Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осенний сценарий для питомца: безобидные прогулки оборачиваются визитом к ветеринару
Идеальный порядок за 20 минут — не миф: система горничных, которая превращает уборку в быстрый ритуал
Пляжи как на открытке, цены по-старому: когда Пелопоннес тихо становится главным курортом Греции
Индия ждёт деликатесы из России: начало большой сделки в молочной и рыбной сфере
Тюбик, который отпугивает всё живое: как зубная паста помогает спасти урожай капусты и томатов
Самое странное упражнение века: выглядит нелепо, но прокачивает тело до предела
Супервулкан Тоба устроил планете ад из пепла, но люди выстояли: неожиданно живучий сценарий
Собчак вмешалась в семью Бородиной: для чего ей понадобилось подогревать слухи о разводе
Рынок учит считать не ценник, а владение: иллюзия скидки, за которую платят потом

Вы ухаживаете за окрашенными волосами не так, как нужно: вот 3 привычки, которые всё портят

Моя семья » Красота и стиль

Окрашивание волос — это способ быстро изменить образ и настроение. Но вместе с новым оттенком приходит и новая забота: как сохранить цвет насыщенным, а волосы здоровыми. Частое окрашивание, горячие укладки и неподходящий уход могут сделать даже идеальный оттенок тусклым. Однако вернуть волосам живость и блеск можно, если знать, какие ошибки избегать и какие привычки стоит ввести в уход.

Укладка
Фото: unsplash.com by Element5 Digital is licensed under Free to use under the Unsplash License
Укладка

Почему окрашенные волосы теряют блеск

При окрашивании чешуйки кутикулы раскрываются, чтобы пигмент проник в структуру волоса. После процедуры они остаются частично приоткрытыми, из-за чего волосы теряют влагу и становятся ломкими. Постепенно цвет тускнеет, особенно если часто использовать фен, утюжок или шампуни с агрессивными компонентами.

"Основная причина вымывания краски — повреждённая кутикула, через которую пигмент просто уходит", — отметил технолог бренда Андрей Михайлов.

К тому же солнечные лучи и хлор в воде разрушают молекулы красителя, ускоряя процесс потери цвета.

Как выглядит здоровый и повреждённый волос

Признак Здоровый волос Повреждённый волос
Поверхность Гладкая, блестящая Шершавый, ломкий
Уровень влаги Нормальный Сухой и обезвоженный
Цвет Глубокий, насыщенный Тусклый, вымытый
Эластичность Гибкий Легко ломается
Поведение при укладке Податливый Пушится и электризуется

Советы шаг за шагом: как ухаживать за окрашенными волосами

  1. Используйте шампуни без сульфатов. Они мягко очищают, не вымывая пигмент.
  2. Промывайте голову прохладной водой. Горячая ускоряет вымывание краски.
  3. После каждого мытья наносите кондиционер или маску. Это закрывает кутикулу и удерживает цвет.
  4. Раз в неделю используйте восстанавливающую маску. С кератином, маслами арганы или ши.
  5. Старайтесь не использовать утюжок и фен на максимальной температуре. Тепло разрушает структуру волоса.
  6. Наносите термозащиту перед укладкой. Это создаёт барьер от перегрева.
  7. Пользуйтесь средствами с УФ-фильтрами. Они защищают от выгорания цвета на солнце.

Такая рутина не только продлевает стойкость окрашивания, но и делает волосы мягкими и послушными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Мыть голову сразу после окрашивания.
    Последствие: Пигмент не успевает закрепиться, цвет тускнеет.
    Альтернатива: Подождите минимум 48 часов после окрашивания.
  • Ошибка: Использовать очищающие шампуни.
    Последствие: Цвет вымывается уже через неделю.
    Альтернатива: Средства для окрашенных волос с мягкими ПАВ.
  • Ошибка: Часто осветлять волосы.
    Последствие: Потеря эластичности и ломкость.
    Альтернатива: Использовать тонирование или щадящие красители без аммиака.

А что если волосы уже пересушены?

Если волосы стали ломкими, начните с восстановления баланса влаги. Хорошо работают ампулы и несмываемые сыворотки с маслами жожоба, макадамии, керамидами. Также попробуйте «салонный эффект дома»: тёплое полотенце после маски помогает активным компонентам глубже проникнуть в структуру волоса.

Дополнительно можно использовать тонирующие бальзамы — они освежают оттенок и придают блеск без агрессивного воздействия.

FAQ

Как часто нужно подкрашивать волосы?

В среднем раз в 4–6 недель, в зависимости от оттенка и скорости роста волос.

Можно ли красить волосы во время восстановления?

Лучше сделать паузу хотя бы на месяц и использовать ухаживающие маски.

Как сохранить блонд от пожелтения?

Используйте фиолетовые шампуни или тоники, нейтрализующие жёлтые пигменты.

Мифы и правда

  • Миф: Натуральные масла вымывают краску.
    Правда: При умеренном использовании масла защищают и питают волосы.
  • Миф: Частое окрашивание делает волосы гуще.
    Правда: Волосы могут выглядеть плотнее за счёт пигмента, но структура со временем истончается.
  • Миф: Чем дороже краска, тем она безопаснее.
    Правда: Без правильного ухода даже премиум-средства не сохранят результат.

Исторический контекст

Первые краски для волос появились ещё в Древнем Египте, когда женщины использовали хну и басму. В XIX веке были созданы первые химические формулы на основе перекиси водорода. Сегодня индустрия окрашивания достигла совершенства — аммиак заменяют мягкими активами, а ухаживающие компоненты делают процесс менее травматичным. Но, как и тысячи лет назад, главный секрет красоты остаётся прежним — забота о волосах после окрашивания.

3 интересных факта

  1. Краска держится дольше на волосах с холодным подтоном, чем на пористых или осветлённых.
  2. Морская вода ускоряет вымывание пигмента в два раза.
  3. Регулярное использование термозащиты снижает ломкость волос после окрашивания на 40%

Цвет — это не только внешнее преображение, но и ответственность. Заботьтесь о волосах после окрашивания, и они ответят благодарным блеском и живой силой, независимо от выбранного оттенка.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Шоу-бизнес
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Красноармейский котёл станет началом конца для ВСУ
Военные новости
Красноармейский котёл станет началом конца для ВСУ
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Красота и стиль
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин ЦРУ против MI-6: как конспирология формирует новые политические реалии Юрий Бочаров
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
НЛО под водой: у берегов Австралии сняли существо длиной с небоскрёб — живой пришелец из бездны
НЛО под водой: у берегов Австралии сняли существо длиной с небоскрёб — живой пришелец из бездны
Последние материалы
Вирусы оказались мастерами перевоплощения: найден механизм, который делает их живучими, как мутанты
Монеточке* запретили выступать: что случилось с певицей
Вы можете продлить стойкость цвета в два раза — если перестанете делать это после душа
Живая почва, чистая грядка, богатый урожай: натуральный рецепт щедрого урожая для ленивых дачников
Европа откупоривает винный пакет реформ — и рискует выкорчевать вековые традиции
Мотор мечты, который стал кошмаром: эти V6 разрушали машины быстрее, чем их успевали чинить
Салат Минский с грибами и квашеной капустой: откройте для себя вкус, который удивит
Сталь, стекло и хладнокровие: в Кортине возрождают трамплин Олимпиады 1956 года
Это копейки, конечно: Прохор Шаляпин вспомнил, сколько стоил его билет в телевизионную вечность
Дорогие окна не спасают от холода: виновата крошечная щель, о которой молчат установщики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.