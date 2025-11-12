Брюки из 2010-х возвращаются: мода снова требует узких джинсов и заниженной талии

Мода вновь делает круг, и вещи, которые мы с лёгкой ностальгией откладывали десять лет назад, возвращаются на подиумы и в уличный стиль. Узкие джинсы, леггинсы, модели с заниженной талией и рваные денимы снова стали героями гардеробов. Вдохновлённые эстетикой 2010-х — от британского инди до гламура "Лос-Анджелесского спорт-шика" — эти фасоны вновь задают тон в ноябре 2025 года.
Если вам казалось, что вы навсегда распрощались с джинсами с низкой посадкой или обтягивающими леггинсами — самое время пересмотреть гардероб. Ниже — 5 ключевых моделей, которые уверенно возвращаются в моду. О них рассказало издание Vogue Mexico.
Считавшиеся "анти-трендом" в последние годы, узкие джинсы снова переживают своё возрождение. Легендарные поклонницы — Кейт Мосс, Алекса Чанг и Сиенна Миллер — ещё в 2010-х доказали, что эта модель способна подчеркнуть фигуру и придать образу дерзкости.
Сегодня они возвращаются благодаря бренду Celine, который включил их в коллекцию Resort 2026.
Идеальны для образов в стиле "инди-слиз" — британской инди-сцены 2000-2010-х.
Лучше всего смотрятся с кожаной курткой, пиджаком оверсайз и остроносыми ботинками.
В тренде — чёрные и серые оттенки, плотный деним и необработанные края.
"Скинни — это символ уверенности. Они создают сильный силуэт и остаются классикой вне времени," — считает стилист Оливия Рейн.
В 2010-х леггинсы стали не просто спортивной одеждой, а элементом повседневного гардероба. Благодаря Дженнифер Энистон, Виктории Бекхэм и фитнес-культуре YouTube, они стали синонимом комфорта и уверенности.
Современная версия — плотные, матовые или слегка глянцевые материалы.
Сочетаются с пиджаками, бомберами, объёмными рубашками.
Вариант для вечера — кожаные леггинсы с каблуками и клатчем.
Эта модель остаётся в авангарде движения athleisure, отражая любовь к активному образу жизни и женственности одновременно.
Рваный деним — спорный, но вечно живой тренд. В 2010-х его популяризировали Пэрис Хилтон, Ники Хилтон и Кэмерон Диас, и сегодня дизайнеры вновь обращаются к этому стилю.
Модный приём — сочетание рваных деталей с элегантным верхом: блузами, жакетами, твидом.
Актуальны не только "дырки", но и потертости, необработанные края, вышивка.
На показе Area в Нью-Йорке рваный деним появился даже в расклешённом исполнении.
Такие джинсы создают ощущение непринуждённости и молодости, добавляя в образ лёгкий "бунтарский" акцент.
Тренд, вызывающий жаркие споры, снова с нами. Брюки с низкой посадкой, созданные Александром Маккуином ещё в 90-х, вернулись на подиумы благодаря новому креативному директору бренда, Шону МакГирру, который представил обновлённые версии в коллекции Summer 2026.
Современная интерпретация — прямой или слегка расклешённый крой, мягкий деним.
Носите с укороченными топами, короткими жакетами или оверсайз-свитерами.
Варианты с ремнём и контрастной прострочкой выглядят особенно эффектно.
Эти брюки снова завоёвывают подиумы и Instagram, доказывая: мода не боится возвращаться к своим дерзким корням.
Брюки свободного кроя — не просто тренд, а образ жизни. Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и Амелия Грей уже сделали их своим повседневным выбором.
Комфортный силуэт, вдохновлённый стилем 2000-х, идеально подходит для уличной моды.
Лучше всего смотрятся с укороченным верхом, кроп-топом или коротким пиджаком.
Цвета — классический синий, серый или выбеленный деним.
Мешковатые джинсы подчёркивают лёгкость и естественность — они идеально вписываются в эстетику new casual, где главное — свобода движения.
|Модель
|Характеристика
|Ключевые сочетания
|Где носить
|Узкие джинсы
|обтягивающие, с высокой посадкой
|жакет, сапоги, свитер
|офис, город
|Леггинсы
|эластичные, базовые
|пиджак, толстовка, кроссовки
|спорт, кэжуал
|Рваные джинсы
|потертости, необработанные края
|блуза, пиджак
|повседневный стиль
|С низкой талией
|прямой крой, лёгкий деним
|укороченный топ, ремень
|вечер, уличная мода
|Мешковатые
|оверсайз, мягкий деним
|кроп-топ, кеды
|прогулки, путешествия
Ошибка: надевать узкие джинсы с облегающим верхом.
Последствие: силуэт выглядит перегруженным.
Альтернатива: сочетайте с объёмным жакетом или рубашкой.
Ошибка: выбирать рваные джинсы с избыточными дырками.
Последствие: образ становится небрежным.
Альтернатива: отдайте предпочтение моделям с аккуратными потертостями.
Ошибка: игнорировать качество ткани у леггинсов.
Последствие: быстро теряют форму.
Альтернатива: используйте плотные модели с компрессионным эффектом.
Чтобы не превратиться в копию образа 2010-х, комбинируйте старые фасоны с современными элементами: структурными жакетами, крупными украшениями, сумками-багетами и лаконичной обувью. Такой приём делает образ актуальным и уравновешенным.
|Плюсы
|Минусы
|возвращают уверенность и ностальгию
|требуют внимательного подбора обуви
|сочетают комфорт и стиль
|не всегда универсальны для всех фигур
|подходят под разные поводы
|могут быстро устареть
|позволяют экспериментировать с образом
|вызывают споры среди модных критиков
Можно ли носить узкие джинсы с сапогами?
Да, особенно в осенне-зимний сезон. Это одно из самых гармоничных сочетаний.
Чем заменить рваные джинсы на работе?
Выбирайте модели с лёгкими потертостями или без прорезей — они выглядят современно и аккуратно.
Какие леггинсы выбрать для города?
Плотные матовые модели, напоминающие брюки, или с кожаным эффектом.
Миф: узкие джинсы вышли из моды навсегда.
Правда: с возвращением "инди-стиля" они снова актуальны.
Миф: джинсы с заниженной талией подходят только молодым.
Правда: современные модели с мягкой посадкой визуально вытягивают силуэт и подходят разным фигурам.
Миф: леггинсы — это только спорт.
Правда: в эпоху athleisure (расслабленного спортивного стиля) они стали частью уличного и вечернего гардероба.
Первые узкие джинсы появились ещё в 1950-х, но в 2010-х стали массовым феноменом.
Тренд на заниженную талию символизировал эпоху поп-культуры Бритни Спирс и Пэрис Хилтон.
Современные мешковатые модели создаются из переработанного денима, поддерживая экологичный тренд.
2010-е стали эпохой экспериментов — смешения стилей и возвращения дерзких силуэтов 2000-х. Спустя 15 лет дизайнеры вновь обращаются к тем формам, чтобы переосмыслить их через призму зрелости и комфорта. Новые модели брюк — это не просто ностальгия, а признание того, что стиль живёт вне времени.
Возвращение моды 2010-х — напоминание о том, что стиль цикличен, но не повторяется буквально. Узкие джинсы, леггинсы, рваный деним и заниженная талия обрели новое прочтение — более продуманное, комфортное и универсальное. Эти фасоны снова становятся частью современной эстетики, где ностальгия встречается с актуальностью.
