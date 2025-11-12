Семь оттенков из 90-х, которые не стареют: вдохновение для тех, кто хочет стиль без лишней драмы

В 90-х многие знаменитости не боялись экспериментировать с внешностью, включая окрашивание волос. Стиль тех лет был ярким и разнообразным — от смелых красных оттенков до платиновых блондов. Сегодня эти тенденции возвращаются, и многие современные звезды вновь вдохновляются цветами того времени, привнося в них свои интерпретации. Давайте рассмотрим семь популярных цветов волос из 90-х, которые до сих пор в моде.
В 90-е платиновый блонд был настоящей вершиной гламура. Этот оттенок часто ассоциировался с экстравагантностью, так как поддержание такого цвета требовало постоянного ухода. Ярко-русые локоны становились настоящим вызовом для любой женщины. Например, Памела Андерсон с её роскошными светлыми волосами задавала тон моде того времени.
Однако результат того стоит. Чтобы поддержать блонд в идеальном состоянии, важно использовать специальные фиолетовые шампуни, которые предотвращают желтизну и сохраняют холодные оттенки.
Мелирование в 90-х не было нейтральным. Оно было ярким и контрастным, словно на волосах играли свет и тень. Джерри Холливелл, известная как Джинджер Спайс, стала одной из первых, кто раскрыл весь потенциал объёмного мелирования. Этот тренд быстро завоевал популярность и продолжает быть актуальным.
Сегодня такие знаменитости, как Сиара, продолжают носить контрастное мелирование, но добавляют ему больше тепла и естественности. Главное правило — выбирать оттенки, которые контрастируют с вашим натуральным цветом, чтобы создать яркий и выразительный эффект.
В 90-х рыжие оттенки были чрезвычайно популярны. Один из самых известных и культовых оттенков того времени — это корица. Джанет Джексон, с её яркими кудрями цвета корицы, стала символом этой трендовой палитры. Тёплый, насыщенный и глубокий оттенок корицы прочно закрепил за собой статус вневременного.
В наши дни этот цвет всё так же в моде. Пример тому — образ актрисы Зендаи, чьи локоны напоминают коричневую корицу, что придаёт её внешности особую глубину. Рыжие оттенки остаются актуальными и элегантными, так что такой выбор всегда будет удачным.
В 90-х была популярна техника окрашивания концов волос, предшествовавшая омбре. Кристина Агилера активно носила этот тренд в самых разных цветах, привлекая внимание яркими кончиками, которые выделялись на фоне основного цвета волос.
Сегодня этот тренд также востребован, но в более спокойных и естественных вариантах. Тайра Бэнкс и Кристен Стюарт выбрали более мягкие оттенки для кончиков, чтобы создать плавный и стильный переход. Окрашенные края — это удобный и не требующий много усилий способ обновить образ.
Рыжие оттенки в целом были популярны в 90-х, а огненно-рыжие пряди на длинных волосах стали настоящим хитом. Келли Роуленд была одной из тех знаменитостей, кто смело носил такой яркий и дерзкий цвет. Но сегодня мы видим более сдержанные интерпретации этого тренда. Например, Меган Ти Сталлион выбрала красные пряди, оставив их лишь на отдельных участках волос, что придаёт образу легкость и игривость.
Красные пряди остаются стильными и заметными, но теперь они нередко встречаются в контексте натуральных оттенков волос, что делает такой цвет более универсальным и подходящим для разных типов внешности.
Матовые кончики — ещё один тренд, который был на пике популярности в 90-х. Осветлённые концы волос создают впечатление, что они слегка выгорели на солнце, придавая образу лёгкость и летнюю атмосферу. Это был один из самых популярных способов добавить объёма и свежести прическе.
Сегодня такие стилизации также востребованы, но с более холодным и элегантным оттенком. Майли Сайрус является примером звезды, которая делает акцент на матовых кончиках, но добавляет им интересный градиент, сочетая их с более тёмными корнями.
Тренд на "сканк"-стиль был очень популярным в 90-е годы. Черные пряди на фоне светлого фона волос создавали эффект контраста и привлекали внимание. Кристина Агилера активно носила этот стиль, придавая своему образу дерзкость.
Сегодня этот тренд переживает второе дыхание благодаря таким знаменитостям, как Дуа Липа. Её чёрно-белые волосы выглядят более утончённо, с плавными переходами между цветами. Современные вариации этого стиля более изысканные и гармоничные, но всё так же яркие и выразительные.
|Цвет волос
|Знаменитости 90-х
|Современные интерпретации
|Ярко-красный
|Памела Андерсон
|Бейонсе, Сиара
|Мелирование
|Джерри Холливелл
|Сиара, Дженнифер Лопес
|Корица
|Джанет Джексон
|Зендая, Рианна
|Окрашенные края
|Кристина Агилера
|Тайра Бэнкс, Кристен Стюарт
|Красные пряди
|Келли Роуленд
|Меган Ти Сталлион
|Матовые кончики
|Майли Сайрус
|Тейлор Свифт, Ким Кардашьян
|Черные участки
|Кристина Агилера
|Дуа Липа, Леди Гага
Если вы хотите изменить цвет волос в стиле 90-х, важно помнить несколько моментов. Во-первых, выберите оттенок, который будет гармонировать с вашим тоном кожи. Например, для тёмных оттенков кожи подойдут более тёплые рыжие и коричневые тона, а для светлых — платиновый блонд и яркие красные оттенки.
Не забывайте про уход за волосами. Яркие и насыщенные оттенки требуют регулярного ухода, чтобы сохранять их яркость и насыщенность.
В 90-е платиновый блонд и рыжие оттенки были наиболее популярными среди знаменитостей.
Для тёмной кожи идеально подойдут тёплые рыжие, медные и коричневые оттенки.
Для поддержания ярких цветов используйте специальные шампуни и маски, которые сохраняют насыщенность цвета.
Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.