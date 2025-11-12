От бархата до кожи: что надеть на новогодний корпоратив 2026, чтобы твой стиль стал темой месяца

Кожаные платья заняли лидирующие позиции в праздничной моде — стилисты

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пора корпоративов — время, когда можно позволить себе чуть больше, чем обычно. Сбросить офисную строгость, добавить блеска и почувствовать себя героиней вечеринки. Но даже в новогоднюю ночь важно не потерять чувство меры. В 2025–2026 году мода предлагает массу решений, которые сочетают элегантность, комфорт и актуальность.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в платье

Как выбрать образ на корпоратив

Главное правило — учитывать формат праздника. Если мероприятие проходит в ресторане, подойдет вечернее платье или брючный костюм в благородных тонах. Для офиса или неформальной вечеринки — стильные, но сдержанные сочетания: шелковая блузка с юбкой или струящиеся брюки с топом. Важно помнить: корпоратив — это не клуб и не бал, а продолжение рабочего пространства, только в праздничной обертке.

Современные образы для молодых девушек

Корпоратив — отличный повод проявить фантазию. Модные тенденции 2025 года дают зеленый свет вырезам, бахроме и блесткам, но советуют не переборщить.

В моде серебро, электрик, алый, изумруд и золото. Идеальные варианты — платье-комбинация, мини с объемными рукавами, либо легкий топ с юбкой миди. Добавьте серьги-люстры, сияющие туфли и клатч средней величины — и образ готов.

Элегантность и уверенность для женщин 30+

Женщинам постарше стилисты советуют делать ставку на утонченность и благородные фактуры. Бархат, шелк, атлас — лучшие друзья зимнего вечера. Платья-футляры, наряды на запах, струящиеся юбки в пол или стильные костюмы с жакетом подчеркнут статус и уверенность.

Актуальные цвета сезона — бордо, сапфир, шоколад, графит и изумруд. Украшения лучше выбирать минималистичные: тонкие серьги, клатч-конверт, каблук средней высоты. Один выразительный элемент всегда выглядит дороже, чем все тренды сразу.

Сравнение: лучшие образы для корпоратива

Образ Подходит для Преимущества Недостатки Платье-комбинация Для молодых девушек Легкость, элегантность Требует идеальной посадки Бархатное миди Для зрелых женщин Тепло и благородство Может утяжелить силуэт Платье с пайетками Для всех Праздничность и блеск Потребует спокойного макияжа Костюм с пайетками Для смелых Стильный и праздничный Меньше свободы в движениях Оверсайз-костюм Для всех Удобство, стиль Может выглядеть слишком расслабленно

Платья для новогодней вечеринки

Вечерние платья по-прежнему остаются главным символом корпоратива. Но их форма и настроение в 2025 году стали более свободными.

Платье-комбинация — лёгкое, струящееся, соблазнительное. Носите с пиджаком прямого кроя. Бархатное миди — классика зимы. Бархат придаёт глубину цвету и идеально подходит для ресторана. Платье с пайетками — блестки в моде всегда, но выбирайте лаконичный крой, чтобы не выглядеть перегружено. Платье-футляр — для тех, кто ценит элегантность и сдержанность. Можно дополнить жакетом или яркими колготками. Мини с рукавами-фонариками — игриво и празднично, особенно в насыщенных оттенках красного и фуксии.

Главное правило: если платье блестит — макияж и прическа должны быть спокойными. Если образ сдержанный — добавьте выразительные аксессуары.

Костюмы для тех, кто не любит платья

Современный брючный костюм стал символом уверенности. В этом сезоне дизайнеры предлагают варианты на любой вкус:

Бархатный костюм в оттенках сапфира, бордо или фисташки.

Костюм с пайетками — для смелых и харизматичных.

Белый total look — символ торжества и чистоты, сочетается с любыми аксессуарами.

Оверсайз-костюм — свободный крой делает образ современным и расслабленным.

Костюм с укороченным жакетом — подчеркивает талию и выглядит женственно.

Костюм можно носить с шелковым топом или корсетом, дополнив минималистичными украшениями.

Другие стильные решения

Не хотите платье или костюм? Есть и другие варианты, которые позволят выделиться, не нарушая дресс-код.

Блуза и брюки — беспроигрышный вариант для офисных корпоративов. Добавьте украшения и каблук.

Топ и длинная юбка — если хотите подчеркнуть фигуру, но без излишней открытости.

Комбинезон — эффектно и стильно, особенно в глубоких тонах.

Кожа — материал сезона. Кожаное платье миди или брюки с блузой создают современный, но сдержанный образ.

Как не ошибиться с образом

Не оголяйтесь чрезмерно. Если вырез глубокий — низ должен быть закрытым. Не перегружайте блеском. Достаточно одного сияющего элемента. Продумайте комфорт. Танцы и тосты не терпят обуви, которая натирает. Сумка должна быть функциональной. Мини-клатчи, в которые помещается только помада, оставьте блогерам. Соблюдайте баланс. Пусть в наряде будет гармония, а не демонстрация всего гардероба.

А что если хочется выделиться

Не обязательно блестеть — можно удивить оригинальным подходом. Попробуйте бархатные брюки с топом из шёлка, платье с перьями по подолу или необычную накидку на плечи. В 2025 году в моде индивидуальность, а не копирование трендов.

Частые вопросы

Можно ли надеть джинсы на корпоратив?

Если вечеринка проходит в офисе и атмосфера неформальная — да. Но для ресторана лучше выбрать платье или костюм.

Что нельзя надевать?

Слишком открытые вещи, мини без подкладки, прозрачные ткани и обувь на слишком высоком каблуке.

Нужно ли соблюдать корпоративный дресс-код?

Только если он прописан в приглашении. В остальных случаях ориентируйтесь на место и формат праздника.

Какой образ считается универсальным?

Платье-футляр пастельного оттенка или белый брючный костюм — это вечная классика.

Мифы и правда

Миф: чем короче — тем эффектнее.

Правда: изысканность всегда выглядит дороже, чем смелость.

Миф: костюм — скучно.

Правда: бархатные и блестящие ткани делают его главным трендом зимы.

Миф: белое нельзя носить зимой.

Правда: total white — самый модный вечерний вариант 2025 года.

Интересные факты

В 1980-х дресс-код на корпоративы предполагал обязательные перчатки и жемчуг. Первые вечеринки сотрудников в России назывались "зимними капустниками". В 2025 году на подиумах появились костюмы, которые светятся при вспышке камеры.

Исторический контекст

В 2000-х корпоративы стали ареной блесток и мини. В 2010-х — временем делового шика и минимализма. В 2020-х — модой на комфорт, свободу и естественность.