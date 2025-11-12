Зимний гардероб больше не узнаешь — старые вещи снова на пике популярности

Вельвет снова на пике популярности, хотя еще недавно его считали пережитком 70-х. Мягкий, теплый и фактурный, он вновь занял почетное место в коллекциях ведущих брендов. Этой зимой он стал достойной заменой джинсам и воплощением спокойной элегантности.
Все началось с коллекции The Row весна-лето 2024, где дизайнеры представили свободные брюки из вельвета глубоких оттенков терракоты и граната. Эти модели мягко ниспадают к щиколоткам, создавая расслабленный силуэт, в котором комфорт не исключает утонченности. Вслед за ними Miu Miu напомнили публике, что вельвет — это не только про ретро, но и про современный шик: пальто изумрудного цвета, мини-юбки и бейсболки бежевых оттенков придали ткани свежесть.
Идею быстро подхватили Rabanne, Proenza Schouler, Ganni и Max Mara — каждая марка добавила свой штрих: от классических костюмов до экстравагантных пальто в духе 90-х.
Несмотря на ассоциации с клешами и винтажными лампами, вельвет тесно связан и с минимализмом 90-х. Кэролин Бессетт-Кеннеди предпочитала короткие карамельные модели со шнуровкой, сочетая их с черными водолазками и кожаными мокасинами. А Джейн Биркин, икона непринужденного французского стиля, доказала, что вельветовые брюки могут выглядеть утонченно даже без аксессуаров.
Сегодня эта ткань вновь переживает ренессанс: она сохраняет тепло, дарит уют и при этом выглядит стильно в любой обстановке — от офиса до прогулок по зимнему городу.
|Критерий
|Джинсы
|Вельветовые брюки
|Тепло
|Среднее
|Высокое
|Фактура
|Гладкая
|Бархатистая
|Универсальность
|Повседневная
|Универсальная, более "зимняя"
|Комфорт
|Средний
|Максимальный
|Совместимость с обувью
|Кеды, ботинки
|Лоферы, сапоги, кроссовки
Начните с базовых вещей: свободные брюки карамельного или шоколадного цвета легко заменить привычные джинсы.
Добавьте акцент — ремень или короткий жакет из кожи. Контраст фактур делает образ сложным и элегантным.
Для повседневного лука используйте футболки oversize, как в коллекции The Row.
Хотите классики? Наденьте водолазку и пальто в тон — получится лаконично и тепло.
Для офисного стиля подойдут костюмы из тонкого вельвета приглушённых оттенков: серого, пудрового, темно-синего.
Попробуйте комбинировать вельвет с трендовыми элементами — кроссовками с массивной подошвой или кожаными пальто. Сочетание ностальгии и современных форм делает образ актуальным.
|Плюсы
|Минусы
|Теплый и уютный материал
|Может быстро терять форму без ухода
|Удобен для повседневной носки
|Требует аккуратной стирки
|Идеален для холодного сезона
|Иногда добавляет объема
|Легко комбинируется с базовыми вещами
|Не подходит для летней жары
Как выбрать вельветовые брюки?
Ориентируйтесь на плотность ткани: для зимы подойдут модели с широким рубчиком, для весны — тонкие, почти гладкие.
Что лучше — вельвет или твид?
Вельвет мягче и комфортнее для повседневных образов, а твид больше подходит для формальных комплектов.
Сколько стоят качественные брюки из вельвета?
Средний ценовой диапазон — от 8 000 до 20 000 рублей, в зависимости от бренда и состава ткани.
Слово "вельвет" происходит от французского "velours côtelé", что значит "рубчатый бархат".
В XVIII веке ткань использовалась для пошива костюмов английских аристократов.
В 1970-е годы вельвет стал символом свободы и студенческой моды.
