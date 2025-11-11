Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Серебряная лава и подземное дыхание: что скрывает самый загадочный вулкан планеты
Звезду Игры в кальмара оправдали по делу о домогательствах: почему суд изменил решение
Травоядные с глазами хищников: как уникальные зрачки овец и коз помогают им избегать опасности
Мороз проверяет двигатель на прочность: как выбрать масло, чтобы мотор не застыл насмерть
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Куриные бедра в аэрогриле с медом и соевым соусом: готовим идеальное блюдо для Нового года
Красота, обречённая на гниль: болезни, способные погубить клубнелуковичные растения зимой
В Госдуме объяснили цель сбора данных о просмотрах фильмов россиянами
Необычный памятник с багажником: кто из звёзд пришёл почтить память Ширвиндта на кладбище

Неон уходит, кофе остаётся: самый утончённый оттенок зимы уже выбирают иконы моды

5:28
Моя семья » Красота и стиль

Зимой 2025 года маникюр перестал быть просто деталью образа — он стал его смысловым акцентом. В эпоху, когда мода снова тяготеет к индивидуальности и тонким деталям, ногти превращаются в отражение характера. На смену броскому дизайну приходят изысканные оттенки, а вместо обилия декора — текстура и глубина цвета. Эта зима делает ставку на элегантность и спокойствие, но с неожиданным поворотом.

Осенний маникюр в коричневых тонах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенний маникюр в коричневых тонах

Главный оттенок зимы

Если осень была временем насыщенных ягодных тонов, то зима предлагает новый тренд — молочно-шоколадный. Он сочетает в себе уют и роскошь, как чашка капучино в морозное утро. Этот оттенок подходит всем оттенкам кожи и универсален для любой длины ногтей. Маникюр с таким цветом выглядит дорого, не требуя дополнительных украшений.

"Этот цвет — как хорошее пальто: простое, но сразу видно качество", — отметил нейл-стилист Анна Климова.

Молочно-шоколадная палитра варьируется от светлого латте до глубокого мокко, создавая пространство для эксперимента. На коротких ногтях он выглядит аккуратно, на длинных — изысканно и даже дерзко.

Сравнение зимних трендов

Тренд Особенности Кому подходит Эффект
Молочно-шоколадный Тёплый, универсальный, естественный Всем типам кожи Создаёт ощущение мягкости и уюта
Серебристый металлик Холодный блеск, футуризм Любителям ярких акцентов Добавляет динамики и "морозного" эффекта
Глубокий синий Цвет зимнего неба и бархата Светлая кожа, минималистичный стиль Визуально удлиняет ногти
Лёд и прозрачность Полупрозрачные базы, блестящие частицы Для коротких ногтей Деликатный и лёгкий маникюр
Красное вино Классика в новом прочтении Вечерний образ Подчёркивает женственность и силу

Как повторить тренд дома: пошаговая инструкция

  1. Подготовка ногтей. Снимите старое покрытие, придайте форму и обработайте кутикулу. Для трендового образа подойдёт мягкий квадрат или овал.

  2. База. Используйте укрепляющую основу с кератином или кальцием, чтобы выровнять поверхность.

  3. Цвет. Нанесите два слоя лака выбранного оттенка — светлого капучино, карамели или горького шоколада.

  4. Текстура. Для актуального эффекта попробуйте "сатиновое" финишное покрытие — оно создаёт бархатное сияние без глянца.

  5. Уход. После высыхания нанесите масло для кутикулы и лёгкий крем для рук с ароматом какао или ванили — он завершит атмосферу уюта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наносить слишком плотный слой лака.
    Последствие: появляются полосы и трещины.
    Альтернатива: тонкие слои с промежуточной сушкой.

  • Ошибка: использовать слишком яркий глянец.
    Последствие: теряется элегантность оттенка.
    Альтернатива: полуматовый или сатиновый топ.

  • Ошибка: пренебрегать уходом за кутикулой.
    Последствие: даже красивый цвет выглядит неопрятно.
    Альтернатива: питательное масло 2-3 раза в день.

А что если добавить немного блеска

Зимой допустимы лёгкие акценты — едва заметный шиммер или "ледяные" вкрапления серебра. Главное — не превращать маникюр в новогоднюю гирлянду. Мягкий перелив на безымянном пальце или тонкая зеркальная полоска по центру ногтя подчеркнёт ухоженность, а не яркость.

Плюсы и минусы трендового оттенка

Плюсы Минусы
Сочетается с любым гардеробом Может показаться скучным без акцентов
Подходит для офиса и вечернего выхода Требует идеального выравнивания пластины
Легко наносится и не подчеркивает дефекты На светлых тонах заметны царапины

Этот цвет — компромисс между естественностью и выразительностью. Он как кашемировый шарф: не бросается в глаза, но делает образ завершённым.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать оттенок под цвет кожи?
Тёплым типам подойдёт карамель и кофе с молоком, холодным — латте и серо-бежевые нюансы.

Что лучше: глянец или матовый финиш?
Матовый вариант подчёркивает бархатистость, глянец — глубину цвета. Компромисс — сатиновый топ.

Можно ли комбинировать с другими цветами?
Да, шоколад отлично сочетается с молочным белым, золотым и пыльно-розовым. Можно сделать акцент на одном ногте.

Мифы и правда

  • Миф: светлые тона подходят только летом.
    Правда: зимой они создают контраст с тёплой одеждой и подчёркивают ухоженность рук.

  • Миф: матовое покрытие держится хуже.
    Правда: современные формулы не уступают глянцу и даже дольше сохраняют аккуратный вид.

  • Миф: нейтральные оттенки скучны.
    Правда: нюдовая палитра стала символом современной элегантности.

2 интересных факта

  1. Цвет кофе в палитре лаков был впервые представлен модным домом Chanel в 1995 году.
  2. В Японии мягкие молочные тона символизируют внутреннее равновесие и женственность.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Садоводство, цветоводство
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Наука и техника
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Климатический разворот: Россия является бенефициаром провала глобального курса на декарбонизацию Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хороших костей и метаболизма: новая формула фитнеса
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Последние материалы
Серебряная лава и подземное дыхание: что скрывает самый загадочный вулкан планеты
Звезду Игры в кальмара оправдали по делу о домогательствах: почему суд изменил решение
Травоядные с глазами хищников: как уникальные зрачки овец и коз помогают им избегать опасности
Мороз проверяет двигатель на прочность: как выбрать масло, чтобы мотор не застыл насмерть
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Куриные бедра в аэрогриле с медом и соевым соусом: готовим идеальное блюдо для Нового года
Красота, обречённая на гниль: болезни, способные погубить клубнелуковичные растения зимой
В Госдуме объяснили цель сбора данных о просмотрах фильмов россиянами
Необычный памятник с багажником: кто из звёзд пришёл почтить память Ширвиндта на кладбище
Сердце сбивается с такта: эти продукты возвращают ему равновесие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.