Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Мода циклична — и шапки, которые когда-то носили героини клипов MTV, снова на улицах. Пушистые шапки из искусственного меха — отсыл к свободным, дерзким и немного безумным 90-м. Тогда они были символом гламура и индивидуальности, а сегодня становятся способом добавить в образ мягкости и ретро-шика.
В этом сезоне дизайнеры решили отказаться от минимализма: чем объемнее и мягче фактура, тем лучше. Эти шапки — не просто защита от холода, а полноценный модный акцент.
Пушистые шляпы и меховые головные уборы впервые появились ещё в XVIII веке как символ роскоши. Но настоящий расцвет пришёлся на конец XX века, когда звёзды поп-культуры сделали их частью своего образа.
Пэрис Хилтон, Мисси Эллиотт, Бритни Спирс и Лил Ким вывели меховые шапки на новый уровень — теперь это был не аксессуар, а заявление. Лохматые шапки из искусственного меха сочетались с короткими топами, мини-юбками и меховыми сумочками — квинтэссенция стиля Y2K.
И сегодня, спустя почти 30 лет, этот тренд возвращается — но с современным подходом к материалам и стилю.
Современная мода переживает всплеск интереса к ностальгии. После пандемийных лет комфорта и минимализма люди снова хотят выразительности, эмоций и текстур.
К тому же, искусственный мех сегодня — это не только красиво, но и этично: новые материалы тёплые, лёгкие и экологичные.
|Модель шапки
|Эпоха вдохновения
|С чем носить
|Впечатление
|Пушистая классика
|90-е
|Пальто, сапоги, мини-сумка
|Гламур и уют
|Панама из меха
|2000-е
|Oversize-куртка, джинсы
|Молодёжный стиль
|Объёмная шапка-дублёнка
|70-е / 90-е
|Плащ, сапоги на платформе
|Смелый акцент
|Мини-шапка с коротким ворсом
|2020-е
|Пуховик, кроссовки
|Современный комфорт
Ошибка: сочетать пушистую шапку с меховым пальто.
Последствие: образ перегружен.
Альтернатива: используйте гладкое пальто или тренч, чтобы сбалансировать фактуры.
Ошибка: выбирать синтетический мех низкого качества.
Последствие: изделие быстро теряет форму и блеск.
Альтернатива: ищите шапки из переработанных материалов премиум-класса.
Ошибка: бояться ярких цветов.
Последствие: образ теряет характер.
Альтернатива: попробуйте пастель или насыщенные тона — лиловый, изумрудный, кобальтовый.
Не спешите покупать новую — винтаж в моде! Проверьте, в каком состоянии мех и подкладка. Иногда достаточно лёгкой химчистки, чтобы вернуть аксессуару жизнь. Добавьте современный элемент — брошь, ремешок или новый оттенок помады, и ваш образ заиграет по-новому.
|Плюсы
|Минусы
|Тёплая и стильная
|Требует аккуратного ухода
|Подходит к большинству образов
|Может визуально увеличить голову
|Этичные материалы
|Не всем идёт объём
|Эффект ностальгии
|Не сочетается с формальным стилем
С объёмным пальто, джинсами и сапогами на каблуке. Главное — не перегружать аксессуарами.
Да, если выбрать лаконичную модель без излишнего объёма и в нейтральном цвете.
Расчёсывайте мягкой щёткой и сушите естественным способом, избегая радиаторов.
"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.