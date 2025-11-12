Холод лечится цветом: как выбрать дофаминовый пуховик, который поднимает настроение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Современная мода всё чаще становится способом поддерживать настроение, а не просто согреваться или следовать трендам. Стилист и ведущий программы "Модный приговор" Александр Рогов напомнил, что зима — не повод прятаться в серое и безликое. Он предложил идею, как сделать холодный сезон ярче — выбрать "дофаминовые пуховики".

Молодая женщина в синем пуховике
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under publik domain
Молодая женщина в синем пуховике

"Ловите дофаминовую подборку ярких пуховиков для вдохновения! Выбирайте необычные формы, цветные или принтованные пуховики — они точно будут радовать и вас, и окружающих!", — написал стилист Александр Рогов.

Что такое "дофаминовая мода"

Термин "дофаминовая мода" (dopamine dressing) означает выбор одежды, которая приносит радость и повышает уровень энергии. Яркие цвета, смелые фасоны и необычные сочетания стимулируют выброс дофамина — гормона удовольствия. Психологи подтверждают: насыщенные оттенки действительно влияют на настроение, особенно зимой, когда световой день короток, а гардеробы людей становятся однотонными.

Рогов отметил, что пуховик не должен быть скучным: сегодня модны не только классические черные и бежевые модели, но и варианты в оттенках фуксии, лайма, кобальта или карамели.

Как выбрать пуховик, который принесёт радость

  1. Цвет. Ориентируйтесь не на тренды, а на то, что вам действительно нравится. Красный — для уверенных, голубой — для мечтателей, зелёный — для тех, кто ищет баланс.
  2. Форма. Объемные модели "кокон", удлинённые пуховики-халаты и укороченные куртки в спортивном стиле остаются фаворитами сезона.
  3. Фактура. Матовое покрытие смотрится утончённо, а металлизированное добавляет праздничности.
  4. Детали. Большие воротники, капюшоны, необычные стёжки и пояс на талии помогут выделиться.
  5. Комфорт. Настоящий "дофаминовый" эффект невозможен, если одежда сковывает движения или не греет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать только нейтральные цвета "чтобы подходило ко всему".
  • Последствие: образы становятся однообразными и не поднимают настроение.
  • Альтернатива: добавить яркий элемент — хотя бы шарф, шапку или перчатки.
  • Ошибка: гнаться за трендами без учёта фигуры.
  • Последствие: вещь не сидит и вызывает дискомфорт.
  • Альтернатива: подбирать силуэт по типу тела, а не по фото из соцсетей.
  • Ошибка: покупать дешёвый пуховик с некачественным наполнителем.
  • Последствие: одежда быстро теряет форму и тепло.
  • Альтернатива: отдавать предпочтение современным синтетическим утеплителям — Thinsulate, Isosoft, Hollofiber.

А что если не любите яркие цвета?

Необязательно превращаться в "снежный маяк". Можно выбрать базовый цвет — серый, молочный, хаки — и добавить дофаминовый акцент с помощью аксессуаров: яркой сумки, варежек или ботинок. Важно, чтобы в образе присутствовала деталь, вызывающая улыбку — именно это и делает стиль живым.

Плюсы и минусы ярких пуховиков

Плюсы Минусы
Поднимают настроение и делают образ выразительным Требуют уверенности в себе
Хорошо видны в плохую погоду — безопаснее на улице Быстрее надоедают, чем нейтральные цвета
Универсальны для фото и городских прогулок Могут казаться слишком смелыми в офисной среде

Интересные факты

  1. Термин dopamine dressing впервые появился в 2012 году и с тех пор стал трендом в психологии моды.
  2. Исследования показывают, что ношение яркой одежды снижает уровень тревожности на 20%.
  3. По данным маркетплейсов, спрос на цветные пуховики в России вырос на 35% по сравнению с прошлой зимой.

Исторический контекст

Идея яркой зимней одежды не нова. Ещё в 1980-х дизайнеры активно экспериментировали с неоновыми оттенками и лаконичными силуэтами, противопоставляя их серым будням. Сегодня этот подход возвращается, но с новым смыслом — как способ эмоциональной поддержки в холодный сезон.

В итоге можно сказать, что дофаминовые пуховики — это не просто модный тренд, а способ вернуть себе энергию и хорошее настроение даже в самый мрачный зимний день. Яркая одежда помогает не только выделиться из толпы, но и почувствовать уверенность, лёгкость и радость. Ведь настоящая мода — это не о правилах, а о том, чтобы чувствовать себя собой, независимо от погоды и взглядов окружающих.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
