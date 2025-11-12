Брюки из 2010-х возвращаются: мода снова требует узких джинсов и заниженной талии

В моду вернулись узкие джинсы и заниженная талия — Vogue Mexico

2:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода вновь делает круг, и вещи, которые мы с лёгкой ностальгией откладывали десять лет назад, возвращаются на подиумы и в уличный стиль. Узкие джинсы, леггинсы, модели с заниженной талией и рваные денимы снова стали героями гардеробов. Вдохновлённые эстетикой 2010-х — от британского инди до гламура "Лос-Анджелесского спорт-шика" — эти фасоны вновь задают тон в ноябре 2025 года.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в джинсах

Если вам казалось, что вы навсегда распрощались с джинсами с низкой посадкой или обтягивающими леггинсами — самое время пересмотреть гардероб. Ниже — 5 ключевых моделей, которые уверенно возвращаются в моду. О них рассказало издание Vogue Mexico.

1. Узкие джинсы

Считавшиеся "анти-трендом" в последние годы, узкие джинсы снова переживают своё возрождение. Легендарные поклонницы — Кейт Мосс, Алекса Чанг и Сиенна Миллер — ещё в 2010-х доказали, что эта модель способна подчеркнуть фигуру и придать образу дерзкости.

Сегодня они возвращаются благодаря бренду Celine, который включил их в коллекцию Resort 2026.

Идеальны для образов в стиле "инди-слиз" — британской инди-сцены 2000-2010-х.

Лучше всего смотрятся с кожаной курткой, пиджаком оверсайз и остроносыми ботинками.

В тренде — чёрные и серые оттенки, плотный деним и необработанные края.

"Скинни — это символ уверенности. Они создают сильный силуэт и остаются классикой вне времени," — считает стилист Оливия Рейн.

2. Чёрные леггинсы

В 2010-х леггинсы стали не просто спортивной одеждой, а элементом повседневного гардероба. Благодаря Дженнифер Энистон, Виктории Бекхэм и фитнес-культуре YouTube, они стали синонимом комфорта и уверенности.

Современная версия — плотные, матовые или слегка глянцевые материалы.

Сочетаются с пиджаками, бомберами, объёмными рубашками.

Вариант для вечера — кожаные леггинсы с каблуками и клатчем.

Эта модель остаётся в авангарде движения athleisure, отражая любовь к активному образу жизни и женственности одновременно.

3. Изношенные джинсы

Рваный деним — спорный, но вечно живой тренд. В 2010-х его популяризировали Пэрис Хилтон, Ники Хилтон и Кэмерон Диас, и сегодня дизайнеры вновь обращаются к этому стилю.

Модный приём — сочетание рваных деталей с элегантным верхом: блузами, жакетами, твидом.

Актуальны не только "дырки", но и потертости, необработанные края, вышивка.

На показе Area в Нью-Йорке рваный деним появился даже в расклешённом исполнении.

Такие джинсы создают ощущение непринуждённости и молодости, добавляя в образ лёгкий "бунтарский" акцент.

4. Джинсы с заниженной талией

Тренд, вызывающий жаркие споры, снова с нами. Брюки с низкой посадкой, созданные Александром Маккуином ещё в 90-х, вернулись на подиумы благодаря новому креативному директору бренда, Шону МакГирру, который представил обновлённые версии в коллекции Summer 2026.

Современная интерпретация — прямой или слегка расклешённый крой, мягкий деним.

Носите с укороченными топами, короткими жакетами или оверсайз-свитерами.

Варианты с ремнём и контрастной прострочкой выглядят особенно эффектно.

Эти брюки снова завоёвывают подиумы и Instagram, доказывая: мода не боится возвращаться к своим дерзким корням.

5. Мешковатые джинсы

Брюки свободного кроя — не просто тренд, а образ жизни. Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и Амелия Грей уже сделали их своим повседневным выбором.

Комфортный силуэт, вдохновлённый стилем 2000-х, идеально подходит для уличной моды.

