Время играет против волос: эти 8 приёмов вернут локонам молодость

С возрастом меняется не только кожа и обмен веществ — волосы тоже реагируют на время. Они становятся тоньше, суше, теряют блеск и упругость. Но хорошая новость в том, что эти процессы можно замедлить. Правильный уход, питание и несколько продуманных привычек способны вернуть локонам молодость и силу.
После 40 лет уровень эстрогенов постепенно снижается, и это напрямую отражается на состоянии волос. Цикл роста укорачивается, фолликулы производят меньше кератина, а сальные железы вырабатывают меньше себума — природного жира, который защищает и увлажняет пряди.
Немаловажную роль играет и стресс. Постоянное напряжение повышает уровень кортизола, из-за чего сосуды сужаются, а питание волосяных луковиц ухудшается. Добавим к этому частые окрашивания, термоукладки, недостаток сна и витаминов — и получаем ломкость, тусклость и выпадение.
"Возрастные изменения волос — естественный процесс, но ухоженные локоны после 40 выглядят не хуже, чем в 25", — отметил трихолог Сергей Волков.
|Возраст
|Основные изменения
|Что помогает
|30-40 лет
|Уменьшается густота, появляется сухость
|Маски с кератином, масла
|40-50 лет
|Замедляется рост, снижается блеск
|Пилинг кожи головы, витамины
|50+ лет
|Повышенная ломкость, поседение
|Ампулы с пептидами, мягкие шампуни
Понимание этих этапов помогает подобрать средства и процедуры, которые компенсируют естественные потери и поддерживают здоровье волос.
Выбирайте мягкие шампуни. Откажитесь от агрессивных сульфатов и выбирайте формулы с керамидами и маслами арганы.
Используйте кондиционер после каждого мытья. Он запечатывает влагу и предотвращает спутывание.
Раз в неделю делайте питательную маску. Идеальны варианты с кератином, аминокислотами и маслом жожоба.
Не злоупотребляйте горячими приборами. Используйте фен на средней температуре, а утюжок — с термозащитой.
Регулярно подстригайте кончики. Это помогает волосам выглядеть аккуратно и не расслаиваться.
Делайте массаж кожи головы. Он улучшает микроциркуляцию и стимулирует рост новых волосков.
Пейте достаточно воды и ешьте белковую пищу. Волосам нужны аминокислоты и цинк.
Принимайте витамины для волос. Биотин, витамины A, E, D и группы B укрепляют структуру изнутри.
Ошибка: ежедневное мытьё горячей водой.
Последствие: пересушивание кожи головы и ломкость.
Альтернатива: мойте тёплой водой 2-3 раза в неделю.
Ошибка: расчёсывание мокрых волос.
Последствие: повреждение кутикулы.
Альтернатива: используйте гребень с редкими зубьями после лёгкого подсушивания.
Ошибка: окрашивание агрессивной краской.
Последствие: разрушение белковой структуры волос.
Альтернатива: краски без аммиака или тонирующие бальзамы.
Если волосы сильно ослабли, попробуйте пройти курс процедур в салоне. Ламинирование, ботокс и полировка восстанавливают блеск и плотность. При регулярном уходе эффект держится до двух месяцев.
Домашний вариант — масляные обёртывания. Тёплое касторовое, кокосовое или репейное масло питает кожу головы и помогает "разбудить" спящие луковицы. Главное — делать это системно, а не от случая к случаю.
|Процедура
|Плюсы
|Минусы
|Ламинирование
|Придаёт блеск, делает волосы плотнее
|Временный эффект, возможна сухость
|Ботокс для волос
|Глубоко питает и разглаживает
|Дорогой уход, требует повторения
|Кератиновое восстановление
|Убирает пушистость, облегчает укладку
|Может утяжелять тонкие волосы
|Масляные обёртывания
|Натуральный уход, доступность
|Эффект заметен не сразу
Как часто нужно подстригать волосы после 40 лет?
Каждые 6-8 недель. Это предотвращает расслоение кончиков и сохраняет форму стрижки.
Какие продукты особенно полезны для волос?
Рыба, яйца, орехи, авокадо и зелёные овощи. Они содержат белки и жирные кислоты, которые питают волосяные луковицы.
Можно ли красить седину без вреда?
Да, выбирайте краски без аммиака и используйте ухаживающие маски после окрашивания.
Миф: седина появляется только из-за возраста.
Правда: часто это результат стресса, дефицита меди и витаминов группы B.
Миф: короткие волосы растут быстрее.
Правда: длина не влияет на скорость роста, всё решает здоровье фолликулов.
Миф: если часто стричь волосы, они становятся гуще.
Правда: густота зависит от генетики, но срез обновляет кончики и визуально делает пряди плотнее.
