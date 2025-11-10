От фермы до подиума: обувь, которую считали антитрендом, снова покоряет улицы

Зима 2025/2026 обещает быть мягкой и уютной — хотя бы в плане обуви. Угги, которые когда-то считались спорным трендом, снова заняли лидирующие позиции в мире моды. Их носят звезды, инфлюенсеры и даже минималисты, предпочитающие чистые силуэты. Однако мода на угги в новом сезоне пришла не без поправок: теперь важно не только, что вы носите, но и как.
История уггов началась задолго до TikTok и Instagram. В конце XIX века австралийские фермеры придумали простую, но гениальную обувь из овчины, чтобы согреть ноги во время работы. По одной версии, слово ugg произошло от английского ugly — "уродливый", ведь сапоги выглядели грубовато, но грели безупречно.
Современная эпоха уггов стартовала в 1933 году с бренда Blue Mountains Boots, а настоящий успех пришел позже — с Ugg Australia в 1978 году. После того как Памела Андерсон надела их за кулисами "Спасателей Малибу", мир окончательно влюбился в эти "меховые тапочки". В 1994 году американская олимпийская сборная прошлась в уггах по стадиону Лиллехаммера — и тренд стал международным.
Последние сезоны угги переживают второе (а может, уже третье) рождение. Их выбирают Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Эльза Хоск — и все они демонстрируют одно: комфорт снова стал синонимом стиля. Но эта зима диктует новые правила.
"Теперь стоит обращать внимание исключительно на короткие модели", — отмечают стилисты.
Мини-угги легче, практичнее и визуально аккуратнее классических высоких. Они не утяжеляют силуэт и лучше сочетаются с современной одеждой.
Главный принцип — баланс объема. Сама по себе обувь массивная, поэтому верх должен быть расслабленным, но уравновешенным.
|Образ
|Что выбрать
|Почему работает
|Спортивный
|худи, свитшот, объемные джоггеры, пуховик
|повторяет уютный стиль уггов, создавая мягкий силуэт
|Кэжуал
|прямые джинсы или широкие брюки
|визуально вытягивают фигуру и делают лук современным
|Феминный
|трикотажное платье + плотные колготки
|контраст мягкости и структуры выглядит гармонично
|Городской
|укороченная дубленка, пальто-халат, кожаная сумка
|угги выступают теплым акцентом и добавляют небрежного шика
Важно помнить, что скинни и легинсы уходят на паузу — они делают образ тяжелым. Зато прямые силуэты и мягкие линии вернулись в моду, придавая фигуре динамику.
Классические модели никуда не исчезают, но теперь дизайнеры делают ставку на детали.
Ошибка: носить угги без обработки.
Последствие: влага и соль разрушают замшу.
Альтернатива: использовать водоотталкивающий спрей перед первым выходом.
Ошибка: сушить обувь на батарее.
Последствие: деформация и потеря формы.
Альтернатива: сушить при комнатной температуре, используя формодержатели.
Ошибка: сочетать угги с обтягивающими вещами.
Последствие: визуальный дисбаланс.
Альтернатива: выбирать свободный низ и объемный верх для гармонии.
Мода 2025 года приветствует индивидуальность. Поэтому угги можно носить и с кожаными шортами, и с длинными пальто, и даже с мини-юбками. Главное — поддерживать визуальное равновесие: если низ объемный, верх должен быть легким и структурным.
|Плюсы
|Минусы
|Теплые и удобные
|Не подходят для слякоти без пропитки
|Универсальны в сочетаниях
|Требуют ухода и чистки
|Не выходят из моды
|Могут деформироваться при неправильном хранении
Да, если они обработаны водоотталкивающим спреем. Без пропитки замша быстро портится.
Мини-угги и модели на платформе с контрастными швами.
Чистить мягкой щеткой, сушить вдали от тепла, хранить с формодержателями.
