Мягко обнимает, но предаёт возраст: какие шарфы превращают тренд в антимоду

Мода — живой организм, который постоянно обновляется. То, что еще недавно считалось стильным, сегодня может сделать образ устаревшим. Особенно это касается аксессуаров. Шарф способен подчеркнуть индивидуальность, добавить шарма и завершенности, но при неверном выборе — визуально прибавить возраст. Эксперты в сфере стиля выделяют несколько моделей, от которых лучше отказаться, если хочется выглядеть современно и ухоженно.
Когда-то подобные модели сочетались практически с любым гардеробом — узкие джинсы, короткие куртки, сапоги на каблуке. Однако сегодня тонкие шарфики из простого трикотажа уже не соответствуют актуальным тенденциям. Сейчас в моде фактура и объем, а также ощущение уюта и благородства. Оптимальный выбор — плотные шарфы из шерсти, кашемира, хлопка или смесовых тканей. Они выглядят дорого, держат форму и добавляют образу глубины.
Совет: выбирайте однотонные аксессуары спокойных оттенков — серый, бежевый, темно-синий, черный. Такие цвета универсальны и подходят практически под любую верхнюю одежду.
|Устаревшие варианты
|Современные аналоги
|Тонкий трикотажный шарф с бахромой
|Объемный шерстяной или кашемировый шарф
|Снуд, плотно облегающий шею
|Свободный шарф-труба из мягкой ткани
|Шарф с яркими принтами и стразами
|Лаконичная модель с деликатным узором
|Искусственный шелк с восточными мотивами
|Натуральный шелк или вискоза с абстрактным рисунком
|Шарф-сетка
|Модель с необработанным краем или легкая фактурная ткань
Снуды, особенно плотно прилегающие к шее, больше не в моде. Они делают образ тяжелым, лишая его динамики. Вместо этого стилисты рекомендуют обратить внимание на мягкие и объемные шарфы-трубы, которые можно свободно накинуть на шею или расправить на плечах. Такие модели создают ощущение комфорта и при этом не искажают пропорции.
Модели с крупными рисунками, блестками, стразами и бахромой перестали ассоциироваться с элегантностью. Излишняя яркость нередко удешевляет внешний вид и отвлекает внимание от лица. Гораздо лучше смотрятся варианты с минималистичными узорами — тонкая клетка, мелкий горох, тонкая полоска или однотонный вариант глубокого оттенка. Принцип современного стиля — сдержанность и качество, а не избыточный декор.
Определите цель: повседневный, офисный или выходной образ.
Подберите материал — шерсть и кашемир подойдут для зимы, шелк и вискоза — для теплого сезона.
Убедитесь, что шарф подходит по пропорциям — слишком короткий будет теряться, а чрезмерно длинный утяжелит силуэт.
Согласуйте оттенок с цветом верхней одежды и типом внешности.
Попробуйте разные способы драпировки — небрежный узел, свободное обертывание, двойной оборот вокруг шеи.
Ошибка: использование шарфа-сетки или моделей с "дырками".
Последствие: небрежный и неаккуратный вид.
Альтернатива: мягкий шарф с необработанным краем, создающий эффект легкой небрежности.
Ошибка: выбор яркого синтетического шелка с восточными узорами.
Последствие: устаревший и перегруженный образ.
Альтернатива: натуральный шелк, хлопок или вискоза с геометрическими или абстрактными принтами.
Ошибка: слишком короткий шарф.
Последствие: нарушаются пропорции силуэта.
Альтернатива: удлиненные модели, которые можно красиво драпировать или завязывать.
Современная мода не запрещает индивидуальность. Чтобы сделать акцент, можно выбрать шарф насыщенного цвета — бордового, оливкового, карамельного или графитового. Главное — соблюдать баланс. Один выразительный аксессуар уже становится центром образа, поэтому другие детали должны оставаться нейтральными.
|Материал
|Преимущества
|Недостатки
|Шерсть
|Теплая, прочная, дышащая
|Может быть колючей
|Кашемир
|Легкий, мягкий, роскошный
|Требует бережного ухода
|Хлопок
|Удобный, натуральный
|Менее теплый
|Вискоза
|Струящаяся, мягкая
|Легко мнется
|Шелк
|Элегантный, гладкий
|Дорогой, требует деликатной стирки
Как выбрать шарф под пальто?
Лучше подбирать аксессуар на полтона темнее или светлее верхней одежды, чтобы создать визуальный объем.
Что предпочтительнее — шерсть или кашемир?
Шерсть практична и долговечна, кашемир дарит комфорт и мягкость, но нуждается в аккуратном обращении.
Сколько стоит качественный шарф?
Средняя цена изделий из натуральных материалов — от 5 до 15 тысяч рублей. На рынке есть достойные аналоги и в среднем ценовом сегменте.
Миф: объемный шарф увеличивает фигуру.
Правда: при правильной драпировке он визуально вытягивает силуэт.
Миф: шарф нужен только зимой.
Правда: легкие шелковые и хлопковые модели идеально подходят для весны и осени.
Миф: однотонные шарфы скучны.
Правда: нейтральные цвета делают образ гармоничным и подчеркивают индивидуальность.
Первые шарфы использовались в Древнем Китае как элемент военной формы.
В XVIII веке аксессуар стал символом утонченности и статуса.
Современные дизайнеры выпускают коллекции шарфов, вдохновленные живописью и архитектурой.
