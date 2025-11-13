Осень в флаконе: названы ароматы, которые идеально подойдут к бархатному сезону

Осень — время, когда хочется уюта, мягкого света и запахов, которые будто обнимают. Смена сезона — повод обновить парфюмерный гардероб. Аромадизайнер и парфюмер Юлия Вельчева-Лутак рассказала, какие ноты звучат особенно гармонично в прохладную погоду и как сочетать ароматы, чтобы они стали вашим личным "теплым шарфом" в мире запахов.
Когда воздух становится прохладнее, кожа удерживает запахи дольше. Летние парфюмы с цитрусом и морскими нотами в это время теряют актуальность — они звучат слишком резко.
"Терпкие ноты, такие как кардамон, удовое дерево, кедр, табачные листья, кожа, в сочетании с более мягкими аккордами — стручками ванили, сандалом, ирисом, нарциссом — будут наиболее красиво звучать именно в прохладное, но солнечное время года", — объяснила аромадизайнер Юлия Вельчева-Лутак.
Такие сочетания создают ощущение уюта и глубины, делая аромат более стойким и выразительным.
Эксперт советует экспериментировать с наслаиванием ароматов.
"Можно нанести один аромат на кожу, а другой — на одежду, чтобы создать уникальные сочетания, которые запомнятся окружающим", — отметила парфюмер.
Такой подход позволяет создать индивидуальную "подпись" — запах, который будет ассоциироваться только с вами.
|Характеристика
|Летние ароматы
|Осенние ароматы
|Основные ноты
|Цитрус, мята, зелень
|Древесина, специи, ваниль
|Стойкость
|Лёгкая, быстро выветривается
|Долгая, насыщенная
|Эффект
|Освежает
|Укутывает, согревает
|Подходит для
|Жары и отпуска
|Прохладных дней и офиса
Смешивание — тренд последних лет. Например, базу из кедра и сандала можно дополнить каплей флердоранжа или ириса, чтобы добавить мягкости. А тёплый табачно-ванильный аромат "оживить" нотами бергамота. Это простая техника, которая превращает парфюмерию в форму самовыражения.
|Плюсы
|Минусы
|Долгая стойкость и насыщенность
|Могут быть слишком интенсивными в тёплом помещении
|Ароматы создают ощущение уюта
|Требуют аккуратного нанесения
|Универсальность для обоих полов
|Некоторые композиции дороги из-за редких ингредиентов
Обычно от 6 до 12 часов, особенно если аромат нанесён на одежду и волосы.
В тёмном прохладном месте, вдали от солнца и перепадов температуры.
Можно, но осенью кожа и воздух раскрывают запах иначе — поэтому многие выбирают отдельный сезонный парфюм.
Осенние ароматы с нотами древесины и пряностей появились ещё в древности. В Египте и Месопотамии использовали сандал и мирру, чтобы создавать "запах солнца после дождя". В Европе тёплые специи вошли в парфюмерию в Средние века — после открытия торговых путей с Востоком. Именно тогда запахи стали символом уюта, богатства и статуса, предвосхитив современные тенденции осенних ароматов.
Осень — идеальное время для ароматов с характером. Тёплые, древесные и пряные ноты не только создают настроение, но и раскрывают индивидуальность. Как и осенние листья, парфюм в это время звучит особенно глубоко, оставляя за собой шлейф тепла и комфорта.
Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.