Один штрих — и прическа перестаёт быть дежурной: офисный стиль обретает характер и свежесть

Каждое утро начинается одинаково — кофе, зеркало, привычный пучок. Удобно, быстро, привычно. Но в какой-то момент этот "дежурный" вариант перестает радовать. Хочется перемен, легкости, стиля. Офисная мода как раз о том, чтобы быть собой — даже под строгим дресс-кодом. И прическа здесь играет главную роль.
Рассказываем, какие укладки помогут освежить привычный образ и добавить немного вдохновения в рабочие будни.
Классика, но с новым акцентом. Соберите волосы в высокий или низкий пучок, добавьте легкий начес у корней и немного текстуры. Зафиксируйте лаком, а затем украсьте прическу шпильками с жемчугом или модными палочками. Такой вариант выглядит утонченно и не занимает много времени.
Разделите волосы на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Из каждой сделайте пучок и закрепите их каскадом. Легкая небрежность придаст объем, а разноцветные резинки или заколки добавят индивидуальности. Идеально для тех, кто устал от гладких линий и хочет больше воздуха в образе.
Низкий хвост — не скучно, если добавить детали. Заверните тонкую прядь вокруг резинки, спрятав её основание. Используйте металлические или кожаные аксессуары. Такой хвост подходит для любых деловых встреч — сдержанно, но со вкусом.
Ленты снова в тренде. Завяжите хвост широкой бархатной лентой или укрась косу бантом из шелка. Это мягкий акцент, который добавляет женственности и романтичности даже в строгий образ. Главное — не использовать яркие детские цвета, выбирай глубокие, благородные оттенки.
Используйте несколько невидимок, закрепляя пряди крест-накрест. Можно создать симметричный рисунок или акцент на одной стороне. Легкий текстурирующий спрей придаст волосам объем и поможет заколкам держаться весь день.
Аксессуар из 90-х снова на пике популярности. Широкие бархатные и шелковые повязки отлично смотрятся с офисным костюмом. Они добавляют аккуратности и помогают, если нет времени на полноценную укладку.
Небрежно, стильно и быстро — прическа для тех, кто ценит время. Нанесите немного пены для укладки, взъерошь волосы и зафиксируй верхнюю часть крабиком. Выбирайте модели с необычным дизайном или цветом — именно они придают образу характер.
Классическая французская коса или "рыбий хвост" — всегда хороший вариант. Попробуйте плести их по диагонали или добавить ленту в цвет костюма. Косы смотрятся женственно и эффектно, при этом остаются практичными.
|Прическа
|Плюсы
|Минусы
|Сложный пучок
|Универсальный, держится весь день
|Требует практики
|Многослойные пучки
|Придают объем, оригинальны
|Могут выглядеть небрежно
|Хвост с изюминкой
|Быстро, аккуратно, стильно
|Без аксессуаров теряет эффект
|Косы
|Женственно, надежно
|Требует времени
|Повязка
|Удобно, скрывает непослушные пряди
|Не всегда уместно при дресс-коде
|Крабик
|Мгновенная укладка
|Может распасться
|Банты и ленты
|Романтично, модно
|Риск выглядеть чересчур по-девичьи
|Заколки
|Креативно, индивидуально
|Требует аккуратности
Выбирайте базовую форму и добавляйте небольшой акцент — шпильку, ленту или текстуру. Простота с деталью всегда выглядит дорого.
Используйте сухой шампунь или пудру у корней. Они впитают лишний жир и придадут свежесть.
Да, если цвет и материал нейтральные. Бархат, шелк, чёрный или бежевый оттенок подойдут идеально.
Перед выходом нанесите немного термозащиты и спрея-фиксатора, а в сумке держите мини-расческу и лак.
Делайте ставку на аксессуары. Крабик, крупная заколка или повязка за 2 минуты создадут аккуратный вид.
Прически всегда отражали дух времени. В Древнем Египте женщины украшали волосы золотыми шпильками и камнями, в Риме — создавали сложные укладки, чтобы подчеркнуть статус. В XX веке офисные причёски стали символом женской независимости: гладкие хвосты, аккуратные пучки и мягкие волны. Сегодня мода на естественность вернула свободу — теперь главное, чтобы причёска была не идеальной, а живой.
Прическа в офисе — не просто деталь, а часть настроения и уверенности. Она может подчеркнуть индивидуальность, не нарушая рамок делового стиля. Попробуйте заменить привычный пучок на что-то новое — и вы увидите, как даже самый обычный день станет немного праздничным.
