Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффект свечей и гирлянд: самый уютный маникюр этой зимы уже покоряет модные салоны
Тренировочное плато крадёт результат: однообразие нагрузок тормозит рост, вот что возвращает силу
Зальёте не то — и мотор замолчит: всё, что нужно знать о зимнем топливе до первой настоящей стужи
Казалось, 30 — это ужас: как мама Тимати Симона Юнусова меняла представление о возрасте
Есть, чтобы жить вечно: формула долголетия скрыта в простых блюдах — ключ к жизни без болезней
Курорты расширяются — людей не хватает: почему туризм стал главным работодателем юга
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Отход, который всё меняет: простая кожура апельсина способна заменить половину химии в доме
Прогрев гибридного двигателя по старым схемам превращает зиму в испытание для кошелька

Никаких ампул и кератина: восточный способ, который заставляет волосы расти вдвое быстрее

0:15
Моя семья » Красота и стиль

Почему у японок волосы выглядят густыми, шелковистыми и блестящими даже без дорогостоящих процедур? Секрет — в особом ритуале мытья головы, который сочетают с массажем и уходом за кожей головы. Этот метод не только очищает волосы, но и укрепляет их, ускоряя рост и придавая естественный блеск.

Девушка с длинными волосами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с длинными волосами

Суть японского подхода

Для японок уход за волосами — не просто гигиена, а продуманный ритуал. Главная идея: красивая длина начинается со здоровой кожи головы. Поэтому процесс мытья сопровождается массажем, применением масел и мягким, бережным очищением.

Такой подход делает волосы устойчивыми к стрессу, ломкости и сухости, а регулярное выполнение ритуала заменяет поход в салон.

Этап 1: массаж щетками

Вместо привычного нанесения шампуня и быстрого смывания японки начинают с массажа. Используются две силиконовые щетки — для правой и левой частей головы.
Движения выполняются от затылка к макушке, где сосредоточено больше всего нервных окончаний.

Эффект:

  • усиливается кровообращение и питание волосяных луковиц;
  • нормализуется выработка кожного сала;
  • кожа головы очищается от остатков средств и загрязнений.

Такой массаж помогает волосам расти быстрее и делает их плотнее уже через пару недель регулярного применения.

Этап 2: масло до шампуня

Один из ключевых принципов японского метода — нанесение масла на кожу головы перед шампунем. Это не просто ухищрение, а способ сбалансировать микрофлору кожи. Масло:

  • защищает от агрессивного действия моющих компонентов;
  • предотвращает сухость и раздражение;
  • мягко очищает поры и улучшает впитывание питательных веществ.

Лучше всего использовать масла камелии, жожоба или арганы. Они богаты антиоксидантами и придают волосам естественный блеск.

"Масло перед шампунем помогает сохранить защитный барьер кожи головы и делает волосы мягче", — отмечают трихологи.

Если есть перхоть или повышенная чувствительность, лучше подобрать масло вместе со специалистом.

Этап 3: не трите волосы полотенцем

Главное правило после мытья — никаких резких движений. В Японии волосы не вытирают, а аккуратно промакивают мягкой тканью. Лучше всего подходит микрофибра или хлопковая футболка.

Преимущества этого метода:

  • волосы не ломаются и не пушатся;
  • кутикула волоса не повреждается;
  • сохраняется естественный блеск.

Такой способ сушки помогает предотвратить секущиеся концы и делает волосы более послушными.

Этап 4: меньше тепла — больше блеска

Фен в Японии не запрещен, но используется бережно. Волосы сначала подсушивают полотенцем, а фен применяют только при низкой температуре.
При этом поток воздуха направляют сверху вниз — так волосы становятся гладкими и менее ломкими.

Совет: сушить волосы феном стоит только на расстоянии не менее 20 см от головы и с использованием термозащиты.

