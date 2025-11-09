Руки скажут спасибо: корейский способ вернуть мягкость и блеск без салона

Когда ногти становятся ломкими, тусклыми и шелушащимися, большинство сразу вспоминает о кератине или витаминах. Но в мире маникюра появился способ, который работает не хуже профессиональных средств. Он называется nail slugging - и это не просто тренд, а спасение для тех, чьи ногти пострадали от геля, лака или постоянного контакта с водой.
Метод пришёл из Кореи и вдохновлён знаменитой техникой ухода за кожей skin slugging. Суть проста: поверх питательного масла наносится плотный окклюзионный слой — например, вазелин или густой бальзам. Он создаёт невидимую плёнку, которая "запечатывает" влагу и помогает активным веществам проникать глубже. В результате ногти и кутикула получают ночную дозу восстановления и защиты.
"Nail slugging — это способ вернуть ногтям силу и блеск, не прибегая к салонным процедурам", — отметила мастер маникюра Екатерина Лебедева.
Эта техника особенно популярна среди тех, кто регулярно делает гелевый или полупостоянный маникюр. После снятия покрытия ногтевая пластина нередко становится сухой, ломкой и теряет естественный блеск. Slugging помогает вернуть ей эластичность и здоровье буквально за несколько ночей.
Главный принцип nail slugging — сочетание питания и герметизации. Сначала ногти насыщаются маслами, затем на них наносится продукт, который не даёт влаге испариться. Всё это оставляют на ночь — так компоненты успевают полностью впитаться.
Пошагово процесс выглядит так:
Подготовка. Ногти должны быть абсолютно чистыми: без лака, пыли и следов старого покрытия.
Увлажнение. Наносится масло или сыворотка — жожоба, касторовое, миндальное или с гиалуроновой кислотой.
Окклюзия. Поверх масла распределяется вазелин или густой бальзам — именно он удерживает влагу.
Ночной уход. Наденьте хлопковые перчатки, чтобы продукты не смазались, и ложитесь спать.
Утром достаточно промыть руки тёплой водой и нанести лёгкий крем. Уже после первой процедуры ногти становятся более гибкими, а кутикула — мягкой и ухоженной.
|Критерий
|Обычный уход
|Nail slugging
|Эффект
|Временный, требует ежедневного нанесения крема
|Накопительный, усиливается с каждой процедурой
|Время воздействия
|10-15 минут
|Вся ночь
|Защита от пересушивания
|Минимальная
|Максимальная, благодаря окклюзии
|Подходит после снятия геля
|Частично
|Идеально
|Стоимость
|Средняя
|Почти нулевая (можно использовать домашние средства)
Если ногти стали мягкими, ломкими или слоятся, а кутикула — сухой и грубой, попробуйте slugging. Он также подойдёт тем, кто хочет устроить ногтям "детокс" между маникюрами или просто поддерживать руки в идеальном состоянии зимой, когда кожа особенно страдает от холода и отопления.
Снимите покрытие без ацетона, чтобы не пересушить ногтевую пластину.
Слегка отполируйте поверхность пилочкой с мягким абразивом.
Вотрите несколько капель масла в каждый ноготь и кутикулу.
Не пропускайте участки под свободным краем ногтя — они часто пересушены.
Закройте масло вазелином и наденьте перчатки.
Повторяйте процедуру 2-3 раза в неделю.
Ошибка: использовать агрессивные растворители при снятии геля.
Последствие: истончение ногтевой пластины.
Альтернатива: мягкие средства с добавлением масел.
Ошибка: игнорировать кутикулу.
Последствие: заусенцы, трещины, воспаления.
Альтернатива: ежедневный уход маслом с витамином Е.
Ошибка: наносить крем только утром.
Последствие: обезвоживание ночью.
Альтернатива: ночные маски или бальзамы для рук (L'Occitane Shea Butter Hand Balm).
Nail slugging не противопоказан при гелевом покрытии. Напротив, он помогает сохранить эластичность ногтя под слоем лака и предотвращает появление трещин. Главное — не наносить слишком много продукта у основания ногтя, чтобы не вызвать отслаивание покрытия.
|Плюсы
|Минусы
|Простота и низкая стоимость
|Может показаться липким
|Быстрый видимый результат
|Требует регулярности
|Улучшает не только ногти, но и кожу рук
|Не заменяет профессиональное лечение при грибке
|Безопасен и подходит всем
|Нужно спать в перчатках
Как выбрать масло для процедуры?
Лучше использовать натуральные масла без отдушек: жожоба, миндальное или касторовое. Они не вызывают раздражения и хорошо впитываются.
Можно ли делать nail slugging каждый день?
Да, особенно в холодное время года. Но даже 2-3 раз в неделю достаточно, чтобы ногти восстановились.
Сколько длится эффект?
При регулярном уходе результат сохраняется надолго: ногти становятся прочнее, а кутикула перестаёт расслаиваться.
Миф: вазелин "запечатывает" кожу и мешает дышать.
Правда: он лишь предотвращает испарение влаги, не нарушая естественные процессы.
Миф: nail slugging нужен только после геля.
Правда: метод подходит всем — даже тем, кто не делает маникюр вовсе.
Миф: масло может вызвать отслоение ногтя.
Правда: если нанести его правильно и не переборщить, оно укрепляет, а не разрушает структуру.
Первоначально вазелин использовался в промышленности как смазка для механизмов.
Жожоба — это воск, а не масло, поэтому он идеально подходит для кожи и ногтей.
В Корее подобные процедуры делают не только для рук, но и для ног — эффект тот же.
