Руки скажут спасибо: корейский способ вернуть мягкость и блеск без салона

Когда ногти становятся ломкими, тусклыми и шелушащимися, большинство сразу вспоминает о кератине или витаминах. Но в мире маникюра появился способ, который работает не хуже профессиональных средств. Он называется nail slugging - и это не просто тренд, а спасение для тех, чьи ногти пострадали от геля, лака или постоянного контакта с водой.

Что такое nail slugging

Метод пришёл из Кореи и вдохновлён знаменитой техникой ухода за кожей skin slugging. Суть проста: поверх питательного масла наносится плотный окклюзионный слой — например, вазелин или густой бальзам. Он создаёт невидимую плёнку, которая "запечатывает" влагу и помогает активным веществам проникать глубже. В результате ногти и кутикула получают ночную дозу восстановления и защиты.

"Nail slugging — это способ вернуть ногтям силу и блеск, не прибегая к салонным процедурам", — отметила мастер маникюра Екатерина Лебедева.

Эта техника особенно популярна среди тех, кто регулярно делает гелевый или полупостоянный маникюр. После снятия покрытия ногтевая пластина нередко становится сухой, ломкой и теряет естественный блеск. Slugging помогает вернуть ей эластичность и здоровье буквально за несколько ночей.

Как работает техника

Главный принцип nail slugging — сочетание питания и герметизации. Сначала ногти насыщаются маслами, затем на них наносится продукт, который не даёт влаге испариться. Всё это оставляют на ночь — так компоненты успевают полностью впитаться.

Пошагово процесс выглядит так:

Подготовка. Ногти должны быть абсолютно чистыми: без лака, пыли и следов старого покрытия. Увлажнение. Наносится масло или сыворотка — жожоба, касторовое, миндальное или с гиалуроновой кислотой. Окклюзия. Поверх масла распределяется вазелин или густой бальзам — именно он удерживает влагу. Ночной уход. Наденьте хлопковые перчатки, чтобы продукты не смазались, и ложитесь спать.

Утром достаточно промыть руки тёплой водой и нанести лёгкий крем. Уже после первой процедуры ногти становятся более гибкими, а кутикула — мягкой и ухоженной.

Сравнение: обычный уход и nail slugging

Критерий Обычный уход Nail slugging Эффект Временный, требует ежедневного нанесения крема Накопительный, усиливается с каждой процедурой Время воздействия 10-15 минут Вся ночь Защита от пересушивания Минимальная Максимальная, благодаря окклюзии Подходит после снятия геля Частично Идеально Стоимость Средняя Почти нулевая (можно использовать домашние средства)

Как понять, что вам нужен этот метод

Если ногти стали мягкими, ломкими или слоятся, а кутикула — сухой и грубой, попробуйте slugging. Он также подойдёт тем, кто хочет устроить ногтям "детокс" между маникюрами или просто поддерживать руки в идеальном состоянии зимой, когда кожа особенно страдает от холода и отопления.

Советы шаг за шагом

Снимите покрытие без ацетона, чтобы не пересушить ногтевую пластину. Слегка отполируйте поверхность пилочкой с мягким абразивом. Вотрите несколько капель масла в каждый ноготь и кутикулу. Не пропускайте участки под свободным краем ногтя — они часто пересушены. Закройте масло вазелином и наденьте перчатки. Повторяйте процедуру 2-3 раза в неделю.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать агрессивные растворители при снятии геля.

Последствие: истончение ногтевой пластины.

Альтернатива: мягкие средства с добавлением масел.

Ошибка: игнорировать кутикулу.

Последствие: заусенцы, трещины, воспаления.

Альтернатива: ежедневный уход маслом с витамином Е.

Ошибка: наносить крем только утром.

Последствие: обезвоживание ночью.

Альтернатива: ночные маски или бальзамы для рук (L'Occitane Shea Butter Hand Balm).

А что если у вас гель-лак

Nail slugging не противопоказан при гелевом покрытии. Напротив, он помогает сохранить эластичность ногтя под слоем лака и предотвращает появление трещин. Главное — не наносить слишком много продукта у основания ногтя, чтобы не вызвать отслаивание покрытия.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Простота и низкая стоимость Может показаться липким Быстрый видимый результат Требует регулярности Улучшает не только ногти, но и кожу рук Не заменяет профессиональное лечение при грибке Безопасен и подходит всем Нужно спать в перчатках

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать масло для процедуры?

Лучше использовать натуральные масла без отдушек: жожоба, миндальное или касторовое. Они не вызывают раздражения и хорошо впитываются.

Можно ли делать nail slugging каждый день?

Да, особенно в холодное время года. Но даже 2-3 раз в неделю достаточно, чтобы ногти восстановились.

Сколько длится эффект?

При регулярном уходе результат сохраняется надолго: ногти становятся прочнее, а кутикула перестаёт расслаиваться.

Мифы и правда

Миф: вазелин "запечатывает" кожу и мешает дышать.

Правда: он лишь предотвращает испарение влаги, не нарушая естественные процессы.

Миф: nail slugging нужен только после геля.

Правда: метод подходит всем — даже тем, кто не делает маникюр вовсе.

Миф: масло может вызвать отслоение ногтя.

Правда: если нанести его правильно и не переборщить, оно укрепляет, а не разрушает структуру.

3 интересных факта

Первоначально вазелин использовался в промышленности как смазка для механизмов. Жожоба — это воск, а не масло, поэтому он идеально подходит для кожи и ногтей. В Корее подобные процедуры делают не только для рук, но и для ног — эффект тот же.