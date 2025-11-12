Семь оттенков из 90-х, которые не стареют: вдохновение для тех, кто хочет стиль без лишней драмы

Окрашивание в стиле 90-х сохраняет популярность благодаря своей универсальности

В 90-х многие знаменитости не боялись экспериментировать с внешностью, включая окрашивание волос. Стиль тех лет был ярким и разнообразным — от смелых красных оттенков до платиновых блондов. Сегодня эти тенденции возвращаются, и многие современные звезды вновь вдохновляются цветами того времени, привнося в них свои интерпретации. Давайте рассмотрим семь популярных цветов волос из 90-х, которые до сих пор в моде.

Девушка с водопадной челкой

Ярко-красный: блонд, который всегда в тренде

В 90-е платиновый блонд был настоящей вершиной гламура. Этот оттенок часто ассоциировался с экстравагантностью, так как поддержание такого цвета требовало постоянного ухода. Ярко-русые локоны становились настоящим вызовом для любой женщины. Например, Памела Андерсон с её роскошными светлыми волосами задавала тон моде того времени.

Однако результат того стоит. Чтобы поддержать блонд в идеальном состоянии, важно использовать специальные фиолетовые шампуни, которые предотвращают желтизну и сохраняют холодные оттенки.

Мелирование: контраст, который оживляет

Мелирование в 90-х не было нейтральным. Оно было ярким и контрастным, словно на волосах играли свет и тень. Джерри Холливелл, известная как Джинджер Спайс, стала одной из первых, кто раскрыл весь потенциал объёмного мелирования. Этот тренд быстро завоевал популярность и продолжает быть актуальным.

Сегодня такие знаменитости, как Сиара, продолжают носить контрастное мелирование, но добавляют ему больше тепла и естественности. Главное правило — выбирать оттенки, которые контрастируют с вашим натуральным цветом, чтобы создать яркий и выразительный эффект.

Корица: рыжий, который никогда не выйдет из моды

В 90-х рыжие оттенки были чрезвычайно популярны. Один из самых известных и культовых оттенков того времени — это корица. Джанет Джексон, с её яркими кудрями цвета корицы, стала символом этой трендовой палитры. Тёплый, насыщенный и глубокий оттенок корицы прочно закрепил за собой статус вневременного.

В наши дни этот цвет всё так же в моде. Пример тому — образ актрисы Зендаи, чьи локоны напоминают коричневую корицу, что придаёт её внешности особую глубину. Рыжие оттенки остаются актуальными и элегантными, так что такой выбор всегда будет удачным.

Окрашенные края: контрастный тренд из 90-х

В 90-х была популярна техника окрашивания концов волос, предшествовавшая омбре. Кристина Агилера активно носила этот тренд в самых разных цветах, привлекая внимание яркими кончиками, которые выделялись на фоне основного цвета волос.

Сегодня этот тренд также востребован, но в более спокойных и естественных вариантах. Тайра Бэнкс и Кристен Стюарт выбрали более мягкие оттенки для кончиков, чтобы создать плавный и стильный переход. Окрашенные края — это удобный и не требующий много усилий способ обновить образ.

Красные пряди: огонь на волосах

Рыжие оттенки в целом были популярны в 90-х, а огненно-рыжие пряди на длинных волосах стали настоящим хитом. Келли Роуленд была одной из тех знаменитостей, кто смело носил такой яркий и дерзкий цвет. Но сегодня мы видим более сдержанные интерпретации этого тренда. Например, Меган Ти Сталлион выбрала красные пряди, оставив их лишь на отдельных участках волос, что придаёт образу легкость и игривость.

Красные пряди остаются стильными и заметными, но теперь они нередко встречаются в контексте натуральных оттенков волос, что делает такой цвет более универсальным и подходящим для разных типов внешности.

Матовые кончики: эффект солнца на волосах

Матовые кончики — ещё один тренд, который был на пике популярности в 90-х. Осветлённые концы волос создают впечатление, что они слегка выгорели на солнце, придавая образу лёгкость и летнюю атмосферу. Это был один из самых популярных способов добавить объёма и свежести прическе.

Сегодня такие стилизации также востребованы, но с более холодным и элегантным оттенком. Майли Сайрус является примером звезды, которая делает акцент на матовых кончиках, но добавляет им интересный градиент, сочетая их с более тёмными корнями.

Черные участки: сканк-стиль

Тренд на "сканк"-стиль был очень популярным в 90-е годы. Черные пряди на фоне светлого фона волос создавали эффект контраста и привлекали внимание. Кристина Агилера активно носила этот стиль, придавая своему образу дерзкость.

Сегодня этот тренд переживает второе дыхание благодаря таким знаменитостям, как Дуа Липа. Её чёрно-белые волосы выглядят более утончённо, с плавными переходами между цветами. Современные вариации этого стиля более изысканные и гармоничные, но всё так же яркие и выразительные.

Сравнение трендов

Цвет волос Знаменитости 90-х Современные интерпретации Ярко-красный Памела Андерсон Бейонсе, Сиара Мелирование Джерри Холливелл Сиара, Дженнифер Лопес Корица Джанет Джексон Зендая, Рианна Окрашенные края Кристина Агилера Тайра Бэнкс, Кристен Стюарт Красные пряди Келли Роуленд Меган Ти Сталлион Матовые кончики Майли Сайрус Тейлор Свифт, Ким Кардашьян Черные участки Кристина Агилера Дуа Липа, Леди Гага

Как выбрать правильный цвет для волос

Если вы хотите изменить цвет волос в стиле 90-х, важно помнить несколько моментов. Во-первых, выберите оттенок, который будет гармонировать с вашим тоном кожи. Например, для тёмных оттенков кожи подойдут более тёплые рыжие и коричневые тона, а для светлых — платиновый блонд и яркие красные оттенки.

Не забывайте про уход за волосами. Яркие и насыщенные оттенки требуют регулярного ухода, чтобы сохранять их яркость и насыщенность.

FAQ

Какой цвет волос был самым популярным в 90-е

В 90-е платиновый блонд и рыжие оттенки были наиболее популярными среди знаменитостей.

Какие цвета волос лучше всего подходят для тёмной кожи

Для тёмной кожи идеально подойдут тёплые рыжие, медные и коричневые оттенки.

Как поддерживать яркий цвет волос

Для поддержания ярких цветов используйте специальные шампуни и маски, которые сохраняют насыщенность цвета.

3 интересных факта

Платиновый блонд был культовым трендом 90-х, но на его поддержание уходило много времени и средств.

Мелирование с контрастными оттенками в 90-е стало первым шагом к популярности омбре.

Рыжий цвет волос был настолько популярен в 90-е, что даже многие мужчины выбирали оттенки корицы.

Исторический контекст

В начале 90-х цвета волос стали не только отражением моды, но и частью самовыражения.

Применение различных техник окрашивания, таких как мелирование и омбре, началось в это десятилетие.

Яркие цвета волос стали символом бунтарства и индивидуальности среди молодёжи того времени.