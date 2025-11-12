Холод лечится цветом: как выбрать дофаминовый пуховик, который поднимает настроение

Современная мода всё чаще становится способом поддерживать настроение, а не просто согреваться или следовать трендам. Стилист и ведущий программы "Модный приговор" Александр Рогов напомнил, что зима — не повод прятаться в серое и безликое. Он предложил идею, как сделать холодный сезон ярче — выбрать "дофаминовые пуховики".
"Ловите дофаминовую подборку ярких пуховиков для вдохновения! Выбирайте необычные формы, цветные или принтованные пуховики — они точно будут радовать и вас, и окружающих!", — написал стилист Александр Рогов.
Термин "дофаминовая мода" (dopamine dressing) означает выбор одежды, которая приносит радость и повышает уровень энергии. Яркие цвета, смелые фасоны и необычные сочетания стимулируют выброс дофамина — гормона удовольствия. Психологи подтверждают: насыщенные оттенки действительно влияют на настроение, особенно зимой, когда световой день короток, а гардеробы людей становятся однотонными.
Рогов отметил, что пуховик не должен быть скучным: сегодня модны не только классические черные и бежевые модели, но и варианты в оттенках фуксии, лайма, кобальта или карамели.
Необязательно превращаться в "снежный маяк". Можно выбрать базовый цвет — серый, молочный, хаки — и добавить дофаминовый акцент с помощью аксессуаров: яркой сумки, варежек или ботинок. Важно, чтобы в образе присутствовала деталь, вызывающая улыбку — именно это и делает стиль живым.
|Плюсы
|Минусы
|Поднимают настроение и делают образ выразительным
|Требуют уверенности в себе
|Хорошо видны в плохую погоду — безопаснее на улице
|Быстрее надоедают, чем нейтральные цвета
|Универсальны для фото и городских прогулок
|Могут казаться слишком смелыми в офисной среде
Идея яркой зимней одежды не нова. Ещё в 1980-х дизайнеры активно экспериментировали с неоновыми оттенками и лаконичными силуэтами, противопоставляя их серым будням. Сегодня этот подход возвращается, но с новым смыслом — как способ эмоциональной поддержки в холодный сезон.
В итоге можно сказать, что дофаминовые пуховики — это не просто модный тренд, а способ вернуть себе энергию и хорошее настроение даже в самый мрачный зимний день. Яркая одежда помогает не только выделиться из толпы, но и почувствовать уверенность, лёгкость и радость. Ведь настоящая мода — это не о правилах, а о том, чтобы чувствовать себя собой, независимо от погоды и взглядов окружающих.
