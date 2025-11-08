Ваша кожа зимой страдает сильнее, чем вы думаете — и это видно по тому, как она впитывает крем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
С наступлением холодов многие замечают: привычный крем, который летом идеально увлажнял кожу, вдруг перестаёт работать. Кажется, что кожа «впитывает» средство за считанные минуты и снова становится сухой. Это не иллюзия — у зимнего климата есть своя специфика, и она напрямую влияет на то, как кожа воспринимает косметику.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Что происходит с кожей на морозе

Холодный воздух содержит крайне мало влаги. Когда человек выходит на улицу, а затем возвращается в тёплое помещение, кожа испытывает резкий перепад температуры и влажности. Эти контрасты разрушают защитный гидролипидный слой — естественный барьер, который удерживает влагу и защищает кожу от внешних воздействий.

«Зимой кожа тратит больше ресурсов на поддержание тепла, а значит — меньше сил остаётся на сохранение влаги», — пояснила дерматолог Екатерина Гриневич.

В результате кожа становится сухой, стянутой и восприимчивой к раздражениям. Крем, который летом создавал комфорт, теперь впитывается гораздо быстрее, потому что эпидермис буквально «жаждет» увлажнения.

Почему крем впитывается быстрее

Основная причина — обезвоживание верхнего слоя кожи. Клетки эпидермиса зимой теряют липиды и влагу, поэтому любое средство впитывается активнее. Кроме того, отопление сушит воздух в помещениях, снижая влажность до 20–30%, что усиливает потерю влаги с поверхности кожи.

Если в составе крема мало окклюзивных компонентов (масел, восков, силиконов), он просто не способен удержать воду. Кожа поглощает лёгкие увлажнители вроде гиалуроновой кислоты, но без «защитного купола» всё это быстро испаряется.

Сравнение: летний и зимний уход

Параметр Летний уход Зимний уход
Текстура крема Лёгкая, гелевая Более плотная, питательная
Основные компоненты Гиалуроновая кислота, алоэ, пантенол Масла ши, авокадо, сквалан, церамиды
Частота нанесения 1–2 раза в день 2–3 раза в день
Цель ухода Увлажнение и защита от солнца Восстановление и защита от холода

Как помочь коже зимой

  • Используйте увлажнитель воздуха. Он поддерживает оптимальную влажность в помещении, помогая коже сохранять воду.
  • Меняйте крем в зависимости от сезона. Зимние формулы должны содержать масла и церамиды, восстанавливающие липидный барьер.
  • Наносите крем за 30–40 минут до выхода на улицу. Так средство успеет впитаться и не создаст на коже водяную плёнку, которая может замёрзнуть.
  • Добавляйте ночные маски. Они создают эффект компресса и помогают коже восстановиться за ночь.
  • Не забывайте о губах и руках. Эти зоны теряют влагу быстрее всего — держите под рукой бальзам и защитный крем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать летом и зимой один и тот же крем.
    Последствие: кожа теряет влагу, появляются шелушения.
    Альтернатива: выбирайте сезонные средства — плотные зимой, лёгкие летом.
  • Ошибка: наносить крем перед самым выходом.
    Последствие: при минусовой температуре вода в составе может повредить капилляры.
    Альтернатива: дать крему время впитаться.
  • Ошибка: злоупотреблять очищающими средствами.
    Последствие: пересушивание и раздражение.
    Альтернатива: мягкие средства без сульфатов и спирта.

А что если кожа жирная?

Даже жирная кожа страдает от обезвоживания. Зимой сальные железы работают медленнее, поэтому ощущение сухости может появиться и у тех, кто обычно не испытывает подобных проблем. В этом случае подойдёт крем с лёгкими маслами и ниацинамидом, который регулирует выработку себума и укрепляет барьер.

«Жирная кожа не значит увлажнённая. Ей тоже нужно питание, особенно в холодный сезон», — добавила косметолог Мария Егорова.

Таблица: плюсы и минусы разных текстур кремов зимой

Тип средства Плюсы Минусы
Гель Быстро впитывается, не оставляет жирности Недостаточно питает в мороз
Крем Сбалансированное питание и увлажнение Может быть тяжёл для жирной кожи
Бальзам Отличная защита от ветра и мороза Подходит не всем типам кожи

FAQ

Можно ли пользоваться кремом с SPF зимой?

Да, особенно если вы проводите много времени на улице или в горах. Зимнее солнце тоже воздействует на кожу.

Помогают ли масла заменить крем?

Нет. Масла удерживают влагу, но не увлажняют — их нужно наносить поверх крема.

Нужно ли менять ночной уход?

Зимой кожа восстанавливается медленнее, поэтому ночной крем должен быть питательнее, чем летний.

Мифы и правда

  • Миф: зимой нужно наносить крем как можно чаще.
    Правда: важно не количество, а качество состава — слишком частое нанесение может нарушить барьер.
  • Миф: жирная кожа не требует зимнего ухода.
    Правда: при холоде она тоже теряет влагу и нуждается в защите.
  • Миф: если кожа шелушится, значит, крем не подходит.
    Правда: шелушения могут быть признаком обезвоженности — добавьте увлажняющие сыворотки и корректный уход.

3 интересных факта

  1. При минусовой температуре обмен веществ в коже снижается на 20–30%.
  2. Влажность воздуха зимой в квартире может быть ниже, чем в пустыне Сахара.
  3. Кожа лучше усваивает жирорастворимые витамины (A, E, D) в холодное время года.

Кожа зимой действительно «ест» кремы быстрее, потому что теряет влагу и липиды. Задача правильного ухода — не просто увлажнить, а укрепить защитный барьер. Плотные текстуры, масла и регулярное питание помогут коже чувствовать себя комфортно даже в самый морозный день.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
