Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Максим Виторган боится мести сына Платона от Ксении Собчак
Компания Toyota представила гибридный пикап Hilux
Мошенники подменяют номера фур перед взвешиванием — адвокат Шумский
Вы даже не догадываетесь, что ваш утренний крем знает о вас больше, чем психолог
Карпин допустил, что Сафонов не играл бы в отборе ЧМ-2026 — "Чемпионат"
Паста карбонара: идеальный рецепт с яйцами и сливками от римских поваров
Лукин заявил, что Сафонову не пришлось извиняться за гол
По СБП проверят переводы от 200 тыс. при дальнейшем переводе незнакомому — ЦБ
Филипп Киркоров возложил цветы на могилу Людмилы Гурченко

Брюки из 2010-х возвращаются: мода снова требует узких джинсов и заниженной талии

В моду вернулись узкие джинсы и заниженная талия — Vogue Mexico
2:33
Моя семья » Красота и стиль

Мода вновь делает круг, и вещи, которые мы с лёгкой ностальгией откладывали десять лет назад, возвращаются на подиумы и в уличный стиль. Узкие джинсы, леггинсы, модели с заниженной талией и рваные денимы снова стали героями гардеробов. Вдохновлённые эстетикой 2010-х — от британского инди до гламура "Лос-Анджелесского спорт-шика" — эти фасоны вновь задают тон в ноябре 2025 года.

Девушка в джинсах
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в джинсах

Если вам казалось, что вы навсегда распрощались с джинсами с низкой посадкой или обтягивающими леггинсами — самое время пересмотреть гардероб. Ниже — 5 ключевых моделей, которые уверенно возвращаются в моду. О них рассказало издание Vogue Mexico.

1. Узкие джинсы

Считавшиеся "анти-трендом" в последние годы, узкие джинсы снова переживают своё возрождение. Легендарные поклонницы — Кейт Мосс, Алекса Чанг и Сиенна Миллер — ещё в 2010-х доказали, что эта модель способна подчеркнуть фигуру и придать образу дерзкости.

Сегодня они возвращаются благодаря бренду Celine, который включил их в коллекцию Resort 2026.

  • Идеальны для образов в стиле "инди-слиз" — британской инди-сцены 2000-2010-х.

  • Лучше всего смотрятся с кожаной курткой, пиджаком оверсайз и остроносыми ботинками.

  • В тренде — чёрные и серые оттенки, плотный деним и необработанные края.

"Скинни — это символ уверенности. Они создают сильный силуэт и остаются классикой вне времени," — считает стилист Оливия Рейн.

2. Чёрные леггинсы

В 2010-х леггинсы стали не просто спортивной одеждой, а элементом повседневного гардероба. Благодаря Дженнифер Энистон, Виктории Бекхэм и фитнес-культуре YouTube, они стали синонимом комфорта и уверенности.

  • Современная версия — плотные, матовые или слегка глянцевые материалы.

  • Сочетаются с пиджаками, бомберами, объёмными рубашками.

  • Вариант для вечера — кожаные леггинсы с каблуками и клатчем.

Эта модель остаётся в авангарде движения athleisure, отражая любовь к активному образу жизни и женственности одновременно.

3. Изношенные джинсы

Рваный деним — спорный, но вечно живой тренд. В 2010-х его популяризировали Пэрис Хилтон, Ники Хилтон и Кэмерон Диас, и сегодня дизайнеры вновь обращаются к этому стилю.

  • Модный приём — сочетание рваных деталей с элегантным верхом: блузами, жакетами, твидом.

  • Актуальны не только "дырки", но и потертости, необработанные края, вышивка.

  • На показе Area в Нью-Йорке рваный деним появился даже в расклешённом исполнении.

Такие джинсы создают ощущение непринуждённости и молодости, добавляя в образ лёгкий "бунтарский" акцент.

4. Джинсы с заниженной талией

Тренд, вызывающий жаркие споры, снова с нами. Брюки с низкой посадкой, созданные Александром Маккуином ещё в 90-х, вернулись на подиумы благодаря новому креативному директору бренда, Шону МакГирру, который представил обновлённые версии в коллекции Summer 2026.

  • Современная интерпретация — прямой или слегка расклешённый крой, мягкий деним.

  • Носите с укороченными топами, короткими жакетами или оверсайз-свитерами.

  • Варианты с ремнём и контрастной прострочкой выглядят особенно эффектно.

Эти брюки снова завоёвывают подиумы и Instagram, доказывая: мода не боится возвращаться к своим дерзким корням.

5. Мешковатые джинсы

Брюки свободного кроя — не просто тренд, а образ жизни. Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и Амелия Грей уже сделали их своим повседневным выбором.

  • Комфортный силуэт, вдохновлённый стилем 2000-х, идеально подходит для уличной моды.

  • Лучше всего смотрятся с укороченным верхом, кроп-топом или коротким пиджаком.

