Ваша кожа зимой страдает сильнее, чем вы думаете — и это видно по тому, как она впитывает крем

С наступлением холодов многие замечают: привычный крем, который летом идеально увлажнял кожу, вдруг перестаёт работать. Кажется, что кожа «впитывает» средство за считанные минуты и снова становится сухой. Это не иллюзия — у зимнего климата есть своя специфика, и она напрямую влияет на то, как кожа воспринимает косметику.
Холодный воздух содержит крайне мало влаги. Когда человек выходит на улицу, а затем возвращается в тёплое помещение, кожа испытывает резкий перепад температуры и влажности. Эти контрасты разрушают защитный гидролипидный слой — естественный барьер, который удерживает влагу и защищает кожу от внешних воздействий.
«Зимой кожа тратит больше ресурсов на поддержание тепла, а значит — меньше сил остаётся на сохранение влаги», — пояснила дерматолог Екатерина Гриневич.
В результате кожа становится сухой, стянутой и восприимчивой к раздражениям. Крем, который летом создавал комфорт, теперь впитывается гораздо быстрее, потому что эпидермис буквально «жаждет» увлажнения.
Основная причина — обезвоживание верхнего слоя кожи. Клетки эпидермиса зимой теряют липиды и влагу, поэтому любое средство впитывается активнее. Кроме того, отопление сушит воздух в помещениях, снижая влажность до 20–30%, что усиливает потерю влаги с поверхности кожи.
Если в составе крема мало окклюзивных компонентов (масел, восков, силиконов), он просто не способен удержать воду. Кожа поглощает лёгкие увлажнители вроде гиалуроновой кислоты, но без «защитного купола» всё это быстро испаряется.
|Параметр
|Летний уход
|Зимний уход
|Текстура крема
|Лёгкая, гелевая
|Более плотная, питательная
|Основные компоненты
|Гиалуроновая кислота, алоэ, пантенол
|Масла ши, авокадо, сквалан, церамиды
|Частота нанесения
|1–2 раза в день
|2–3 раза в день
|Цель ухода
|Увлажнение и защита от солнца
|Восстановление и защита от холода
Даже жирная кожа страдает от обезвоживания. Зимой сальные железы работают медленнее, поэтому ощущение сухости может появиться и у тех, кто обычно не испытывает подобных проблем. В этом случае подойдёт крем с лёгкими маслами и ниацинамидом, который регулирует выработку себума и укрепляет барьер.
«Жирная кожа не значит увлажнённая. Ей тоже нужно питание, особенно в холодный сезон», — добавила косметолог Мария Егорова.
|Тип средства
|Плюсы
|Минусы
|Гель
|Быстро впитывается, не оставляет жирности
|Недостаточно питает в мороз
|Крем
|Сбалансированное питание и увлажнение
|Может быть тяжёл для жирной кожи
|Бальзам
|Отличная защита от ветра и мороза
|Подходит не всем типам кожи
Да, особенно если вы проводите много времени на улице или в горах. Зимнее солнце тоже воздействует на кожу.
Нет. Масла удерживают влагу, но не увлажняют — их нужно наносить поверх крема.
Зимой кожа восстанавливается медленнее, поэтому ночной крем должен быть питательнее, чем летний.
Кожа зимой действительно «ест» кремы быстрее, потому что теряет влагу и липиды. Задача правильного ухода — не просто увлажнить, а укрепить защитный барьер. Плотные текстуры, масла и регулярное питание помогут коже чувствовать себя комфортно даже в самый морозный день.
Разбираемся в протоколах и сценариях первого контакта, кто отвечает за связь с внеземным разумом и каких сюрпризов стоит ожидать.