Погружаемся в моду 90-х: самые горячие тренды маникюра, которые возвращаются снова

Ностальгия по маникюру 90-х вновь на пике популярности. Этот период был временем свободы и самовыражения, и его дух возвращается в современные тренды. Маникюр становится не просто аксессуаром, а настоящим способом выразить свою личность, как в те годы. В этой статье мы рассмотрим самые яркие тенденции того времени, которые снова входят в моду.
Гранж, как стиль и философия, был противоположностью ярким и гламурным образам. Это была контркультура, возникшая в 90-е, которая сочетала элементы рока и бунтарства. На ногтях гранж проявляется через тёмные матовые покрытия, глубокие оттенки и текстуры, которые выглядят как будто незавершёнными, но при этом создают особое ощущение стиля и выразительности. Гранж не боится быть грубым и необычным, и сегодня этот стиль снова актуален.
Красный лак для ногтей — это всегда актуальный выбор. В 90-е годы он стал не только символом элегантности, но и проявлением уверенности. Такой маникюр придаёт смелости, заряжает энергией и подчёркивает сильный характер. Красный не теряет своей популярности, а наоборот, снова возвращается в модные тренды, становясь универсальным выбором для любого случая.
В 90-е яркие цвета и блёстки стали неотъемлемой частью моды. Особенно популярными были крупные блёстки, которые придавали маникюру особый эффект. Такие ногти всегда привлекали внимание и сияли, создавая яркий и праздничный образ. Сегодня маникюр с блёстками снова в моде, но с новыми текстурами и оттенками, которые делают этот стиль ещё более выразительным.
Французский маникюр, который в 90-е годы был символом сдержанности и элегантности, сейчас приобрёл новые формы. Классический белый френч стал ярче и разнообразнее. Сегодня французский маникюр включает в себя цветные кончики, металлическую фольгу, скульптурные элементы и даже 3D-рисунки. Это стиль, который сохраняет свою изысканность, но добавляет индивидуальности и креативности.
В 90-е годы яркие и насыщенные цвета стали настоящим трендом. Одним из самых культовых оттенков стал слизистый зелёный — интенсивный и глубокий. Этот цвет стал символом яркой личности и самовыражения. Сегодня зелёный снова на пике моды, и он прекрасно смотрится как в глянцевом покрытии, так и в матовых оттенках, создавая дерзкий и оригинальный маникюр.
Цветочные мотивы были неотъемлемой частью маникюра в 90-е. Особенно популярны были ромашки, которые символизировали невинность и женственность. Сегодня цветочные узоры остаются в тренде, но с новыми вариациями и более современным подходом. Ромашки и другие цветы продолжают украшать ногти, добавляя маникюру романтический и женственный вид.
|Тренд
|90-е
|Современность
|Гранж
|Матовые покрытия, глубокие тёмные оттенки, грубые текстуры
|Современные интерпретации с элементами небрежности и контрастами
|Красный лак
|Символ уверенности и женственности
|Всё та же классика, но с современным акцентом и яркими оттенками
|Яркий блеск
|Маникюр с крупными блёстками, часто для вечерних выходов
|Блёстки остаются, но с добавлением новых текстур и более тонкими деталями
|Французский маникюр
|Белые кончики, сдержанность и элегантность
|Цветные кончики, металлические элементы, 3D-формы и индивидуальные акценты
|Зелёный
|Слизистый зелёный, символ самовыражения и дерзости
|Яркие и насыщенные оттенки зелёного, разнообразие текстур и форм
