название бренда, срок годности и состав. Если этикетки стёрты или вовсе отсутствуют, а запах слишком химический, велика вероятность, что перед вами подделка.

У поддельных материалов изменяется консистенция, они расслаиваются и плохо полимеризуются. Это не только портит внешний вид покрытия, но и может вызвать ожог ногтевой пластины или аллергию.

Сравнение

Параметр Качественные материалы Подделка или просрочка
Запах Лёгкий, косметический Резкий, химический
Консистенция Однородная, плотная С комками, расслаивается
Этикетка Чёткая, читаемая Стертая или отсутствует
Реакция при сушке Без жжения Печёт или зудит

4. Атмосфера не соответствует обещаниям

О многом говорит сам интерьер салона. Пространство должно быть чистым, проветриваемым, с удобными креслами и качественным освещением. Если в помещении душно, пахнет ацетоном, а инструменты лежат на пыльных полках, о профессионализме говорить сложно.

Интерьер — отражение отношения к клиенту. Там, где не следят за чистотой и мелочами, вряд ли соблюдают и санитарные нормы. Нередко такие салоны экономят на всем: от средств для дезинфекции до одноразовых расходников.

Плюсы и минусы

Критерий Плюсы хорошего салона Минусы плохого салона
Освещение Белое, равномерное Тусклое, желтоватое
Мебель Удобная, чистая Потрёпанная, грязная
Воздух Без резких запахов Сильный запах ацетона
Музыка Спокойная, нейтральная Громкая, раздражающая

5. Торопливость и отсутствие внимания к деталям

Маникюр — это не гонка, а процесс, требующий терпения и аккуратности. Если мастер работает в спешке, сокращает этапы, не соблюдает время полимеризации или опила — результат долго не продержится. Более того, возможны порезы, ожоги и неровное покрытие.

Среднее время качественного маникюра — от 1 до 2 часов. За это время выполняются все этапы: обработка кутикулы, шлифовка, нанесение базы и покрытия, финальная полировка. Быстрее — значит, с нарушениями технологии.

А что если…

Если вы торопитесь, лучше выбрать минимальный уход: гигиенический маникюр без покрытия или однотонный лак. Это безопаснее, чем жертвовать качеством ради скорости. Уточните, какие этапы мастер может сократить без вреда для результата.

FAQ

Как выбрать безопасный салон?
Надёжные студии показывают стерилизаторы, ведут страницы с отзывами, используют бренды с сертификатами качества.

Сколько стоит качественный маникюр?
Средняя цена по крупным городам — 1500-3000 рублей. Слишком низкая стоимость часто означает экономию на материалах или санитарии.

Что надёжнее — салон или частный мастер?
Важно не место, а условия: соблюдение стерилизации, использование одноразовых расходников и профессиональных брендов.

Мифы и правда

Миф Правда
Дорогой салон всегда безопасен Цена не гарантирует стерильность
Одноразовые инструменты — просто реклама Это обязательный стандарт гигиены
Быстрый маникюр — показатель опыта Скорость часто означает нарушение технологии

3 интересных факта

  1. Гель-лаки профессиональных брендов хранятся только в тёмных банках, чтобы избежать разрушения пигментов от света.

  2. Минимальное время стерилизации инструментов в сухожаре — 60 минут при температуре 180°C.

  3. Каучуковые базы с витаминами помогают восстанавливать ногти после частого покрытия.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Домашние животные
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Наука и техника
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Экономика и бизнес
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Последние материалы
Нежное куриное филе и трюфельное масло: готовим вкусный ужин за 30 минут
Штрафы до 600 тысяч рублей приходят из-за номеров-дублёров
Альберт Саяпов, эксперт по билетным технологиям в FIFA, — об организации Чемпионата мира по футболу в России, Катаре и США
Ботаники объяснили, почему рождественский кактус не цветёт
Надежда Кадышева может завершить концертную деятельность
Бен Стиллер спродюсировал фильм Александра Молочникова
Секрет менопаузы без живота: диетологи вспомнили о старом продукте, который творит чудеса
Минэкологии: белки в Подмосковье создают запасы орехов и желудей в дуплах
Ожившее Средневековье: 15 ноября на чемпионате исторических боев сразятся рыцари из Европы и России
Звезда "Дома-2" Наталья Варвина попала в дорожную аварию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.