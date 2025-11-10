От фермы до подиума: обувь, которую считали антитрендом, снова покоряет улицы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Зима 2025/2026 обещает быть мягкой и уютной — хотя бы в плане обуви. Угги, которые когда-то считались спорным трендом, снова заняли лидирующие позиции в мире моды. Их носят звезды, инфлюенсеры и даже минималисты, предпочитающие чистые силуэты. Однако мода на угги в новом сезоне пришла не без поправок: теперь важно не только, что вы носите, но и как.

Девушка в коротких уггах и пальто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в коротких уггах и пальто

От фермера до fashion-иконы

История уггов началась задолго до TikTok и Instagram. В конце XIX века австралийские фермеры придумали простую, но гениальную обувь из овчины, чтобы согреть ноги во время работы. По одной версии, слово ugg произошло от английского ugly — "уродливый", ведь сапоги выглядели грубовато, но грели безупречно.

Современная эпоха уггов стартовала в 1933 году с бренда Blue Mountains Boots, а настоящий успех пришел позже — с Ugg Australia в 1978 году. После того как Памела Андерсон надела их за кулисами "Спасателей Малибу", мир окончательно влюбился в эти "меховые тапочки". В 1994 году американская олимпийская сборная прошлась в уггах по стадиону Лиллехаммера — и тренд стал международным.

Почему угги снова в моде

Последние сезоны угги переживают второе (а может, уже третье) рождение. Их выбирают Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Эльза Хоск — и все они демонстрируют одно: комфорт снова стал синонимом стиля. Но эта зима диктует новые правила.

"Теперь стоит обращать внимание исключительно на короткие модели", — отмечают стилисты.

Мини-угги легче, практичнее и визуально аккуратнее классических высоких. Они не утяжеляют силуэт и лучше сочетаются с современной одеждой.

Как носить угги зимой 2025/2026

Главный принцип — баланс объема. Сама по себе обувь массивная, поэтому верх должен быть расслабленным, но уравновешенным.

Советы по сочетанию

Образ Что выбрать Почему работает
Спортивный худи, свитшот, объемные джоггеры, пуховик повторяет уютный стиль уггов, создавая мягкий силуэт
Кэжуал прямые джинсы или широкие брюки визуально вытягивают фигуру и делают лук современным
Феминный трикотажное платье + плотные колготки контраст мягкости и структуры выглядит гармонично
Городской укороченная дубленка, пальто-халат, кожаная сумка угги выступают теплым акцентом и добавляют небрежного шика

Важно помнить, что скинни и легинсы уходят на паузу — они делают образ тяжелым. Зато прямые силуэты и мягкие линии вернулись в моду, придавая фигуре динамику.

Дизайнерские акценты сезона

Классические модели никуда не исчезают, но теперь дизайнеры делают ставку на детали.

  • контрастные швы по центру сапога — визуально вытягивают ногу;
  • аккуратная вышивка — добавляет легкий этно-шарм;
  • комбинированные материалы — замша + нейлон или кожа;
  • платформа — главный "апгрейд" для тех, кто хочет чуть больше роста.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: носить угги без обработки.
    Последствие: влага и соль разрушают замшу.
    Альтернатива: использовать водоотталкивающий спрей перед первым выходом.

  • Ошибка: сушить обувь на батарее.
    Последствие: деформация и потеря формы.
    Альтернатива: сушить при комнатной температуре, используя формодержатели.

  • Ошибка: сочетать угги с обтягивающими вещами.
    Последствие: визуальный дисбаланс.
    Альтернатива: выбирать свободный низ и объемный верх для гармонии.

А что если носить угги не по правилам

Мода 2025 года приветствует индивидуальность. Поэтому угги можно носить и с кожаными шортами, и с длинными пальто, и даже с мини-юбками. Главное — поддерживать визуальное равновесие: если низ объемный, верх должен быть легким и структурным.

Плюсы и минусы уггов

Плюсы Минусы
Теплые и удобные Не подходят для слякоти без пропитки
Универсальны в сочетаниях Требуют ухода и чистки
Не выходят из моды Могут деформироваться при неправильном хранении

FAQ

Можно ли носить угги в снег

Да, если они обработаны водоотталкивающим спреем. Без пропитки замша быстро портится.

Какие модели актуальны зимой 2025/2026

Мини-угги и модели на платформе с контрастными швами.

Как ухаживать за уггами

Чистить мягкой щеткой, сушить вдали от тепла, хранить с формодержателями.

Мифы и правда

  • Миф: угги — это только про тепло, а не про стиль.
    Правда: в 2025-м они стали частью премиум-кэжуала и присутствуют даже в показах Miu Miu и Loewe.
  • Миф: их можно носить только с брюками.
    Правда: короткие угги отлично смотрятся с платьями и юбками из плотного трикотажа.

3 интересных факта

  • В Австралии угги официально считаются национальным достоянием и защищены патентом.
  • Самая дорогая пара уггов, инкрустированная кристаллами Swarovski, стоила 10 000 долларов.
  • В 2000-х угги были запрещены в нескольких школах США — ученики прятали в них мобильные телефоны.

Исторический контекст

  • Конец XIX века: первые угги создаются австралийскими фермерами для защиты от холода.
  • 1978 год: бренд Ugg Australia превращает функциональную обувь в модный символ.
  • 2020 — е: угги возвращаются в тренды как элемент "нового комфорта" и устойчивой моды.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
