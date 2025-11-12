Зимний гардероб больше не узнаешь — старые вещи снова на пике популярности

Вельветовые брюки стали главным трендом зимы 2025-2026

5:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вельвет снова на пике популярности, хотя еще недавно его считали пережитком 70-х. Мягкий, теплый и фактурный, он вновь занял почетное место в коллекциях ведущих брендов. Этой зимой он стал достойной заменой джинсам и воплощением спокойной элегантности.

Фото: unsplash.com by Hannah Morgan hannahmorgan7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда

Возвращение вельвета в моду

Все началось с коллекции The Row весна-лето 2024, где дизайнеры представили свободные брюки из вельвета глубоких оттенков терракоты и граната. Эти модели мягко ниспадают к щиколоткам, создавая расслабленный силуэт, в котором комфорт не исключает утонченности. Вслед за ними Miu Miu напомнили публике, что вельвет — это не только про ретро, но и про современный шик: пальто изумрудного цвета, мини-юбки и бейсболки бежевых оттенков придали ткани свежесть.

Идею быстро подхватили Rabanne, Proenza Schouler, Ganni и Max Mara — каждая марка добавила свой штрих: от классических костюмов до экстравагантных пальто в духе 90-х.

Вельвет и ностальгия по 90-м

Несмотря на ассоциации с клешами и винтажными лампами, вельвет тесно связан и с минимализмом 90-х. Кэролин Бессетт-Кеннеди предпочитала короткие карамельные модели со шнуровкой, сочетая их с черными водолазками и кожаными мокасинами. А Джейн Биркин, икона непринужденного французского стиля, доказала, что вельветовые брюки могут выглядеть утонченно даже без аксессуаров.

Сегодня эта ткань вновь переживает ренессанс: она сохраняет тепло, дарит уют и при этом выглядит стильно в любой обстановке — от офиса до прогулок по зимнему городу.

Сравнение: джинсы против вельвета

Критерий Джинсы Вельветовые брюки Тепло Среднее Высокое Фактура Гладкая Бархатистая Универсальность Повседневная Универсальная, более "зимняя" Комфорт Средний Максимальный Совместимость с обувью Кеды, ботинки Лоферы, сапоги, кроссовки

Как носить вельвет: пошаговое руководство

Начните с базовых вещей: свободные брюки карамельного или шоколадного цвета легко заменить привычные джинсы. Добавьте акцент — ремень или короткий жакет из кожи. Контраст фактур делает образ сложным и элегантным. Для повседневного лука используйте футболки oversize, как в коллекции The Row. Хотите классики? Наденьте водолазку и пальто в тон — получится лаконично и тепло. Для офисного стиля подойдут костюмы из тонкого вельвета приглушённых оттенков: серого, пудрового, темно-синего.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать слишком плотный вельвет, который утяжеляет фигуру.

→ Последствие: силуэт становится громоздким.

→ Альтернатива: модели из микровельвета — легкие и пластичные.

→ Последствие: силуэт становится громоздким. → Альтернатива: модели из микровельвета — легкие и пластичные. Ошибка: сочетать вельвет с вещами из той же фактуры.

→ Последствие: образ теряет глубину.

→ Альтернатива: кожа, шерсть, шелк — они подчеркнут текстуру ткани.

→ Последствие: образ теряет глубину. → Альтернатива: кожа, шерсть, шелк — они подчеркнут текстуру ткани. Ошибка: ограничиваться брюками.

→ Последствие: образ выглядит предсказуемо.

→ Альтернатива: вельветовые юбки, жакеты и даже бейсболки.

А что если попробовать по-новому

Попробуйте комбинировать вельвет с трендовыми элементами — кроссовками с массивной подошвой или кожаными пальто. Сочетание ностальгии и современных форм делает образ актуальным.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Теплый и уютный материал Может быстро терять форму без ухода Удобен для повседневной носки Требует аккуратной стирки Идеален для холодного сезона Иногда добавляет объема Легко комбинируется с базовыми вещами Не подходит для летней жары

FAQ

Как выбрать вельветовые брюки?

Ориентируйтесь на плотность ткани: для зимы подойдут модели с широким рубчиком, для весны — тонкие, почти гладкие.

Что лучше — вельвет или твид?

Вельвет мягче и комфортнее для повседневных образов, а твид больше подходит для формальных комплектов.

Сколько стоят качественные брюки из вельвета?

Средний ценовой диапазон — от 8 000 до 20 000 рублей, в зависимости от бренда и состава ткани.

Мифы и правда

Миф: вельвет — устаревшая ткань.

Правда: современные модели выглядят свежо и легко интегрируются в гардероб.

вельвет — устаревшая ткань. современные модели выглядят свежо и легко интегрируются в гардероб. Миф: вельвет только для мужчин.

Правда: женские коллекции показывают обратное — сегодня это универсальный материал.

вельвет только для мужчин. женские коллекции показывают обратное — сегодня это универсальный материал. Миф: вельвет сложно стирать.

Правда: современные составы ткани выдерживают машинную стирку при деликатном режиме.

Интересные факты

Слово "вельвет" происходит от французского "velours côtelé", что значит "рубчатый бархат". В XVIII веке ткань использовалась для пошива костюмов английских аристократов. В 1970-е годы вельвет стал символом свободы и студенческой моды.