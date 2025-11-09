Ваш телефон не только разряжает батарею — он разряжает молодость вашей кожи

Современный человек проводит у экранов больше времени, чем на свежем воздухе. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и телевизоры стали частью повседневности, но мало кто задумывается, что излучаемый ими синий свет (HEV-излучение) влияет не только на глаза, но и на состояние кожи. В отличие от ультрафиолета, он не вызывает ожогов, но способен проникать глубже — до дермы, где разрушает коллаген и ускоряет старение.
HEV-излучение — это коротковолновая часть спектра, близкая к ультрафиолету. Она вызывает окислительный стресс, провоцируя образование свободных радикалов. Эти молекулы атакуют липиды, белки и ДНК клеток, нарушая естественные процессы восстановления.
«Синий свет не просто сушит кожу — он влияет на её биохимию, ускоряя процессы фотостарения», — отметила дерматолог Мария Егорова.
Под действием синего света кожа теряет эластичность, появляются пигментные пятна и тусклый оттенок. Особенно заметен эффект у тех, кто ежедневно работает за компьютером по 6–8 часов.
Солнцезащитные средства блокируют ультрафиолет, но не рассчитаны на защиту от HEV-излучения. Частицы, отражающие UVA и UVB, не задерживают видимый спектр. Поэтому привычный SPF-крем не способен полностью защитить кожу от воздействия экранов.
Для борьбы с цифровым старением косметологи рекомендуют средства с антиоксидантами, пептидами и минералами, отражающими свет.
«Антиоксидантная защита — главный способ сохранить молодость кожи при постоянной работе за гаджетами», — подчеркнула косметолог Екатерина Лукина.
Теоретически — идеально. На практике — невозможно. Поэтому задача не в полном отказе, а в создании «защитного щита». Косметика с HEV-защитой — это современный аналог солнцезащитного крема для тех, кто живёт в цифровом мире.
Некоторые бренды уже выпускают «цифровые кремы» с пигментами, рассеивающими синий свет, и антиоксидантами, восстанавливающими барьерную функцию кожи.
|Плюсы
|Минусы
|Защищают от синего света
|Более высокая цена
|Предотвращают пигментацию
|Не всегда подходят для жирной кожи
|Уменьшают воспаления
|Могут конфликтовать с макияжем
|Подходят для ежедневного использования
|Требуют регулярного нанесения
Ежедневно, особенно если вы работаете за компьютером более трёх часов в день.
Да, лучше использовать оба средства: SPF — от солнца, HEV — от экранов.
Железо, оксид цинка, витамины С и Е, ниацинамид, экстракты водорослей, ресвератрол.
Цифровая эпоха изменила не только стиль жизни, но и подход к уходу за кожей. Если раньше нас заботило солнце, теперь к нему добавились экраны. И пока отказаться от гаджетов невозможно, косметика с HEV-защитой становится таким же обязательным элементом ухода, как увлажнение и SPF.
