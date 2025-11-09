Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Великий Чайный путь и 10 млн туристов: туристический обмен между Россией, Монголией и Китаем вырастет
Паста с эффектом вау: мишленовский секрет, который делает домашний ужин незабываемым
Зимой как с дерева: хитрости, которые сохранят яблоки свежими до марта — не потеряв вкуса и аромата
Ночные убийцы: почему летучие мыши оказались эффективнее всех наземных хищников
Французский лев пересаживается на китайского дракона: Renault и Geely перезапускает рынок
Ваше здоровье стоит больше, чем пара лишних минут на стирку — когда нужно менять постельное белье
Вода берёт удар на себя: калории тают быстрее при грамотных интервалах без нагрузки на суставы
Голова раскалывается не от градуса: эти напитки вызывают похмелье, даже если пить немного
Маленький фээсбэшник: Люся Чеботина удивила всех ответом на вопрос о личной жизни

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

6:00
Моя семья » Красота и стиль

Мода циклична — и шапки, которые когда-то носили героини клипов MTV, снова на улицах. Пушистые шапки из искусственного меха — отсыл к свободным, дерзким и немного безумным 90-м. Тогда они были символом гламура и индивидуальности, а сегодня становятся способом добавить в образ мягкости и ретро-шика.

Девушка в меховой шапке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в меховой шапке

В этом сезоне дизайнеры решили отказаться от минимализма: чем объемнее и мягче фактура, тем лучше. Эти шапки — не просто защита от холода, а полноценный модный акцент.

Как всё началось: от XVIII века до MTV

Пушистые шляпы и меховые головные уборы впервые появились ещё в XVIII веке как символ роскоши. Но настоящий расцвет пришёлся на конец XX века, когда звёзды поп-культуры сделали их частью своего образа.

Пэрис Хилтон, Мисси Эллиотт, Бритни Спирс и Лил Ким вывели меховые шапки на новый уровень — теперь это был не аксессуар, а заявление. Лохматые шапки из искусственного меха сочетались с короткими топами, мини-юбками и меховыми сумочками — квинтэссенция стиля Y2K.

И сегодня, спустя почти 30 лет, этот тренд возвращается — но с современным подходом к материалам и стилю.

Почему меховые шапки снова в моде

Современная мода переживает всплеск интереса к ностальгии. После пандемийных лет комфорта и минимализма люди снова хотят выразительности, эмоций и текстур.

К тому же, искусственный мех сегодня — это не только красиво, но и этично: новые материалы тёплые, лёгкие и экологичные.

Какие модели выбрать

  • Классическая меховая шапка: с округлой формой и густым ворсом, напоминающим шапки 90-х. Идеально смотрится с пальто-халатом и сапогами на каблуке.
  • Лохматая панама: универсальный вариант для повседневного образа. Подходит под джинсы, пуховик или стеганое пальто.
  • Меховая "дублёнка" на голову: вариант для смелых: крупная, объёмная, будто с подиума Balenciaga.
  • Мини-шапка с коротким мехом: альтернатива привычным бини, выглядит лаконично и стильно.

Сравнение трендов

Модель шапки Эпоха вдохновения С чем носить Впечатление
Пушистая классика 90-е Пальто, сапоги, мини-сумка Гламур и уют
Панама из меха 2000-е Oversize-куртка, джинсы Молодёжный стиль
Объёмная шапка-дублёнка 70-е / 90-е Плащ, сапоги на платформе Смелый акцент
Мини-шапка с коротким ворсом 2020-е Пуховик, кроссовки Современный комфорт

Советы шаг за шагом: как носить пушистую шапку

  • Выберите цвет под настроение: белый, молочный, шоколадный и нежно-розовый — самые актуальные оттенки зимы.
  • Создайте баланс: объёмная шапка требует лаконичного верха: пальто прямого кроя или куртка без лишнего декора.
  • Добавьте акцент: украшение на шапке — брошь или вышивка — придаст индивидуальность.
  • Играйте с фактурами: мех отлично смотрится рядом с кожей, шерстью и денимом.
  • Не бойтесь смешивать стили: меховая панама и спортивный пуховик — неожиданно, но модно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сочетать пушистую шапку с меховым пальто.
    Последствие: образ перегружен.
    Альтернатива: используйте гладкое пальто или тренч, чтобы сбалансировать фактуры.

  • Ошибка: выбирать синтетический мех низкого качества.
    Последствие: изделие быстро теряет форму и блеск.
    Альтернатива: ищите шапки из переработанных материалов премиум-класса.

  • Ошибка: бояться ярких цветов.
    Последствие: образ теряет характер.
    Альтернатива: попробуйте пастель или насыщенные тона — лиловый, изумрудный, кобальтовый.

А что если у вас осталась шапка из 90-х

Не спешите покупать новую — винтаж в моде! Проверьте, в каком состоянии мех и подкладка. Иногда достаточно лёгкой химчистки, чтобы вернуть аксессуару жизнь. Добавьте современный элемент — брошь, ремешок или новый оттенок помады, и ваш образ заиграет по-новому.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы
Тёплая и стильная Требует аккуратного ухода
Подходит к большинству образов Может визуально увеличить голову
Этичные материалы Не всем идёт объём
Эффект ностальгии Не сочетается с формальным стилем

FAQ

С чем носить пушистую шапку этой зимой

С объёмным пальто, джинсами и сапогами на каблуке. Главное — не перегружать аксессуарами.

Можно ли носить меховые шапки в офис

Да, если выбрать лаконичную модель без излишнего объёма и в нейтральном цвете.

Как ухаживать за шапкой из искусственного меха

Расчёсывайте мягкой щёткой и сушите естественным способом, избегая радиаторов.

Мифы и правда

  • Миф: меховые шапки вышли из моды.
    Правда: они возвращаются на подиумы — от Prada до Miu Miu.
  • Миф: искусственный мех выглядит дешево.
    Правда: современные материалы почти неотличимы от натуральных и служат дольше.
  • Миф: пушистая шапка идёт только молодым.
    Правда: правильно подобранный фасон подходит всем возрастам — важен баланс с одеждой.

3 интересных факта

  • Первая искусственная меховая шапка появилась в 1929 году как альтернатива натуральным изделиям.
  • В 90-х меховые шапки стали символом бунтарской женственности.
  • Сегодня их производят даже из переработанных пластиковых волокон, сохраняя стиль и экологию.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Военные новости
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Домашние животные
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Экономика и бизнес
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Последние материалы
Маленький фээсбэшник: Люся Чеботина удивила всех ответом на вопрос о личной жизни
Коралловые рифы Флориды официально мертвы: учёные объявили приговор
После этого соуса вы выбросите все рецепты: шаурма будет как в лучших заведениях города
После 40 волосы теряют густоту? Вот как укрепить и вернуть им живой блеск без сложных процедур
Кофейное дерево в горшке выгоднее покупного кофе: уход превращает подоконник в плантацию
Красивый дизайн против права выбраться из машины: выдвижные дверные ручки Tesla опасны
Бодрит как кофе, разрушает как никотин: под запретом оказался популярный азиатский деликатес
Налог-невидимка уже в цене: почему всего 2% НДС превратятся в 15% удорожания квартиры
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Невидимая сила над Аляской: тайна самого загадочного треугольника США, стирающего следы людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.