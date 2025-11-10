Вы можете проснуться с сияющей кожей — если перед сном сделаете всего одну вещь

Современная косметология всё чаще переносит акцент на ночной уход. Именно во сне кожа восстанавливается, активно вырабатывает коллаген и лучше усваивает полезные вещества. Поэтому производители предлагают маски, которые действуют в этот период естественной регенерации. Однако чтобы получить пользу, важно понимать, какие компоненты делают ночные средства действительно эффективными и как их правильно использовать.
Когда мы спим, кожа не защищается от солнца, ветра или загрязнений, а значит, может сосредоточиться на обновлении. Ночные маски используют этот момент — они работают дольше и глубже, чем дневные кремы.
"С 22:00 до 3:00 ночи кожа наиболее активно восстанавливается", — отметил дерматолог Андрей Мельников.
Именно в этот промежуток усиливается кровообращение, повышается эффективность клеточного обмена, и кожа легче усваивает активные ингредиенты.
Такие средства обычно имеют плотную, но не жирную текстуру, создающую лёгкий окклюзивный слой. Он удерживает влагу, препятствует испарению и способствует лучшему проникновению активных компонентов — гиалуроновой кислоты, пептидов, экстрактов растений и витаминов.
Некоторые маски предназначены для ежедневного применения, другие — для интенсивного ухода 2–3 раза в неделю. Всё зависит от состава и состояния кожи.
|Тип маски
|Основное действие
|Для какого типа кожи
|Увлажняющая
|Удерживает влагу, смягчает
|Сухая, чувствительная
|Восстанавливающая
|Успокаивает, снимает раздражение
|После процедур, при стрессе
|Антивозрастная
|Стимулирует синтез коллагена, повышает упругость
|Зрелая
|С себорегулирующим эффектом
|Контролирует жирность, очищает поры
|Жирная, комбинированная
|Отбеливающая
|Выравнивает тон, борется с пигментацией
|Тусклая, с неровным цветом лица
Такой ритуал можно проводить 2–3 раза в неделю или чаще, если кожа сухая и уставшая.
Жирная кожа тоже нуждается в ночном уходе, просто требуется лёгкая текстура — гелевые или водные маски. Они регулируют выработку себума, не утяжеляют кожу и предотвращают появление воспалений. В составе ищите зелёный чай, цинк, экстракт лаванды и ниацинамид.
|Плюсы
|Минусы
|Глубокое восстановление во время сна
|Возможна липкость на коже
|Долговременный эффект увлажнения
|Некоторые средства могут вызывать раздражение
|Экономия времени — не нужно смывать сразу
|Не подходят для ежедневного применения в некоторых случаях
Ориентируйтесь на свой тип кожи: сухой подойдёт средство с гиалуроновой кислотой, жирной — с цинком или зелёным чаем, возрастной — с ретинолом и пептидами.
Да, большинство ночных масок требуют смывания, иначе остатки могут забивать поры.
Нет, лучше использовать маску как завершающий шаг — она заменяет крем на ночь.
Первыми ночные маски начали использовать в Корее в начале 2000-х, когда появились так называемые "sleeping packs". Постепенно тренд распространился по миру: сегодня почти у каждого бренда есть своя версия — от аптечных до люксовых. Современные формулы стали легче, а ароматы — деликатнее, чтобы не мешать сну.
Ночные маски действительно помогают коже восстановиться, если подобрать формулу под свои задачи и не злоупотреблять частотой применения. Они не волшебны, но при правильном подходе становятся сильным союзником красоты.
