Эти сапоги не просто греют — они вытягивают силуэт и самооценку одним движением ноги

Зима давно перестала быть врагом стилю. Сегодня, когда в моде функциональность, обувь становится не просто элементом защиты от холода, а способом самовыражения. Современные бренды всё чаще объединяют технологии и эстетику, предлагая модели, которые одинаково уместны и в снежном городе, и в офисе. Обувь с подогревом, мембраной и устойчивой подошвой может выглядеть изысканно — вопрос лишь в выборе формы и фактуры.
Стилист Маша Ведерникова подчёркивает, что именно обувь сегодня определяет настроение зимнего гардероба: от неё зависит, будет ли образ расслабленным, урбанистическим или дерзко-гламурным. Рассмотрим главные тренды сезона.
Эти модели возвращаются в моду не случайно: они визуально вытягивают ногу и придают силуэту изящество. Мягкая кожа, плотный трикотаж или стрейч-замша могут плотно облегать ногу или собираться в лёгкую гармошку, создавая вытянутый силуэт. Их гармонично сочетают с короткими платьями, шерстяными шортами, пальто до колена и объёмными пуховиками.
Главное — не бояться контраста: тонкий сапог уравновешивает плотные фактуры верха. Чтобы образ оставался не только стильным, но и функциональным, стоит выбирать модели с утеплённой подкладкой и нескользящей подошвой. Так даже в гололёд шаг будет уверенным.
Массивные ботинки остаются на пике популярности. Их характерная рифлёная подошва делает походку устойчивой и придаёт облику силу. Такая обувь ассоциируется с независимостью и внутренней энергией.
Ботинки с тракторной подошвой отлично сочетаются с юбками-миди и классическими пальто. Чтобы добавить уют, достаточно надеть шерстяные гетры или плотные вязаные носки. А водоотталкивающая пропитка и прочная шнуровка помогут обуви выдержать зимнюю слякоть, сохранив привлекательный внешний вид.
Минимализм уверенно удерживает позиции, и сапоги-трубы стали его воплощением. Прямое голенище, гладкая кожа и нейтральные оттенки позволяют легко вписать такую пару в любой образ. В этих сапогах нет вычурности, зато присутствует безупречная элегантность. Особенно эффектно они смотрятся в движении.
Лучше выбирать модели из матовой кожи или мягкого нубука — такие материалы выглядят благородно и практичны в уходе. Голенище можно взять на полразмера шире, чтобы свободно заправлять в сапоги прямые джинсы или плотные колготки.
Современные дутыши и луноходы заметно изменились по сравнению с моделями прошлых десятилетий: они стали компактнее, легче и визуально аккуратнее. Палитра — смелая и разнообразная: от белого и серебристого до оливкового и бордо. Благодаря этому такие ботинки можно сочетать не только с пуховиками, но и с шерстяными костюмами.
Чтобы избежать излишнего объёма, стилисты советуют сочетать дутыши с узкими брюками или полупрозрачными колготками. А при выборе обращать внимание на наличие мембраны, температурный режим и толщину подкладки — компактная форма не должна идти в ущерб теплу.
Металлизированные поверхности стали главным акцентом зимнего сезона. Серебристые, бронзовые, медные и розово-золотые оттенки делают обувь выразительной, превращая её в ювелирный акцент гардероба.
Чтобы сохранить баланс, остальные элементы образа должны быть лаконичными — пальто спокойных тонов, однотонные брюки, минималистичные аксессуары. Такая обувь особенно красиво смотрится при дневном свете и подчёркивает индивидуальность даже в морозном городе.
|Модель
|Утепление
|Стиль
|Подходит к
|Сапоги-чулки
|Флис, шерсть
|Элегантный
|Платья, шорты, пальто
|Ботинки с тракторной подошвой
|Мех, мембрана
|Городской, дерзкий
|Юбки-миди, пальто
|Сапоги-трубы
|Нубук, кожа
|Минимализм
|Джинсы, платья
|Луноходы
|Мембрана, синтепон
|Комфорт, спорт-шик
|Брюки, костюмы
|Металлик-модели
|Синтетика с утеплителем
|Гламур, casual
|Нейтральные аутфиты
Перед покупкой измерьте обхват голени, чтобы избежать тесной посадки.
Убедитесь, что подошва гибкая и устойчивая на скользких поверхностях.
Проверьте внутреннюю стельку — лучше, если она съёмная и утеплённая.
Используйте водоотталкивающие спреи — они продлят жизнь даже натуральной коже.
Храните обувь с колодками или бумагой внутри, чтобы сохранить форму.
Ошибка: покупка сапог без утеплителя ради внешнего вида.
Последствие: промерзание и деформация обуви.
Альтернатива: модели с шерстяной или флисовой подкладкой, мембраной Gore-Tex.
Ошибка: выбор слишком высокого каблука.
Последствие: быстрая усталость ног.
Альтернатива: устойчивый каблук до 5 см или платформа.
Ошибка: тесная посадка обуви.
Последствие: натирание и плохая циркуляция воздуха.
Альтернатива: запас в полсантиметра на носок и стельку.
В регионах с мягким климатом можно выбрать облегчённые варианты: утеплённые кроссовки, ботинки на меху или сапоги без подкладки. Они сохраняют стиль без перегрева, при этом комфорт не страдает. Главное — выбирать материалы, адаптированные к перепадам температуры и влаге.
|Тип обуви
|Плюсы
|Минусы
|Сапоги-чулки
|Удлиняют ноги, универсальны
|Не подходят для сильных морозов
|Ботинки с тракторной подошвой
|Устойчивы, долговечны
|Тяжеловаты при долгой носке
|Сапоги-трубы
|Элегантны, легко комбинируются
|Требуют регулярного ухода
|Луноходы
|Очень тёплые, лёгкие
|Могут выглядеть неформально
|Металлик-модели
|Эффектны, добавляют блеск
|Требуют деликатного ухода
Как выбрать зимнюю обувь на каждый день?
Лучше ориентироваться на модели с утеплителем, нескользящей подошвой и нейтральным цветом — они подойдут к любому образу.
Сколько стоит качественная зимняя пара?
Средняя цена — от 10 до 25 тысяч рублей за кожу или нубук, мембранные материалы стоят от 7 тысяч.
Что практичнее в городе — сапоги или ботинки?
Ботинки удобнее в слякоть и при частых переходах между улицей и помещением, сапоги больше подходят для морозных сухих дней.
Миф: чем толще подошва, тем теплее обувь.
Правда: важнее наличие утеплителя и мембраны, а не толщина подошвы.
Миф: лаковая кожа не подходит для зимы.
Правда: современные материалы устойчивы к низким температурам и влаге.
Миф: металлизированные модели быстро портятся.
Правда: при правильном уходе блеск сохраняется на весь сезон.
Первые луноходы были созданы в 1969 году, вдохновлённые обувью астронавтов.
Мембранные технологии в обуви массово появились в 1980-х годах.
Качественная зимняя обувь при правильном уходе может служить до семи сезонов.
