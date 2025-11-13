Винтаж, который стоит носить: эта дубленка, ставшая символом свободы, снова в тренде зимнего сезона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дубленка в стиле бохо-шик возвращается в моду в 2025 году
5:48
Красота и стиль

Зимний гардероб всегда требует особого подхода, особенно когда хочется выбрать что-то, что будет не только теплым, но и стильным. В сезоне 2025-2026 особое внимание стоит уделить дубленке в стиле бохо-шик — винтажной модели, которая уже заняла ведущие позиции на подиумах и в уличной моде. Этот тренд станет настоящим хитом, приносящим как уют, так и элегантность.

Молодая женщина в овчинной шубе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодая женщина в овчинной шубе

История дубленки в стиле бохо-шик

Когда-то это пальто было предметом одежды кочевников в Центральной Азии, и использовалось как практичная и долговечная вещь. В своих первоначальных формах оно не было ни модным, ни декоративным. Однако в 1970-е годы "афганка", как её тогда называли, стала популярным атрибутом среди хиппи и привлекла внимание знаменитостей, музыкантов, художников. В тот момент дубленка стала символом свободы самовыражения, протестом против стандартов и привязанности к традиционным нормам.

Почему дубленка снова в моде

Дубленка с пушистым мехом, расслабленным кроем и элегантным силуэтом возвращается в тренды благодаря своей универсальности и комфортному стилю. В отличие от предыдущих сезонов, где преобладали яркие вышивки и бахрома, в 2025–2026 годах акцент будет на простоте и изысканности. Модели стали более утонченными, с добавлением глубоких и спокойных оттенков. Дубленка уже не выглядит как нишевый элемент, а теперь гармонично вписывается в разнообразие зимних стилей.

Актуальные тенденции и популярные модели

В 2025 году внимание уделяется дубленкам с минималистичным дизайном. Ожидаются модели в черных, шоколадных или песочных оттенках, выполненные из овчины или кожи с длинным, слегка растрепанным мехом, который гармонично сочетается с основным цветом. Вот какие особенности стоит учесть:

Модели и особенности Описание
Цвета Черный, шоколадный, песочный — спокойные оттенки, в которых акцент на фактуру.
Мех Длинный, слегка растрепанный мех, гармонично сочетающийся с основной тканью.
Фасоны Свободный крой с поясом, застежки на пуговицах или крючках для легкости.

Как носить дубленку в стиле бохо-шик

Дубленка в стиле бохо-шик подходит для самых разных образов, от романтичных до более расслабленных и спортивных. Главное — сохранять баланс между мягкостью и элегантностью. Вот несколько идей, как стилизовать этот тренд.

Для романтичного образа

Сочетайте дубленку с джинсами клеш и сапогами на устойчивом каблуке для создания классического бохо-лука. Этот образ подчеркнет винтажный стиль и добавит нотки свободы.

Для современного образа

Для более актуального и минималистичного стиля носите дубленку с трикотажными брюками, кедами и бейсболкой. Контраст мягкой овчины и спортивных элементов создаст свежий, но элегантный вид.

Для женственного образа

Дубленка идеально сочетается с узкими джинсами, прямыми брюками или летящими платьями. Главное — не перегружать низ, чтобы не утяжелить образ.

Плюсы и минусы дубленок в стиле бохо-шик

Плюсы Минусы
Удобство и тепло, особенно в холодное время года. Не всегда подходит для формальных событий.
Универсальность: подходит для разных образов. Модели могут выглядеть громоздкими для миниатюрных фигур.
Актуальность тренда в зимнем сезоне. Не все модели подходят для дождливой или мокрой погоды.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать идеальную дубленку для зимы

Обратите внимание на качество меха, фасон и цвет. Лучше выбирать модель с простым кроем и аккуратными деталями, которые можно легко сочетать с остальными вещами в вашем гардеробе.

Какие ткани лучше для дубленки в стиле бохо-шик

Овчина и мягкая кожа — это лучшие материалы для дубленки, так как они обеспечивают необходимое тепло и стильный внешний вид.

Как стилизовать дубленку в стиле бохо-шик для зимы

Для повседневных образов сочетайте дубленку с джинсами или легкими платьями, для вечернего выхода можно выбрать модели с металлическим акцентом и добавить женственные аксессуары.

3 интересных факта о дубленке в стиле бохо-шик

  • Дубленка была впервые популяризирована среди западных хиппи в 1970-е годы как символ независимости и свободы.
  • Несмотря на свою простоту, дубленка может быть стильным и практичным решением для зимнего гардероба.
  • В современном исполнении дубленка сочетает в себе минимализм, что делает её актуальной даже для тех, кто предпочитает строгие и лаконичные стили.

Исторический контекст

  • В 1970-е годы дубленка стала популярным элементом одежды среди хиппи, символизируя протест и личную независимость.
  • С развитием моды в 1980-е и 1990-е годы дубленка немного ушла на второй план, но в последние годы снова заняла важное место в зимних коллекциях.
  • В 2025–2026 годах дубленка вернулась как главный тренд, адаптировавшись к современным потребностям модниц.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
