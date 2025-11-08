Вы плачете — и не догадываетесь, что слёзы делают с вашей кожей

3:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы редко задумываемся о том, что стресс и эмоции отражаются не только на настроении, но и на лице. Кожа — это своеобразное зеркало внутренних процессов, и переживания мгновенно сказываются на её состоянии. После вспышки гнева, слёз или тревоги она может покраснеть, стать тусклой или сухой. Но если знать, как помочь коже восстановиться, следы стресса быстро исчезнут.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грустная женщина

Что происходит с кожей, когда вы испытываете сильные эмоции

Эмоции запускают выработку гормонов — адреналина и кортизола. Они ускоряют кровоток, сужают сосуды и нарушают водно-липидный баланс. Именно поэтому после переживаний кожа может выглядеть уставшей, раздражённой и даже болезненно бледной.

«Когда человек плачет или нервничает, повышается чувствительность кожи. Она становится восприимчивой даже к привычным средствам ухода», — отметила косметолог Елена Морозова.

Слёзы тоже влияют на состояние лица. В их составе есть соли, которые сушат кожу и раздражают нежную зону вокруг глаз. Если вы часто плачете, появляются шелушения и микротрещины, особенно в уголках глаз и у крыльев носа.

Почему эмоциональный стресс отражается на лице

Напряжение мышц. Когда мы тревожимся или злимся, мышцы лица непроизвольно сокращаются. Это может привести к зажимам и формированию мимических морщин.

Когда мы тревожимся или злимся, мышцы лица непроизвольно сокращаются. Это может привести к зажимам и формированию мимических морщин. Сосудистые реакции. У некоторых кожа краснеет, у других наоборот — бледнеет. Это связано с индивидуальной реакцией сосудов на стресс.

У некоторых кожа краснеет, у других наоборот — бледнеет. Это связано с индивидуальной реакцией сосудов на стресс. Нарушение барьерной функции. При повышенном кортизоле кожа хуже удерживает влагу, из-за чего становится сухой и чувствительной.

При повышенном кортизоле кожа хуже удерживает влагу, из-за чего становится сухой и чувствительной. Окислительный стресс. Избыток гормонов провоцирует выработку свободных радикалов, что ускоряет старение клеток.

Как разные эмоции влияют на кожу

Эмоция Реакция кожи Возможные последствия Гнев Прилив крови, покраснение Купероз, воспаления Страх Спазм сосудов, бледность Усталый цвет лица Грусть Сухость, отёчность Тусклость, шелушение Радость Активизация кровотока Временное сияние кожи

FAQ

Можно ли после слёз сразу наносить макияж?

Лучше подождать 15–20 минут, чтобы кожа успокоилась.

Какие ингредиенты помогают коже восстановиться?

Пантенол, бета-глюкан, ниацинамид, экстракт центеллы и алоэ.

Стоит ли делать пилинг после стресса?

Нет. Кожа ослаблена и нуждается в защите, а не в дополнительном раздражении.

Мифы и правда

Миф: стресс не влияет на кожу.

Правда: гормоны стресса напрямую нарушают работу клеток и ухудшают внешний вид.

Правда: гормоны стресса напрямую нарушают работу клеток и ухудшают внешний вид. Миф: если кожа воспаляется от эмоций, это аллергия.

Правда: чаще всего это реакция на кортизол и нарушение барьера.

Правда: чаще всего это реакция на кортизол и нарушение барьера. Миф: плач очищает кожу.

Правда: слёзы сушат и раздражают кожу, особенно без последующего ухода.

3 интересных факта

У людей, склонных к стрессу, кожа теряет влагу в 1,5 раза быстрее. После слёз pH кожи может измениться на 0,5 единицы, делая её чувствительнее. Смех, наоборот, стимулирует выработку эндорфинов, которые улучшают кровообращение и цвет лица.

Сильные эмоции оставляют след не только в душе, но и на коже. Уход после переживаний — это забота и о внешности, и о внутреннем равновесии. Немного мягкости, внимания и правильных средств помогут вернуть коже спокойствие и естественное сияние.