Лучше всего смотрятся с укороченным верхом, кроп-топом или коротким пиджаком.

Цвета — классический синий, серый или выбеленный деним.

Мешковатые джинсы подчёркивают лёгкость и естественность — они идеально вписываются в эстетику new casual, где главное — свобода движения.

Таблица сравнения трендовых фасонов

Модель Характеристика Ключевые сочетания Где носить Узкие джинсы обтягивающие, с высокой посадкой жакет, сапоги, свитер офис, город Леггинсы эластичные, базовые пиджак, толстовка, кроссовки спорт, кэжуал Рваные джинсы потертости, необработанные края блуза, пиджак повседневный стиль С низкой талией прямой крой, лёгкий деним укороченный топ, ремень вечер, уличная мода Мешковатые оверсайз, мягкий деним кроп-топ, кеды прогулки, путешествия

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: надевать узкие джинсы с облегающим верхом.

Последствие: силуэт выглядит перегруженным.

Альтернатива: сочетайте с объёмным жакетом или рубашкой.

Ошибка: выбирать рваные джинсы с избыточными дырками.

Последствие: образ становится небрежным.

Альтернатива: отдайте предпочтение моделям с аккуратными потертостями.

Ошибка: игнорировать качество ткани у леггинсов.

Последствие: быстро теряют форму.

Альтернатива: используйте плотные модели с компрессионным эффектом.

А что если… не хочется выглядеть "ретро"?

Чтобы не превратиться в копию образа 2010-х, комбинируйте старые фасоны с современными элементами: структурными жакетами, крупными украшениями, сумками-багетами и лаконичной обувью. Такой приём делает образ актуальным и уравновешенным.

Плюсы и минусы возвращающихся в моду моделей

Плюсы Минусы возвращают уверенность и ностальгию требуют внимательного подбора обуви сочетают комфорт и стиль не всегда универсальны для всех фигур подходят под разные поводы могут быстро устареть позволяют экспериментировать с образом вызывают споры среди модных критиков

FAQ

Можно ли носить узкие джинсы с сапогами?

Да, особенно в осенне-зимний сезон. Это одно из самых гармоничных сочетаний.

Чем заменить рваные джинсы на работе?

Выбирайте модели с лёгкими потертостями или без прорезей — они выглядят современно и аккуратно.

Какие леггинсы выбрать для города?

Плотные матовые модели, напоминающие брюки, или с кожаным эффектом.

Мифы и правда

Миф: узкие джинсы вышли из моды навсегда.

Правда: с возвращением "инди-стиля" они снова актуальны.

Миф: джинсы с заниженной талией подходят только молодым.

Правда: современные модели с мягкой посадкой визуально вытягивают силуэт и подходят разным фигурам.

Миф: леггинсы — это только спорт.

Правда: в эпоху athleisure (расслабленного спортивного стиля) они стали частью уличного и вечернего гардероба.

3 интересных факта

Первые узкие джинсы появились ещё в 1950-х, но в 2010-х стали массовым феноменом. Тренд на заниженную талию символизировал эпоху поп-культуры Бритни Спирс и Пэрис Хилтон. Современные мешковатые модели создаются из переработанного денима, поддерживая экологичный тренд.

Исторический контекст

2010-е стали эпохой экспериментов — смешения стилей и возвращения дерзких силуэтов 2000-х. Спустя 15 лет дизайнеры вновь обращаются к тем формам, чтобы переосмыслить их через призму зрелости и комфорта. Новые модели брюк — это не просто ностальгия, а признание того, что стиль живёт вне времени.

Возвращение моды 2010-х — напоминание о том, что стиль цикличен, но не повторяется буквально. Узкие джинсы, леггинсы, рваный деним и заниженная талия обрели новое прочтение — более продуманное, комфортное и универсальное. Эти фасоны снова становятся частью современной эстетики, где ностальгия встречается с актуальностью.