Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тёмная материя больше не загадка? Найдены новые ответы о её поведении
Южнокорейский берег раскрывает тайны медленной жизни Тэана — что скрыто за горизонтом
Зарядка ночью не убивает аккумулятор — но может испортить смартфон, если допустить одну ошибку
Одна педаль — тысяча трагедий: скорость стала зависимостью, от которой нет страховки
Холодные мышцы не прощают ошибок: как короткая разминка влияет на тренировки
Картофельное пюре, как в ресторане: откройте для себя главный секрет идеально кремового гарнира
Погладили не там — получили царапину: как не испортить доверие питомца одним движением
Лера Кудрявцева о семье: как дети стали источником её счастья — трогательные откровения
То, что не должно было быть: найдены скрытые входы в пирамиду Менкаура в Гизе

Ваш любимый шампунь больше не даёт блеска — и вот, что скрывается за этим

1:04
Моя семья » Красота и стиль

Если когда-то вы замечали, что любимый шампунь вдруг перестал работать — волосы стали тусклыми, быстрее пачкаются или теряют объём, — это не случайность. Такое ощущение, будто локоны «привыкли» к средству, знакомо почти каждому. На самом деле всё объясняется вполне конкретными причинами — от состава шампуня до состояния кожи головы.

Шампунь и кондиционер, девушка моет волосы
Фото: grok.com
Шампунь и кондиционер, девушка моет волосы

Как работает шампунь

Шампунь — это не просто ароматная жидкость, а химически сбалансированный продукт, задача которого — очистить кожу головы и волосы от себума, пыли, остатков укладочных средств. Главные действующие вещества в нём — поверхностно-активные вещества (ПАВы). Они растворяют жир и загрязнения, позволяя воде смывать их с волос.

Но формула шампуня рассчитана на определённый тип волос. Когда состояние локонов или кожи головы меняется — например, зимой они становятся суше, а летом жирнее, — привычное средство перестаёт быть эффективным.

«Волосы не могут привыкнуть к шампуню, но могут измениться условия, в которых они находятся», — отметила трихолог Екатерина Громова.

Это и создаёт иллюзию «усталости» от средства.

Почему шампунь перестаёт работать

Изменение состояния волос.

После окрашивания, частого использования фена или солнца волосы теряют влагу, становятся пористыми и требуют более мягкого очищения. Прежний шампунь может оказаться слишком агрессивным.

Накопление силиконов и стайлинга

Даже если шампунь качественный, со временем на волосах образуется невидимая плёнка из кондиционеров, масел и силиконов. Она мешает активным веществам проникать внутрь.

Качество воды

Жёсткая водопроводная вода с примесями кальция и магния снижает эффективность шампуня. Частицы минералов связываются с ПАВами и мешают полноценному очищению.

Климат и сезон

Зимой волосы нуждаются в большем питании и защите, а летом — в глубоком очищении и защите от солнца. Один и тот же продукт не может одинаково хорошо справляться с такими задачами.

Состояние кожи головы.

Если нарушен баланс микрофлоры или повышена чувствительность, шампунь может вызывать раздражение, перхоть или жирный блеск.

Как понять, что шампунь больше не работает

Признак Возможная причина Что делать
Волосы быстро теряют свежесть Скопление себума, загрязнений Использовать очищающий шампунь раз в неделю
Появилась сухость и ломкость Недостаток увлажнения Перейти на мягкий шампунь без сульфатов
Перхоть и зуд Раздражение кожи головы Использовать дерматологические средства
Волосы потяжелели Накопление силиконов Очистить волосы шампунем с фруктовыми кислотами

Как правильно «перезагрузить» уход

Сделайте детокс для волос

Раз в 10–14 дней используйте глубоко очищающий шампунь с цинком, мятой или древесным углём. Он удалит остатки стайлинга и силиконов.

Меняйте средства сезонно

Для зимы подойдут более питательные шампуни с маслами арганы, ши или авокадо, для лета — лёгкие формулы с антиоксидантами и УФ-защитой.

Учитывайте жёсткость воды

Если вода тяжёлая, попробуйте фильтр для душа или ополаскивание водой с яблочным уксусом — это нейтрализует соли.

Добавляйте пилинг кожи головы

Скрабы с морской солью или кислоты (например, молочная или гликолевая) помогают убрать ороговевшие клетки и улучшить доступ шампуня к коже.

