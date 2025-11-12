От бархата до кожи: что надеть на новогодний корпоратив 2026, чтобы твой стиль стал темой месяца

Пора корпоративов — время, когда можно позволить себе чуть больше, чем обычно. Сбросить офисную строгость, добавить блеска и почувствовать себя героиней вечеринки. Но даже в новогоднюю ночь важно не потерять чувство меры. В 2025–2026 году мода предлагает массу решений, которые сочетают элегантность, комфорт и актуальность.
Главное правило — учитывать формат праздника. Если мероприятие проходит в ресторане, подойдет вечернее платье или брючный костюм в благородных тонах. Для офиса или неформальной вечеринки — стильные, но сдержанные сочетания: шелковая блузка с юбкой или струящиеся брюки с топом. Важно помнить: корпоратив — это не клуб и не бал, а продолжение рабочего пространства, только в праздничной обертке.
Корпоратив — отличный повод проявить фантазию. Модные тенденции 2025 года дают зеленый свет вырезам, бахроме и блесткам, но советуют не переборщить.
В моде серебро, электрик, алый, изумруд и золото. Идеальные варианты — платье-комбинация, мини с объемными рукавами, либо легкий топ с юбкой миди. Добавьте серьги-люстры, сияющие туфли и клатч средней величины — и образ готов.
Женщинам постарше стилисты советуют делать ставку на утонченность и благородные фактуры. Бархат, шелк, атлас — лучшие друзья зимнего вечера. Платья-футляры, наряды на запах, струящиеся юбки в пол или стильные костюмы с жакетом подчеркнут статус и уверенность.
Актуальные цвета сезона — бордо, сапфир, шоколад, графит и изумруд. Украшения лучше выбирать минималистичные: тонкие серьги, клатч-конверт, каблук средней высоты. Один выразительный элемент всегда выглядит дороже, чем все тренды сразу.
|Образ
|Подходит для
|Преимущества
|Недостатки
|Платье-комбинация
|Для молодых девушек
|Легкость, элегантность
|Требует идеальной посадки
|Бархатное миди
|Для зрелых женщин
|Тепло и благородство
|Может утяжелить силуэт
|Платье с пайетками
|Для всех
|Праздничность и блеск
|Потребует спокойного макияжа
|Костюм с пайетками
|Для смелых
|Стильный и праздничный
|Меньше свободы в движениях
|Оверсайз-костюм
|Для всех
|Удобство, стиль
|Может выглядеть слишком расслабленно
Вечерние платья по-прежнему остаются главным символом корпоратива. Но их форма и настроение в 2025 году стали более свободными.
Платье-комбинация — лёгкое, струящееся, соблазнительное. Носите с пиджаком прямого кроя.
Бархатное миди — классика зимы. Бархат придаёт глубину цвету и идеально подходит для ресторана.
Платье с пайетками — блестки в моде всегда, но выбирайте лаконичный крой, чтобы не выглядеть перегружено.
Платье-футляр — для тех, кто ценит элегантность и сдержанность. Можно дополнить жакетом или яркими колготками.
Мини с рукавами-фонариками — игриво и празднично, особенно в насыщенных оттенках красного и фуксии.
Главное правило: если платье блестит — макияж и прическа должны быть спокойными. Если образ сдержанный — добавьте выразительные аксессуары.
Современный брючный костюм стал символом уверенности. В этом сезоне дизайнеры предлагают варианты на любой вкус:
Бархатный костюм в оттенках сапфира, бордо или фисташки.
Костюм с пайетками — для смелых и харизматичных.
Белый total look — символ торжества и чистоты, сочетается с любыми аксессуарами.
Оверсайз-костюм — свободный крой делает образ современным и расслабленным.
Костюм с укороченным жакетом — подчеркивает талию и выглядит женственно.
Костюм можно носить с шелковым топом или корсетом, дополнив минималистичными украшениями.
Не хотите платье или костюм? Есть и другие варианты, которые позволят выделиться, не нарушая дресс-код.
Блуза и брюки — беспроигрышный вариант для офисных корпоративов. Добавьте украшения и каблук.
Топ и длинная юбка — если хотите подчеркнуть фигуру, но без излишней открытости.
Комбинезон — эффектно и стильно, особенно в глубоких тонах.
Кожа — материал сезона. Кожаное платье миди или брюки с блузой создают современный, но сдержанный образ.
Не оголяйтесь чрезмерно. Если вырез глубокий — низ должен быть закрытым.
Не перегружайте блеском. Достаточно одного сияющего элемента.
Продумайте комфорт. Танцы и тосты не терпят обуви, которая натирает.
Сумка должна быть функциональной. Мини-клатчи, в которые помещается только помада, оставьте блогерам.
Соблюдайте баланс. Пусть в наряде будет гармония, а не демонстрация всего гардероба.
Не обязательно блестеть — можно удивить оригинальным подходом. Попробуйте бархатные брюки с топом из шёлка, платье с перьями по подолу или необычную накидку на плечи. В 2025 году в моде индивидуальность, а не копирование трендов.
Можно ли надеть джинсы на корпоратив?
Если вечеринка проходит в офисе и атмосфера неформальная — да. Но для ресторана лучше выбрать платье или костюм.
Что нельзя надевать?
Слишком открытые вещи, мини без подкладки, прозрачные ткани и обувь на слишком высоком каблуке.
Нужно ли соблюдать корпоративный дресс-код?
Только если он прописан в приглашении. В остальных случаях ориентируйтесь на место и формат праздника.
Какой образ считается универсальным?
Платье-футляр пастельного оттенка или белый брючный костюм — это вечная классика.
Миф: чем короче — тем эффектнее.
Правда: изысканность всегда выглядит дороже, чем смелость.
Миф: костюм — скучно.
Правда: бархатные и блестящие ткани делают его главным трендом зимы.
Миф: белое нельзя носить зимой.
Правда: total white — самый модный вечерний вариант 2025 года.
В 1980-х дресс-код на корпоративы предполагал обязательные перчатки и жемчуг.
Первые вечеринки сотрудников в России назывались "зимними капустниками".
В 2025 году на подиумах появились костюмы, которые светятся при вспышке камеры.
В 2000-х корпоративы стали ареной блесток и мини.
В 2010-х — временем делового шика и минимализма.
В 2020-х — модой на комфорт, свободу и естественность.
