Юбки берут реванш: 7 фасонов, которые определят лето 2026 года

Мода циклична, но каждая эпоха находит свои символы стиля. В последние годы немногие вещи оказали такое влияние на уличную моду, как юбки. После появления культовой миди-юбки Chopova Lowen с карабинами и мини-юбки Prada с атласным шлейфом стало ясно: именно этот элемент гардероба вновь задаёт тон. Однако летом 2026 года нас ждёт смена акцентов — на первый план выходят силуэты, в которых сочетаются практичность, женственность и лёгкость.
От мини до макси, от бохо до преппи — новые тренды предлагают свободу выбора и индивидуальность. Ниже — семь фасонов юбок, которые будут на пике популярности в новом сезоне.
Мини возвращается, но с современным прочтением. В этом году дизайнеры делают ставку на:
мягкие линии и плотные ткани, удерживающие форму;
спокойные цвета — молочный, графитовый, песочный;
высокую посадку, подчёркивающую талию.
Такую юбку можно сочетать с коротким жакетом, удлинённой рубашкой или топом с открытыми плечами. Главное правило — балансировать длину и объём: мини отлично смотрится с лаконичным верхом и массивной обувью.
Мини-юбка сегодня — это не про провокацию, а про уверенность и лёгкость, пишут стилисты британского Vogue.
Белая миди-юбка стала настоящим символом летней элегантности. Её выбирают те, кто хочет выглядеть утончённо, но не скучно.
Идеально подходит для дневных прогулок и вечерних встреч.
Легко комбинируется с кружевным топом или базовой рубашкой.
Лучшие материалы: лен, хлопок, шёлк.
Модный приём — добавить объём за счёт складок или асимметрии. Белая миди создаёт ощущение лёгкости и свежести даже в жару.
Деним снова в моде, но теперь с женственными штрихами. Юбки с кружевными вставками или нашивками придают образу мягкость и оригинальность.
Уместны как в кэжуал, так и в вечернем образе.
Лучше всего смотрятся с однотонным верхом.
Актуальна длина до колена или чуть выше.
Такая юбка — идеальное сочетание бунтарства и романтики, что делает её фаворитом модных блогеров.
Юбки-баллоны (или bubble skirts) — главный сюрприз сезона. Их популяризировал лондонский дизайнер Аарон Эш, и теперь этот фасон стремительно набирает популярность.
Объёмный крой создаёт необычную, но изящную форму.
Лучше всего смотрится с коротким топом или приталенным жакетом.
Оптимальная длина — до колена или чуть ниже.
Юбка-баллон придаёт образу игривость и динамику. Это идеальный вариант для тех, кто хочет выделиться, не нарушая баланс.
Практичная и универсальная, юбка-карго продолжает доминировать в уличной моде. Дизайнеры предлагают как длинные, так и короткие версии.
Накладные карманы и пояс делают силуэт функциональным.
Отлично сочетается с топами, кроп-рубашками и кроссовками.
Цветовая палитра — от хаки и песочного до светлого серого.
Карго — выбор активных и независимых девушек, которым важно сочетать стиль и удобство.
Этот стиль вдохновлён университетской модой 90-х. Складки, строгие линии и плотные ткани делают юбку-преппи универсальной частью гардероба.
Отлично подходит для офиса и городских прогулок.
Сочетается с жилетами, гольфами, рубашками.
В тренде клетка, серый, тёмно-синий и бордовый оттенки.
Юбка-преппи возвращает ностальгию по школьной форме, но в современной и более расслабленной интерпретации.
Бохо снова покоряет улицы. Макси-юбка с мягким силуэтом и воздушной тканью идеально вписывается в эстетику лета.
Часто украшена вышивкой, кружевом или мелким цветочным принтом.
Легко комбинируется с короткими топами и плетёными аксессуарами.
Подходит для отдыха, фестивалей и отпусков.
Юбка в стиле бохо — воплощение свободы, движения и романтичной небрежности.
|Фасон
|Длина
|Материал
|Стиль
|Где носить
|Мини-юбка до бедра
|короткая
|твид, хлопок
|современный, уличный
|вечеринки, прогулки
|Белая миди
|средняя
|лен, шёлк
|минимализм, элегантность
|повседневный стиль
|Джинсовая с кружевом
|до колена
|деним
|кэжуал, романтика
|город, свидание
|Юбка-баллон
|до колена
|хлопок, тафта
|кутюр, стритстайл
|показы, ивенты
|Юбка-карго
|разная
|хлопок, саржа
|утилитарный
|повседневный образ
|Преппи со складками
|выше колена
|шерсть, хлопок
|академический
|офис, прогулка
|Макси бохо
|длинная
|вискоза, шифон
|этно, романтика
|отпуск, фестиваль
Ошибка: носить слишком короткую юбку без пропорционального верха.
Последствие: нарушается баланс силуэта.
Альтернатива: дополняйте мини-юбки закрытым топом или жакетом.
Ошибка: игнорировать фактуру ткани.
Последствие: юбка теряет форму и выглядит неаккуратно.
Альтернатива: выбирайте плотные материалы, держащие силуэт.
Ошибка: комбинировать активный принт с ярким верхом.
Последствие: образ становится перегруженным.
Альтернатива: сочетайте акцентную юбку с нейтральным верхом.
Выбирайте юбку средней длины — она подходит для любого типа фигуры. Белая миди или джинсовая с кружевом отлично комбинируются как с босоножками, так и с кроссовками.
|Плюсы
|Минусы
|подчеркивают индивидуальность
|требуют внимательного подбора обуви
|универсальны в сочетаниях
|не все фасоны подходят каждому типу фигуры
|создают лёгкость и женственность
|требуют ухода за тканью
|подходят и для повседневных, и для вечерних образов
|некоторые модели быстро выходят из моды
Какую юбку выбрать для офиса летом?
Юбку миди из плотного хлопка или складчатую преппи — они держат форму и выглядят сдержанно.
Какая длина подойдёт невысоким девушкам?
Мини или миди выше щиколотки, чтобы визуально удлинить ноги.
Можно ли носить юбку-баллон каждый день?
Да, если выбрать лёгкую ткань и нейтральный оттенок — она станет удобной и стильной альтернативой классике.
Миф: юбка — это исключительно женственный и романтичный предмет.
Правда: современные юбки сочетают практичность и динамику, подходя под любой стиль.
Миф: мини подходит только молодым.
Правда: возраст не имеет значения, если фасон подобран с учётом фигуры.
Миф: белая юбка непрактична.
Правда: современные ткани легко стираются и сохраняют свежий вид дольше.
Юбка-баллон впервые появилась в 1950-х годах в коллекциях Кристиана Диора.
Юбки-карго — адаптация военной формы времён Второй мировой.
Тренд на преппи-юбки возвращается каждые 10 лет, оставаясь символом молодости и интеллекта.
Юбка — один из древнейших предметов одежды. Сначала её носили и мужчины, и женщины, а в XX веке она стала символом женственности и независимости. Каждое десятилетие приносило свои формы: от плиссе 50-х до мини 60-х и бохо 2000-х. В 2026 году дизайнеры вновь обращаются к прошлому, соединяя традиции с функциональностью.
Лето 2026 обещает стать временем женственных силуэтов, лёгких тканей и свободы самовыражения. Независимо от того, выбираете ли вы дерзкое мини или воздушное бохо-макси, главное — уверенность и комфорт. Мода сегодня не диктует, а вдохновляет, позволяя каждой женщине чувствовать себя собой.