Наблюдайте за реакцией волос

Иногда стоит чередовать два средства — одно для очищения, другое для питания. Такой способ помогает сохранить баланс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком частая смена шампуня.
    Последствие: кожа головы не успевает адаптироваться, возникает раздражение.
    Альтернатива: менять средство раз в 2–3 месяца, а не каждую неделю.
  • Ошибка: использование слишком «тяжёлого» шампуня.
    Последствие: волосы теряют объём и блеск.
    Альтернатива: чередовать питательные и лёгкие формулы.
  • Ошибка: мытьё слишком горячей водой.
    Последствие: активизация сальных желёз, потеря влаги.
    Альтернатива: тёплая вода и прохладное ополаскивание.

Плюсы и минусы частой смены шампуня

Подход Плюсы Минусы
Менять каждые 1–2 месяца Подстраивается под сезон и состояние волос Нужно тестировать и искать подходящее средство
Использовать один шампунь круглый год Удобно и экономно Снижается эффективность, появляется эффект «привыкания»

FAQ

Можно ли использовать шампунь и бальзам разных брендов?

Да, если составы не конфликтуют. Главное — чтобы они соответствовали типу волос.

Как часто нужно очищать кожу головы пилингом?

Достаточно одного раза в 7–10 дней. Чаще не стоит — можно пересушить кожу.

Почему волосы становятся тусклыми, если шампунь хороший?

Вероятно, проблема не в средстве, а в воде, укладочных продуктах или недостатке ухода после мытья.

Мифы и правда

  • Миф: волосы «привыкают» к шампуню.
    Правда: волосы не способны привыкать, но их потребности со временем меняются.
  • Миф: шампунь должен пениться, чтобы очищать.
    Правда: количество пены не влияет на эффективность. Безсульфатные шампуни работают мягче, но не хуже.
  • Миф: частое мытьё портит волосы.
    Правда: вредно не мытьё, а агрессивные средства. Если кожа головы жирная, ежедневное мытьё допустимо.

3 интересных факта

  1. Жёсткость воды может снизить эффективность даже профессионального шампуня на 40%.
  2. Волосы со временем меняют структуру — после беременности, стресса или гормональных сбоев, поэтому им нужен новый уход.
  3. Если шампунь не смывается полностью, на волосах остаётся плёнка, мешающая впитыванию кондиционера.

Исторический контекст

  • В античности волосы мыли глиной и настоями трав — они очищали, но не пересушивали кожу.
  • В XIX веке для мытья головы использовали мыльные орехи — натуральные источники сапонинов.
  • Современные шампуни появились лишь в XX веке, и с тех пор их составы стали точнее адаптироваться под разные типы волос.

Волосы не «устают» от шампуня, а реагируют на перемены в вашем образе жизни, климате и состоянии здоровья. Чтобы сохранить их чистыми и здоровыми, важно вовремя адаптировать уход и не бояться смены средств — но делать это разумно.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Вернулся, будто ничего не было: Максим Галкин* снова разделил публику на ненавистников и фанатов
Шоу-бизнес
Вернулся, будто ничего не было: Максим Галкин* снова разделил публику на ненавистников и фанатов
Автодом как билет в другую жизнь: дорога превращается в дом, а отпуск — в свободу
АвтоПравда
Автодом как билет в другую жизнь: дорога превращается в дом, а отпуск — в свободу
Возвращение на сцену обернулось чудом: Илья Дуров из Динамита признался, чем его удивил Суперстар
Шоу-бизнес
Возвращение на сцену обернулось чудом: Илья Дуров из Динамита признался, чем его удивил Суперстар
Популярное
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума

Разбираемся в протоколах и сценариях первого контакта, кто отвечает за связь с внеземным разумом и каких сюрпризов стоит ожидать.

Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Голоса из бездны: учёные услышали под Антарктидой диалог, не похожий ни на что известное
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Последние материалы
Тёмная материя больше не загадка? Найдены новые ответы о её поведении
Южнокорейский берег раскрывает тайны медленной жизни Тэана — что скрыто за горизонтом
Зарядка ночью не убивает аккумулятор — но может испортить смартфон, если допустить одну ошибку
Одна педаль — тысяча трагедий: скорость стала зависимостью, от которой нет страховки
Ваш любимый шампунь больше не даёт блеска — и вот, что скрывается за этим
Холодные мышцы не прощают ошибок: как короткая разминка влияет на тренировки
Картофельное пюре, как в ресторане: откройте для себя главный секрет идеально кремового гарнира
Погладили не там — получили царапину: как не испортить доверие питомца одним движением
Лера Кудрявцева о семье: как дети стали источником её счастья — трогательные откровения
То, что не должно было быть: найдены скрытые входы в пирамиду Менкаура в Гизе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.