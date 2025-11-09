Ваш телефон не только разряжает батарею — он разряжает молодость вашей кожи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Современный человек проводит у экранов больше времени, чем на свежем воздухе. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и телевизоры стали частью повседневности, но мало кто задумывается, что излучаемый ими синий свет (HEV-излучение) влияет не только на глаза, но и на состояние кожи. В отличие от ультрафиолета, он не вызывает ожогов, но способен проникать глубже — до дермы, где разрушает коллаген и ускоряет старение.

Девушка листает ленту
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушка листает ленту

Как синий свет воздействует на кожу

HEV-излучение — это коротковолновая часть спектра, близкая к ультрафиолету. Она вызывает окислительный стресс, провоцируя образование свободных радикалов. Эти молекулы атакуют липиды, белки и ДНК клеток, нарушая естественные процессы восстановления.

«Синий свет не просто сушит кожу — он влияет на её биохимию, ускоряя процессы фотостарения», — отметила дерматолог Мария Егорова.

Под действием синего света кожа теряет эластичность, появляются пигментные пятна и тусклый оттенок. Особенно заметен эффект у тех, кто ежедневно работает за компьютером по 6–8 часов.

Почему обычный SPF не помогает

Солнцезащитные средства блокируют ультрафиолет, но не рассчитаны на защиту от HEV-излучения. Частицы, отражающие UVA и UVB, не задерживают видимый спектр. Поэтому привычный SPF-крем не способен полностью защитить кожу от воздействия экранов.

Для борьбы с цифровым старением косметологи рекомендуют средства с антиоксидантами, пептидами и минералами, отражающими свет.

Советы шаг за шагом: как защитить кожу от синего света

  1. Очищение — используйте мягкие гели без сульфатов. Они удаляют загрязнения, не нарушая липидный барьер.
  2. Тонизирование — выбирайте тоники с витаминами С и Е, экстрактом ромашки или зелёного чая. Эти ингредиенты нейтрализуют свободные радикалы.
  3. Антиоксидантная сыворотка — витамин С, ниацинамид, ресвератрол или феруловая кислота снижают оксидативный стресс.
  4. Крем с фильтрами от HEV — современные формулы содержат минералы (оксид железа, цинк) и экстракты морских водорослей, которые поглощают синий свет.
  5. Регулярный отдых от экрана — каждые 40–60 минут давайте глазам и коже передышку, делайте упражнения для расслабления лица.

«Антиоксидантная защита — главный способ сохранить молодость кожи при постоянной работе за гаджетами», — подчеркнула косметолог Екатерина Лукина.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать только SPF.
    Последствие: кожа остаётся без защиты от HEV-излучения.
    Альтернатива: добавляйте антиоксидантную сыворотку или крем с HEV-фильтрами.
  • Ошибка: наносить уход только утром.
    Последствие: кожа не получает восстановления ночью, когда активируются процессы регенерации.
    Альтернатива: используйте ночные маски с коэнзимом Q10, ретинолом или церамидами.
  • Ошибка: пренебрегать очищением вечером.
    Последствие: свободные радикалы остаются на поверхности, усугубляя окислительный стресс.
    Альтернатива: очищайте кожу дважды — сначала гидрофильным маслом, потом пенкой.

А что если вообще отказаться от гаджетов?

Теоретически — идеально. На практике — невозможно. Поэтому задача не в полном отказе, а в создании «защитного щита». Косметика с HEV-защитой — это современный аналог солнцезащитного крема для тех, кто живёт в цифровом мире.

Некоторые бренды уже выпускают «цифровые кремы» с пигментами, рассеивающими синий свет, и антиоксидантами, восстанавливающими барьерную функцию кожи.

Таблица: плюсы и минусы средств с HEV-защитой

Плюсы Минусы
Защищают от синего света Более высокая цена
Предотвращают пигментацию Не всегда подходят для жирной кожи
Уменьшают воспаления Могут конфликтовать с макияжем
Подходят для ежедневного использования Требуют регулярного нанесения

Мифы и правда

  • Миф: синий свет не опасен, ведь он не обжигает.
    Правда: он проникает глубже ультрафиолета и ускоряет старение на клеточном уровне.
  • Миф: достаточно выключить ночной режим экрана.
    Правда: фильтры снижают нагрузку на глаза, но не спасают кожу.
  • Миф: HEV-защита — маркетинговый ход.
    Правда: исследования подтверждают, что постоянное воздействие синего света усиливает пигментацию и разрушает коллаген.

FAQ

Как часто использовать средства с HEV-защитой?

Ежедневно, особенно если вы работаете за компьютером более трёх часов в день.

Можно ли сочетать HEV-защиту и SPF?

Да, лучше использовать оба средства: SPF — от солнца, HEV — от экранов.

Какие ингредиенты искать на упаковке?

Железо, оксид цинка, витамины С и Е, ниацинамид, экстракты водорослей, ресвератрол.

3 интересных факта

  1. HEV-излучение в 100 раз сильнее воздействует на клетки кожи, чем ультрафиолет типа А.
  2. Синий свет нарушает работу мелатонина, ухудшая качество сна и ускоряя старение.
  3. Кожа вокруг глаз особенно уязвима — она в 4 раза тоньше, чем на щеках, поэтому требует отдельного крема с HEV-фильтром.

Цифровая эпоха изменила не только стиль жизни, но и подход к уходу за кожей. Если раньше нас заботило солнце, теперь к нему добавились экраны. И пока отказаться от гаджетов невозможно, косметика с HEV-защитой становится таким же обязательным элементом ухода, как увлажнение и SPF.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