Сравнение методов ухода

Метод Европейский подход Японский подход
Цель Быстро очистить волосы Улучшить здоровье кожи головы
Средства Шампунь, кондиционер Масло, массаж, мягкий шампунь
Сушка Полотенце + горячий фен Промакивание + прохладный воздух
Эффект Кратковременная свежесть Укрепление, блеск и рост волос

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: мыть голову горячей водой.
    Последствие: пересушивание кожи и ломкость волос.
    Альтернатива: использовать воду комнатной температуры.

  • Ошибка: тереть полотенцем после душа.
    Последствие: пушистость и повреждение кутикулы.
    Альтернатива: промакивать микрофиброй или мягкой тканью.

  • Ошибка: сушить феном на высокой температуре.
    Последствие: перегрев и сечение кончиков.
    Альтернатива: слабый поток воздуха и термозащита.

А что если нет японских щеток и масел

Можно начать с простых шагов: использовать мягкий массаж подушечками пальцев, добавить немного кокосового или оливкового масла и заменить привычное полотенце на футболку. Даже эти изменения уже дадут заметный эффект — волосы станут более гладкими и живыми.

Плюсы и минусы японского метода

Плюсы Минусы
Улучшает кровообращение и рост волос Требует времени и регулярности
Делает волосы мягкими и блестящими Масла подходят не всем типам кожи
Подходит для домашнего ухода Может быть непривычен для новичков

FAQ

Как часто можно применять японский метод

Оптимально — 2-3 раза в неделю. Главное — не пересушивать кожу головы.

Подходит ли метод для жирных волос

Да, при правильном подборе масла. Оно помогает сбалансировать выработку себума.

Сколько времени занимает ритуал

В среднем 20-25 минут. Но результат стоит усилий.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше шампуня, тем чище волосы.
    Правда: избыток пены вымывает натуральные масла и ослабляет волосы.
  • Миф: массаж головы вызывает жирность.
    Правда: он регулирует работу сальных желез и улучшает кровоток.

3 интересных факта

  • В Японии уход за волосами называют "кайдзен для кожи головы" — искусство постепенного совершенствования.
  • Масло камелии использовали еще самураи — им смазывали мечи и волосы для блеска.
  • Современные японские салоны до сих пор проводят массаж головы по древним схемам, рассчитанным на точки активации энергии Ки.

Исторический контекст

  • Первые косметические масла в Японии использовались еще в эпоху Хэйан (VIII-XII вв.) — они были частью женского ритуала красоты.
  • В период Эдо (XVII-XIX вв.) появились массажные техники ухода за кожей головы, применяемые до сих пор.
  • Современные японские бренды объединяют древние рецепты с наукой, создавая шампуни и масла, вдохновленные традиционным уходом.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Красота и стиль
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Наука и техника
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Ягодицы как пружины, колени под защитой: программа, которая сушит жир и накачивает выносливость
Новости спорта
Ягодицы как пружины, колени под защитой: программа, которая сушит жир и накачивает выносливость
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Ягодицы как пружины, колени под защитой: программа, которая сушит жир и накачивает выносливость
Ягодицы как пружины, колени под защитой: программа, которая сушит жир и накачивает выносливость
Последние материалы
Курорты расширяются — людей не хватает: почему туризм стал главным работодателем юга
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Отход, который всё меняет: простая кожура апельсина способна заменить половину химии в доме
Никаких ампул и кератина: восточный способ, который заставляет волосы расти вдвое быстрее
Прогрев гибридного двигателя по старым схемам превращает зиму в испытание для кошелька
Два года — и точка: что происходит с ремонтантной земляникой, если забыть про омоложение
Отели любви, табу и виртуальные жёны: что Лена Ленина рассказала о необычных традициях Японии
Радиатор булькает и не греет: простой трюк возвращает тепло без вызова мастера
Литры исчезают незаметно: автомобиль работает против вас, если не знать одной детали
Солёные огурцы потеряли хруст — но не всё потеряно: один трюк возвращает им жизнь за пару дней
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.