  • Цвета — классический синий, серый или выбеленный деним.

Мешковатые джинсы подчёркивают лёгкость и естественность — они идеально вписываются в эстетику new casual, где главное — свобода движения.

Таблица сравнения трендовых фасонов

Модель Характеристика Ключевые сочетания Где носить
Узкие джинсы обтягивающие, с высокой посадкой жакет, сапоги, свитер офис, город
Леггинсы эластичные, базовые пиджак, толстовка, кроссовки спорт, кэжуал
Рваные джинсы потертости, необработанные края блуза, пиджак повседневный стиль
С низкой талией прямой крой, лёгкий деним укороченный топ, ремень вечер, уличная мода
Мешковатые оверсайз, мягкий деним кроп-топ, кеды прогулки, путешествия

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: надевать узкие джинсы с облегающим верхом.
    Последствие: силуэт выглядит перегруженным.
    Альтернатива: сочетайте с объёмным жакетом или рубашкой.

  • Ошибка: выбирать рваные джинсы с избыточными дырками.
    Последствие: образ становится небрежным.
    Альтернатива: отдайте предпочтение моделям с аккуратными потертостями.

  • Ошибка: игнорировать качество ткани у леггинсов.
    Последствие: быстро теряют форму.
    Альтернатива: используйте плотные модели с компрессионным эффектом.

А что если… не хочется выглядеть "ретро"?

Чтобы не превратиться в копию образа 2010-х, комбинируйте старые фасоны с современными элементами: структурными жакетами, крупными украшениями, сумками-багетами и лаконичной обувью. Такой приём делает образ актуальным и уравновешенным.

Плюсы и минусы возвращающихся в моду моделей

Плюсы Минусы
возвращают уверенность и ностальгию требуют внимательного подбора обуви
сочетают комфорт и стиль не всегда универсальны для всех фигур
подходят под разные поводы могут быстро устареть
позволяют экспериментировать с образом вызывают споры среди модных критиков

FAQ

Можно ли носить узкие джинсы с сапогами?
Да, особенно в осенне-зимний сезон. Это одно из самых гармоничных сочетаний.

Чем заменить рваные джинсы на работе?
Выбирайте модели с лёгкими потертостями или без прорезей — они выглядят современно и аккуратно.

Какие леггинсы выбрать для города?
Плотные матовые модели, напоминающие брюки, или с кожаным эффектом.

Мифы и правда

Миф: узкие джинсы вышли из моды навсегда.
Правда: с возвращением "инди-стиля" они снова актуальны.

Миф: джинсы с заниженной талией подходят только молодым.
Правда: современные модели с мягкой посадкой визуально вытягивают силуэт и подходят разным фигурам.

Миф: леггинсы — это только спорт.
Правда: в эпоху athleisure (расслабленного спортивного стиля) они стали частью уличного и вечернего гардероба.

3 интересных факта

  1. Первые узкие джинсы появились ещё в 1950-х, но в 2010-х стали массовым феноменом.

  2. Тренд на заниженную талию символизировал эпоху поп-культуры Бритни Спирс и Пэрис Хилтон.

  3. Современные мешковатые модели создаются из переработанного денима, поддерживая экологичный тренд.

Исторический контекст

2010-е стали эпохой экспериментов — смешения стилей и возвращения дерзких силуэтов 2000-х. Спустя 15 лет дизайнеры вновь обращаются к тем формам, чтобы переосмыслить их через призму зрелости и комфорта. Новые модели брюк — это не просто ностальгия, а признание того, что стиль живёт вне времени.

Возвращение моды 2010-х — напоминание о том, что стиль цикличен, но не повторяется буквально. Узкие джинсы, леггинсы, рваный деним и заниженная талия обрели новое прочтение — более продуманное, комфортное и универсальное. Эти фасоны снова становятся частью современной эстетики, где ностальгия встречается с актуальностью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Домашние животные
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Алана Мамаева уверена: видео с Дибровым слили из мести
Шоу-бизнес
Алана Мамаева уверена: видео с Дибровым слили из мести
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Садоводство, цветоводство
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Поклонники бьют тревогу: Пугачёва готовится к шагу, о котором может пожалеть слишком поздно
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Последние материалы
Лукин заявил, что Сафонову не пришлось извиняться за гол
По СБП проверят переводы от 200 тыс. при дальнейшем переводе незнакомому — ЦБ
Филипп Киркоров возложил цветы на могилу Людмилы Гурченко
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Билялетдинов заявил, что "Локомотив" будет бороться за победу
13 ноября: великий Августин, сказка об Алисе и конструктор лунохода
3D-сканеры создают аватар тела за 30 секунд — специалисты фитнес-индустрии
Шоколад Dairy Milk оказался под прицелом критики — Metro
Как заготовить черенки помидоров для зимовки — советы садоводов
Райан Гослинг обожает "Ёжика в тумане" и "Цветик-семицветик"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.