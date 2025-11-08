Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские алмазы уходят в кругосветку и возвращаются дороже: посредники поднимают цену до 200%
Тёплый пол: комфорт или ловушка? Этот способ отопления может стать худшим выбором для вашего дома
Розмарин — магнит удачи и чистоты: простое растение, которое меняет энергетику дома
Мороз бьёт по мотору первым: как спасением может стать обычная сливная пробка
Экология в опасности: с каким призывом Леонардо ДиКаприо обратился к мировым лидерам
Экс-защитник ЦСКА раскрыл судьбу Карпина в Динамо: терпеть или увольнять
По случаю годовщины Октября рабочим, в течение многих месяцев не видевшим мяса, выдали по 2 килогр. мяса... — писала газета Последние Новости 9 ноября 1902 года
Тыква — королева осени: готовим пирог, который станет королем вашего стола
Опасность под каждой ягодой — чем спасти клубнику, если вредители уже поселились внутри

Вы плачете — и не догадываетесь, что слёзы делают с вашей кожей

3:59
Моя семья » Красота и стиль

Мы редко задумываемся о том, что стресс и эмоции отражаются не только на настроении, но и на лице. Кожа — это своеобразное зеркало внутренних процессов, и переживания мгновенно сказываются на её состоянии. После вспышки гнева, слёз или тревоги она может покраснеть, стать тусклой или сухой. Но если знать, как помочь коже восстановиться, следы стресса быстро исчезнут.

Грустная женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грустная женщина

Что происходит с кожей, когда вы испытываете сильные эмоции

Эмоции запускают выработку гормонов — адреналина и кортизола. Они ускоряют кровоток, сужают сосуды и нарушают водно-липидный баланс. Именно поэтому после переживаний кожа может выглядеть уставшей, раздражённой и даже болезненно бледной.

«Когда человек плачет или нервничает, повышается чувствительность кожи. Она становится восприимчивой даже к привычным средствам ухода», — отметила косметолог Елена Морозова.

Слёзы тоже влияют на состояние лица. В их составе есть соли, которые сушат кожу и раздражают нежную зону вокруг глаз. Если вы часто плачете, появляются шелушения и микротрещины, особенно в уголках глаз и у крыльев носа.

Почему эмоциональный стресс отражается на лице

  • Напряжение мышц. Когда мы тревожимся или злимся, мышцы лица непроизвольно сокращаются. Это может привести к зажимам и формированию мимических морщин.
  • Сосудистые реакции. У некоторых кожа краснеет, у других наоборот — бледнеет. Это связано с индивидуальной реакцией сосудов на стресс.
  • Нарушение барьерной функции. При повышенном кортизоле кожа хуже удерживает влагу, из-за чего становится сухой и чувствительной.
  • Окислительный стресс. Избыток гормонов провоцирует выработку свободных радикалов, что ускоряет старение клеток.

Как разные эмоции влияют на кожу

Эмоция Реакция кожи Возможные последствия
Гнев Прилив крови, покраснение Купероз, воспаления
Страх Спазм сосудов, бледность Усталый цвет лица
Грусть Сухость, отёчность Тусклость, шелушение
Радость Активизация кровотока Временное сияние кожи

FAQ

Можно ли после слёз сразу наносить макияж?

Лучше подождать 15–20 минут, чтобы кожа успокоилась.

Какие ингредиенты помогают коже восстановиться?

Пантенол, бета-глюкан, ниацинамид, экстракт центеллы и алоэ.

Стоит ли делать пилинг после стресса?

Нет. Кожа ослаблена и нуждается в защите, а не в дополнительном раздражении.

Мифы и правда

  • Миф: стресс не влияет на кожу.
    Правда: гормоны стресса напрямую нарушают работу клеток и ухудшают внешний вид.
  • Миф: если кожа воспаляется от эмоций, это аллергия.
    Правда: чаще всего это реакция на кортизол и нарушение барьера.
  • Миф: плач очищает кожу.
    Правда: слёзы сушат и раздражают кожу, особенно без последующего ухода.

3 интересных факта

  1. У людей, склонных к стрессу, кожа теряет влагу в 1,5 раза быстрее.
  2. После слёз pH кожи может измениться на 0,5 единицы, делая её чувствительнее.
  3. Смех, наоборот, стимулирует выработку эндорфинов, которые улучшают кровообращение и цвет лица.

Сильные эмоции оставляют след не только в душе, но и на коже. Уход после переживаний — это забота и о внешности, и о внутреннем равновесии. Немного мягкости, внимания и правильных средств помогут вернуть коже спокойствие и естественное сияние.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Красота и стиль
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Красота и стиль
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Популярное
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума

Разбираемся в протоколах и сценариях первого контакта, кто отвечает за связь с внеземным разумом и каких сюрпризов стоит ожидать.

Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Голоса из бездны: учёные услышали под Антарктидой диалог, не похожий ни на что известное
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Последние материалы
Опасность под каждой ягодой — чем спасти клубнику, если вредители уже поселились внутри
Коррекция или перезагрузка: пять сигналов, по которым крипторынок решит своё ближайшее будущее
Ногти как фарфор, а волосы как шёлк: вся сила скрывается в тарелке с обычной крупой
Собак не нужно учить плавать: этот навык встроен в них по умолчанию, и вот в чём секрет
Кулинарный прорыв в космосе: китайские астронавты готовят стейки в невесомости — как это возможно
Отпуск мечты или кошмар наяву: почему поездка в Disney World обернулась судом для многодетной семьи
Балтика идет ва-банк: названа главная причина возможной победы над Краснодаром
Наталья Поклонская против ЮНЕСКО: кто вернёт крымские реликвии на родину
Ваша кожа зимой страдает сильнее, чем вы думаете — и это видно по тому, как она впитывает крем
Когда дверь стиралки будто заперта навсегда: простое решение без мастера и грубой силы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.