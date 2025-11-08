Вы плачете — и не догадываетесь, что слёзы делают с вашей кожей

Мы редко задумываемся о том, что стресс и эмоции отражаются не только на настроении, но и на лице. Кожа — это своеобразное зеркало внутренних процессов, и переживания мгновенно сказываются на её состоянии. После вспышки гнева, слёз или тревоги она может покраснеть, стать тусклой или сухой. Но если знать, как помочь коже восстановиться, следы стресса быстро исчезнут.
Эмоции запускают выработку гормонов — адреналина и кортизола. Они ускоряют кровоток, сужают сосуды и нарушают водно-липидный баланс. Именно поэтому после переживаний кожа может выглядеть уставшей, раздражённой и даже болезненно бледной.
«Когда человек плачет или нервничает, повышается чувствительность кожи. Она становится восприимчивой даже к привычным средствам ухода», — отметила косметолог Елена Морозова.
Слёзы тоже влияют на состояние лица. В их составе есть соли, которые сушат кожу и раздражают нежную зону вокруг глаз. Если вы часто плачете, появляются шелушения и микротрещины, особенно в уголках глаз и у крыльев носа.
|Эмоция
|Реакция кожи
|Возможные последствия
|Гнев
|Прилив крови, покраснение
|Купероз, воспаления
|Страх
|Спазм сосудов, бледность
|Усталый цвет лица
|Грусть
|Сухость, отёчность
|Тусклость, шелушение
|Радость
|Активизация кровотока
|Временное сияние кожи
Лучше подождать 15–20 минут, чтобы кожа успокоилась.
Пантенол, бета-глюкан, ниацинамид, экстракт центеллы и алоэ.
Нет. Кожа ослаблена и нуждается в защите, а не в дополнительном раздражении.
Сильные эмоции оставляют след не только в душе, но и на коже. Уход после переживаний — это забота и о внешности, и о внутреннем равновесии. Немного мягкости, внимания и правильных средств помогут вернуть коже спокойствие и естественное сияние.
