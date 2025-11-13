Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гибридные авто загрязняют воздух на уровне бензиновых — T&E
Расстёгнутый верхний слой одежды визуально вытягивает фигуру — стилисты
Кристина Орбакайте сняла клип в заброшенном здании
Электронные платёжные документы предложены для снижения долгов — Минстрой
Ученые уловили радиоволны от межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Мать убила 6-летнего сына и хотела уйти следом: в Москве раскрыта страшная семейная т
Поролоновая губка предотвращает размокание мыла в мыльнице
Саратовская область утвердила программу развития автотуризма по данным властей
Гуманизм кормит волков: Россия прощает палачей, а те рвут глотку в Курской области

Забудьте о плойках и фене: простой инструмент из 90-х вернул моду на здоровые волосы

Бигуди сохраняют влагу и объём волос без перегрева — стилисты
Моя семья » Красота и стиль

Современные гаджеты для волос обещают мгновенный результат — ровные пряди, блестящие локоны и салонный объём. Но вместе с этим они несут постоянное пересушивание, ломкость и тусклость.

Патчи для глаз
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Патчи для глаз

Всё больше парикмахеров советуют отказаться от дорогих плоек и фенов в пользу простого и безопасного способа, знакомого нашим мамам и бабушкам, — обычных бигуди. Этот, казалось бы, устаревший инструмент снова стал символом бережного ухода и стиля без компромиссов.

Возвращение к естественности

Раньше женщины уделяли укладке куда больше времени. Процесс не ограничивался пятиминутным выпрямлением волос перед зеркалом. Волосы укладывали постепенно, позволяли им высохнуть естественным образом, а бигуди служили простым, но надёжным способом создать мягкие волны. Сегодня, устав от постоянного стресса и высокой температуры, многие возвращаются к этой практике.

Современные фен и утюжок действительно способны быстро "приручить" непослушные пряди. Но их мощность, доходящая до 200-230 °C, разрушает естественную кератиновую структуру волоса. Локоны теряют упругость, становятся сухими и ломкими. Даже самые дорогие термозащитные средства не способны полностью нейтрализовать вред, пишет centrum.cz.

Сравнение инструментов

Инструмент Принцип действия Воздействие на волосы Долговременный эффект
Фен Высушивание горячим воздухом Пересушивает и делает ломкими Короткий
Плойка Формирует локоны при температуре 180-220 °C Повреждает структуру волос Средний
Бигуди Механическое завивание при естественном высыхании Щадящее, сохраняет влагу Долгий

Как видно, бигуди выигрывают в долговечности результата и безопасности.

Советы шаг за шагом: как использовать бигуди правильно

  1. Вымойте волосы мягким шампунем и нанесите кондиционер без силикона.

  2. Промокните полотенцем и слегка подсушите феном на минимальной температуре.

  3. Разделите волосы на равные пряди шириной 2-3 см.

  4. Накрутите каждую на бигуди от концов к корням.

  5. Закрепите и оставьте до полного высыхания — естественным образом или с минимальным подогревом.

  6. Осторожно снимите бигуди, не расчёсывая, а аккуратно разделяя пряди пальцами.

Такой подход не только придаёт волосам естественный объём, но и сохраняет их здоровье.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать горячую плойку на влажных волосах.

  • Последствие: мгновенное испарение влаги, микротрещины, ломкость.

  • Альтернатива: бигуди из мягкого поролона или велюра, которые можно оставить даже на ночь.

  • Ошибка: наносить лак до завивки.

  • Последствие: склеенные пряди и эффект "сухих нитей".

  • Альтернатива: спрей для термозащиты с питательными маслами после укладки.

А что если у меня короткие волосы?

Бигуди подходят не только для длинных локонов. На короткой стрижке они создают мягкую текстуру и естественный объём. Главное — выбирать бигуди меньшего диаметра. Для лёгких волн подойдут липучки, для тугих локонов — гибкие поролоновые модели.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Бережное воздействие Требуют больше времени
Подходят для любого типа волос Нужны навыки фиксации
Низкая стоимость Не дают мгновенного результата
Можно использовать без электричества Иногда неудобно спать с ними

Частые вопросы (FAQ)

Как выбрать бигуди?
Выбирайте диаметр в зависимости от желаемого результата. Чем меньше бигуди, тем круче завиток. Для лёгких волн подойдут крупные модели из велюра.

Сколько стоят бигуди?
Средняя цена варьируется от 150 до 600 рублей за набор, что в десятки раз дешевле профессиональных стайлеров.

Что лучше: бигуди или плойка?
Если важно сохранить здоровье волос — бигуди. Плойка пригодится для быстрых причёсок, но её нельзя использовать ежедневно.

Мифы и правда

  • Миф: бигуди — пережиток прошлого.
    Правда: современные модели удобнее и безопаснее, чем старые металлические аналоги.

  • Миф: бигуди не держат локоны.
    Правда: при правильном использовании укладка сохраняется до трёх дней.

  • Миф: бигуди подходят только для длинных волос.
    Правда: существуют короткие модели для каре и боба.

Интересные факты

  1. Первые бигуди появились в начале XX века и изготавливались из алюминия.

  2. В 1960-е бигуди стали символом женской эмансипации — женщины могли сами ухаживать за собой без похода в салон.

  3. Сегодня возвращаются мягкие термобигуди с керамическим покрытием, безопасные даже для окрашенных волос.

Исторический контекст

В 1990-х бигуди считались обязательным атрибутом домашнего ухода. Тогда не было мощных стайлеров и фенов, поэтому женщины уделяли укладке больше времени. Сейчас интерес к этому методу возрождается — на фоне стремления к "чистой красоте" и натуральным решениям.

Возрождение бигуди — не просто мода, а осознанное возвращение к бережному обращению с собой. Мы живём в эпоху скоростей, где всё делается "здесь и сейчас", но именно уход, требующий времени, приносит настоящий результат. Простые бигуди учат нас терпению и вниманию к деталям — тем самым качествам, которые делают образ по-настоящему утончённым. Бережное обращение с волосами — это не тренд, а проявление заботы и уважения к себе. И, возможно, именно поэтому старые бигуди вновь стали символом естественной красоты и женственности.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кулинары представили рецепт салата Кобыла под шубой
Еда и рецепты
Кулинары представили рецепт салата Кобыла под шубой
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шоу-бизнес
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Земля треснула изнутри: впервые в истории наблюдений зафиксирован разлом плиты в реальном времени
Земля треснула изнутри: впервые в истории наблюдений зафиксирован разлом плиты в реальном времени
Последние материалы
Ошибки при выращивании чеснока: советы агронома Петрова
Honda представила систему Maintenance Minder для контроля техобслуживания
Узбекистан оформил поставку 100 000 тонн хлопка из США
Новый салат с брынзой и картофелем вытесняет классику
Басков устроил скандал на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Бигуди сохраняют влагу и объём волос без перегрева — стилисты
Учёные восстановили зубную эмаль с помощью белкового матрикса
Сербия заняла первое место среди поставщиков саженцев винограда — Россельхознадзор
Создание объема волос с помощью фена: пошаговое руководство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.