Винтаж, который стоит носить: эта дубленка, ставшая символом свободы, снова в тренде зимнего сезона

Зимний гардероб всегда требует особого подхода, особенно когда хочется выбрать что-то, что будет не только теплым, но и стильным. В сезоне 2025-2026 особое внимание стоит уделить дубленке в стиле бохо-шик — винтажной модели, которая уже заняла ведущие позиции на подиумах и в уличной моде. Этот тренд станет настоящим хитом, приносящим как уют, так и элегантность.
Когда-то это пальто было предметом одежды кочевников в Центральной Азии, и использовалось как практичная и долговечная вещь. В своих первоначальных формах оно не было ни модным, ни декоративным. Однако в 1970-е годы "афганка", как её тогда называли, стала популярным атрибутом среди хиппи и привлекла внимание знаменитостей, музыкантов, художников. В тот момент дубленка стала символом свободы самовыражения, протестом против стандартов и привязанности к традиционным нормам.
Дубленка с пушистым мехом, расслабленным кроем и элегантным силуэтом возвращается в тренды благодаря своей универсальности и комфортному стилю. В отличие от предыдущих сезонов, где преобладали яркие вышивки и бахрома, в 2025–2026 годах акцент будет на простоте и изысканности. Модели стали более утонченными, с добавлением глубоких и спокойных оттенков. Дубленка уже не выглядит как нишевый элемент, а теперь гармонично вписывается в разнообразие зимних стилей.
В 2025 году внимание уделяется дубленкам с минималистичным дизайном. Ожидаются модели в черных, шоколадных или песочных оттенках, выполненные из овчины или кожи с длинным, слегка растрепанным мехом, который гармонично сочетается с основным цветом. Вот какие особенности стоит учесть:
|Модели и особенности
|Описание
|Цвета
|Черный, шоколадный, песочный — спокойные оттенки, в которых акцент на фактуру.
|Мех
|Длинный, слегка растрепанный мех, гармонично сочетающийся с основной тканью.
|Фасоны
|Свободный крой с поясом, застежки на пуговицах или крючках для легкости.
Дубленка в стиле бохо-шик подходит для самых разных образов, от романтичных до более расслабленных и спортивных. Главное — сохранять баланс между мягкостью и элегантностью. Вот несколько идей, как стилизовать этот тренд.
Сочетайте дубленку с джинсами клеш и сапогами на устойчивом каблуке для создания классического бохо-лука. Этот образ подчеркнет винтажный стиль и добавит нотки свободы.
Для более актуального и минималистичного стиля носите дубленку с трикотажными брюками, кедами и бейсболкой. Контраст мягкой овчины и спортивных элементов создаст свежий, но элегантный вид.
Дубленка идеально сочетается с узкими джинсами, прямыми брюками или летящими платьями. Главное — не перегружать низ, чтобы не утяжелить образ.
|Плюсы
|Минусы
|Удобство и тепло, особенно в холодное время года.
|Не всегда подходит для формальных событий.
|Универсальность: подходит для разных образов.
|Модели могут выглядеть громоздкими для миниатюрных фигур.
|Актуальность тренда в зимнем сезоне.
|Не все модели подходят для дождливой или мокрой погоды.
Обратите внимание на качество меха, фасон и цвет. Лучше выбирать модель с простым кроем и аккуратными деталями, которые можно легко сочетать с остальными вещами в вашем гардеробе.
Овчина и мягкая кожа — это лучшие материалы для дубленки, так как они обеспечивают необходимое тепло и стильный внешний вид.
Для повседневных образов сочетайте дубленку с джинсами или легкими платьями, для вечернего выхода можно выбрать модели с металлическим акцентом и добавить женственные аксессуары.
