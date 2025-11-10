Когда брутальность натянута: как распознать мужское лицо после пластики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Даже самые современные методы пластической хирургии стараются скрыть факт вмешательства, но опытный специалист может распознать признаки подтяжки лица. Об этом рассказал врач Иван Черепанин, ассистент кафедры хирургии МБФ Пироговского Университета.

Мужчина в костюме
Фото: unsplash.com by Бен Розетт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мужчина в костюме

По словам врача, у мужчин такие операции встречаются значительно реже, чем у женщин, однако интерес к ним постепенно растёт.

"Доминирующий запрос среди мужчин — выглядеть свежо и ухоженно. Возрастные черты, ассоциирующиеся с опытом и брутальностью, часто воспринимаются как преимущество. Однако такие признаки усталости и старения, как провисание тканей, глубокие складки и 'помятый' вид, являются для них нежелательными", — отметил Иван Черепанин.

Как отличить естественную внешность от хирургической

Главными признаками ранее проведённой подтяжки лица у мужчин врач называет:

  • резкий шейно-подбородочный угол, нехарактерный даже для юного возраста;

  • рубцы в преаурикулярной области — перед ушами;

  • натянутую кожу в нижней трети лица, создающую эффект гиперкоррекции ("симптом удавки").

По словам хирурга, именно сочетание этих признаков может указывать на вмешательство. Однако при современном уровне технологий большинство процедур выполняются настолько деликатно, что посторонние не замечают изменений, сообщает Газета.Ru.

Таблица: виды подтяжек лица и их особенности

вид подтяжки особенности где остаются рубцы уровень заметности
классическая (SMAS) используется при выраженном птозе тканей; омолаживает нижнюю треть лица и шею перед ухом, за мочкой, в волосистой части головы средний — требует маскировки
эндоскопическая минимально инвазивная методика через микроразрезы только в волосистой части головы низкий, почти незаметный
мини-лифтинг щадящая техника, подходит при умеренных возрастных изменениях за ушами и в области висков низкий
глубокий лифтинг затрагивает мышцы и связочный аппарат лица классические зоны + височная область выше среднего, при плохом уходе возможны следы
комбинированная (с блефаропластикой) совмещает подтяжку лица и век в складках век и вдоль линии роста волос минимальный при грамотной технике

"Наименее заметны следы эндоскопической подтяжки, где доступ осуществляется исключительно через волосистую часть головы", — пояснил врач Иван  Черепанин.

Почему мужчины обращаются к пластическим хирургам

Хирург отметил, что основная мотивация мужчин — не стремление к омоложению, а желание выглядеть энергично и уверенно.

  • мужчинам важно сохранить индивидуальность лица, не потеряв мужские черты;
  • они предпочитают малотравматичные методики с коротким периодом восстановления;
  • запрос "чтобы никто не заметил" — главный критерий успешной операции.

Возможные осложнения и ошибки

  1. Неврологические осложнения: при повреждении ветвей лицевого нерва могут возникать временные или стойкие нарушения мимики.

  2. Трофические нарушения: избыточное натяжение кожи способно привести к образованию заметных рубцов, особенно в области перед ухом.

  3. Гиперкоррекция: слишком выраженный контур шеи и подбородка выглядит неестественно и может выдать факт операции.

"Другим признаком операции является гиперкоррекция. Её выдает излишне натянутая кожа, неестественно резкий шейно-подбородочный угол, который не встречается даже в молодом возрасте", — уточнил врач Иван Черепанин.

Как избежать заметных следов пластики

Современные методики позволяют проводить подтяжку лица минимально инвазивно. Основные рекомендации хирурга:

  • выбирать клинику, где учитывают анатомические особенности мужского лица;

  • не стремиться к максимальному эффекту, а ориентироваться на естественный результат;

  • строго соблюдать реабилитационные правила, чтобы избежать осложнений.

Кроме того, специалист подчеркнул, что у мужчин кожа плотнее и содержит больше коллагена, поэтому процесс заживления может идти медленнее, но результаты часто сохраняются дольше.

А что если мужчина хочет выглядеть моложе, но боится операции?

Альтернативой могут стать неинвазивные методы: аппаратные процедуры, лазерное омоложение, инъекционные методики и физиотерапия. Они не дадут такого выраженного эффекта, как хирургическая подтяжка, но помогут улучшить тонус кожи и уменьшить усталый вид.

"Главное — не стремиться к идеальному лицу. Зрелость и ухоженность выглядят естественно и внушают доверие", — добавил врач Иван Черепанин.

Подтяжка лица у мужчин остаётся одной из самых деликатных тем в пластической хирургии. Несмотря на низкий процент пациентов-мужчин, интерес к эстетическим процедурам растёт. Современные техники позволяют вернуть свежесть без потери индивидуальности, а грамотный хирургический подход делает результат естественным и незаметным. Но важно помнить: хороший результат — это не идеальное лицо, а гармоничное отражение личности и возраста.

Мужская пластика перестаёт быть табу и постепенно становится частью культуры самоухода. Всё больше мужчин рассматривают коррекцию внешности не как признак слабости, а как инвестицию в уверенность и профессиональный имидж. Качественно выполненная подтяжка помогает не "омолодиться", а восстановить гармонию между внутренним состоянием и внешним видом. При этом важнейшую роль играет не только хирург, но и сам пациент — его осознанный подход к восстановлению и уходу. Настоящая цель пластики — не стереть годы, а подчеркнуть достоинство зрелости.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
