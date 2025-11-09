Вы тратите деньги на средства от чёрных точек — и сами того не замечая, вредите коже

Почти каждый производитель косметики утверждает, что его средство очищает кожу до блеска, избавляет от чёрных точек и «закрывает» поры. Однако дерматологи всё чаще говорят о том, что идея «чистых пор» — миф, построенный на маркетинге, а не на науке. Разберёмся, что происходит на самом деле и как ухаживать за кожей без лишних иллюзий.
Поры — это микроскопические отверстия, через которые кожа «дышит» и выделяет кожное сало. Их размер и количество определяются генетикой, а не чистотой. Даже идеально вымытая кожа будет иметь видимые поры — это норма, а не проблема.
"Поры невозможно очистить до конца, потому что они постоянно вырабатывают себум", — пояснил дерматолог Александр Иванов.
Многие путают расширенные поры с загрязнёнными, но расширение чаще связано с типом кожи и потерей эластичности, а не с грязью или пылью.
Маркетологи любят играть на страхе несовершенств. Фразы вроде «глубокое очищение пор» или «мгновенный эффект» звучат убедительно, но редко имеют под собой научное обоснование. Большинство средств просто удаляют поверхностный жир и ороговевшие клетки, не влияя на структуру пор.
К тому же производители часто используют в рекламе фото «до и после» с разным освещением, что создаёт иллюзию мгновенного результата.
|Тип средства
|Действие
|Эффективность при регулярном применении
|Маски-плёнки
|Удаляют поверхностные загрязнения
|Средняя
|Глиняные маски
|Впитывают излишки себума
|Высокая
|Пилинги с кислотами
|Обновляют кожу, уменьшают комедоны
|Высокая
|Щётки и гаджеты
|Улучшают очищение, но могут травмировать кожу
|Средняя
Жирная кожа не означает грязную. Просто сальные железы работают активнее. Главное — подобрать правильный баланс очищения и увлажнения. Помогут гели с цинком, ниацинамидом и лёгкие эмульсии без масел.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Домашний уход
|Доступность, регулярность
|Медленный результат
|Профессиональная чистка
|Быстрый эффект, безопасность
|Цена, восстановление
|Косметологические пилинги
|Глубокое обновление кожи
|Возможное шелушение
Выбирайте по типу кожи: для сухой — мягкие гели, для жирной — кислоты или глина.
В среднем от 2000 до 6000 рублей в зависимости от салона и региона.
Пилинг работает глубже, но требует аккуратности; маска — более щадящий вариант.
Регулярный и бережный уход помогает коже выглядеть здорово, даже если поры остаются видимыми. Главное — не верить в мифы о «полном очищении», а понимать реальные потребности своей кожи.
