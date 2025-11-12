Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайская и сиамская кошки относятся к разным породам — фелинологи
Агрономы подтвердили морозостойкость сорта моркови Мармелад красный
Певица Алёна Свиридова приняла участие в шоу "Ну-ка, все вместе!"
Когда сон перестаёт быть отдыхом: скрытая опасность снотворных препаратов
Места у аварийного выхода дают больше пространства для ног — эксперты по туризму
Эксперты: светильники из камня создают рассеянный свет, снижающий уровень стресса
Обручальные кольца Шамана и Мизулиной обошлись в 600 тысяч
Posco удваивает инвестиции в литиевые проекты — гендиректор Чанг Ин Хва
Селекционеры вывели гибрид свеклы Пабло F1 с повышенной сладостью

Время играет против волос: эти 8 приёмов вернут локонам молодость

Трихолог Волков назвал причины старения волос после 40 лет
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом меняется не только кожа и обмен веществ — волосы тоже реагируют на время. Они становятся тоньше, суше, теряют блеск и упругость. Но хорошая новость в том, что эти процессы можно замедлить. Правильный уход, питание и несколько продуманных привычек способны вернуть локонам молодость и силу.

Полотенце на голове
Фото: www.pexels.com by Vlada Karpovich is licensed under Бесплатное использование
Полотенце на голове

Почему волосы "стареют"

После 40 лет уровень эстрогенов постепенно снижается, и это напрямую отражается на состоянии волос. Цикл роста укорачивается, фолликулы производят меньше кератина, а сальные железы вырабатывают меньше себума — природного жира, который защищает и увлажняет пряди.

Немаловажную роль играет и стресс. Постоянное напряжение повышает уровень кортизола, из-за чего сосуды сужаются, а питание волосяных луковиц ухудшается. Добавим к этому частые окрашивания, термоукладки, недостаток сна и витаминов — и получаем ломкость, тусклость и выпадение.

"Возрастные изменения волос — естественный процесс, но ухоженные локоны после 40 выглядят не хуже, чем в 25", — отметил трихолог Сергей Волков.

Как меняются волосы с годами

Возраст Основные изменения Что помогает
30-40 лет Уменьшается густота, появляется сухость Маски с кератином, масла
40-50 лет Замедляется рост, снижается блеск Пилинг кожи головы, витамины
50+ лет Повышенная ломкость, поседение Ампулы с пептидами, мягкие шампуни

Понимание этих этапов помогает подобрать средства и процедуры, которые компенсируют естественные потери и поддерживают здоровье волос.

8 шагов к омоложению локонов

  1. Выбирайте мягкие шампуни. Откажитесь от агрессивных сульфатов и выбирайте формулы с керамидами и маслами арганы.

  2. Используйте кондиционер после каждого мытья. Он запечатывает влагу и предотвращает спутывание.

  3. Раз в неделю делайте питательную маску. Идеальны варианты с кератином, аминокислотами и маслом жожоба.

  4. Не злоупотребляйте горячими приборами. Используйте фен на средней температуре, а утюжок — с термозащитой.

  5. Регулярно подстригайте кончики. Это помогает волосам выглядеть аккуратно и не расслаиваться.

  6. Делайте массаж кожи головы. Он улучшает микроциркуляцию и стимулирует рост новых волосков.

  7. Пейте достаточно воды и ешьте белковую пищу. Волосам нужны аминокислоты и цинк.

  8. Принимайте витамины для волос. Биотин, витамины A, E, D и группы B укрепляют структуру изнутри.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ежедневное мытьё горячей водой.
    Последствие: пересушивание кожи головы и ломкость.
    Альтернатива: мойте тёплой водой 2-3 раза в неделю.

  • Ошибка: расчёсывание мокрых волос.
    Последствие: повреждение кутикулы.
    Альтернатива: используйте гребень с редкими зубьями после лёгкого подсушивания.

  • Ошибка: окрашивание агрессивной краской.
    Последствие: разрушение белковой структуры волос.
    Альтернатива: краски без аммиака или тонирующие бальзамы.

А что если начать всё заново

Если волосы сильно ослабли, попробуйте пройти курс процедур в салоне. Ламинирование, ботокс и полировка восстанавливают блеск и плотность. При регулярном уходе эффект держится до двух месяцев.

Домашний вариант — масляные обёртывания. Тёплое касторовое, кокосовое или репейное масло питает кожу головы и помогает "разбудить" спящие луковицы. Главное — делать это системно, а не от случая к случаю.

Плюсы и минусы омолаживающих процедур

Процедура Плюсы Минусы
Ламинирование Придаёт блеск, делает волосы плотнее Временный эффект, возможна сухость
Ботокс для волос Глубоко питает и разглаживает Дорогой уход, требует повторения
Кератиновое восстановление Убирает пушистость, облегчает укладку Может утяжелять тонкие волосы
Масляные обёртывания Натуральный уход, доступность Эффект заметен не сразу

FAQ

Как часто нужно подстригать волосы после 40 лет?
Каждые 6-8 недель. Это предотвращает расслоение кончиков и сохраняет форму стрижки.

Какие продукты особенно полезны для волос?
Рыба, яйца, орехи, авокадо и зелёные овощи. Они содержат белки и жирные кислоты, которые питают волосяные луковицы.

Можно ли красить седину без вреда?
Да, выбирайте краски без аммиака и используйте ухаживающие маски после окрашивания.

Мифы и правда о старении волос

Миф: седина появляется только из-за возраста.
Правда: часто это результат стресса, дефицита меди и витаминов группы B.

Миф: короткие волосы растут быстрее.
Правда: длина не влияет на скорость роста, всё решает здоровье фолликулов.

Миф: если часто стричь волосы, они становятся гуще.
Правда: густота зависит от генетики, но срез обновляет кончики и визуально делает пряди плотнее.

3 интересных факта

  1. После менопаузы волосы растут медленнее, но становятся плотнее у корней.
  2. Генетика отвечает за 60 % изменений структуры волос с возрастом.
  3. Ежедневное расчёсывание массажной щёткой активирует до 20 % "спящих" фолликулов.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Экономика и бизнес
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Еда и рецепты
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Последние материалы
Певица Алёна Свиридова приняла участие в шоу "Ну-ка, все вместе!"
Когда сон перестаёт быть отдыхом: скрытая опасность снотворных препаратов
Места у аварийного выхода дают больше пространства для ног — эксперты по туризму
Эксперты: светильники из камня создают рассеянный свет, снижающий уровень стресса
Трихолог Волков назвал причины старения волос после 40 лет
Новый рекорд: более трети компаний Германии уступают конкурентам из стран вне ЕС
Обручальные кольца Шамана и Мизулиной обошлись в 600 тысяч
Posco удваивает инвестиции в литиевые проекты — гендиректор Чанг Ин Хва
Селекционеры вывели гибрид свеклы Пабло F1 с повышенной сладостью
Установлено отсутствие родственных видов у птицы кагу — орнитологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.