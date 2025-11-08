Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше не смущаюсь: Катя Гордон приняла важное решение на фоне слухов о конфликте с Кудрявцевой
Макароны с сыром больше не скучные: маленький секрет, который делает их полезнее и вкуснее
Когда автомобиль становится музеем: юбилейный Phantom рассказал вековую историю марки
Зарядка на утро: как за 10 минут вернуть себе энергию и зарядить мозг на целый день
От укуса до опухоли: карта шишек у кошек по зонам тела и что каждая из них означает
Утро начинается не с кофе: четыре утренних ритуала, которые бьют по желудку
Загадка солёной воды: что происходит, если поставить миску на подоконник зимой
Шок-цена за квадрат: сколько теперь стоит загородный дом мечты в Подмосковье
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию

Прическа без статики и заломов: проверенные приёмы для стойкого объёма и блеска зимой

Моя семья » Красота и стиль

Холодный сезон — испытание не только для кожи, но и для волос. Шапки, снуды и капюшоны неизбежно лишают прическу объема, превращая тщательно уложенные локоны в спутанные пряди. Однако сохранить аккуратный и пышный вид шевелюры под головным убором вполне реально. Главное — знать несколько профессиональных приёмов, которые помогут прическе держать форму целый день.

Девушка в бордовой шапке у кафе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в бордовой шапке у кафе

Лёгкий уход без утяжеления

Основа стойкой укладки — правильный ежедневный уход. Зимой волосы становятся суше из-за отопления и морозов, поэтому важно насытить их влагой, не делая тяжелыми.

  • Используйте шампуни для объёма с мягкими ПАВами, которые не пересушивают кожу головы.
  • Отдавайте предпочтение бальзамам с протеинами шелка или риса — они укрепляют структуру волос и придают плотность.
  • Наносите кондиционер, отступив 3-5 см от корней, чтобы не утяжелить прикорневую зону.
  • Раз в неделю используйте восстанавливающую маску и мягкий скраб для кожи головы — это улучшит микроциркуляцию и предотвратит быстрое загрязнение.

Такой подход помогает создать здоровый фундамент для укладки, а волосы дольше сохраняют свежесть и объем даже после шапки.

Минимум стайлинга

Многие ошибочно думают, что чем больше лака и мусса — тем дольше держится прическа. В реальности это приводит к обратному эффекту. Излишек фиксаторов создаёт "парниковый эффект" под головным убором и ускоряет загрязнение волос.

  • В качестве базы используйте термозащитный спрей — он защищает локоны от перепадов температуры.
  • Для прикорневого объема подойдут пудры или муссы лёгкой фиксации. Пудра приподнимает густые волосы, а мусс придаёт упругость тонким.
  • Избегайте тяжёлых гелей и кремов — они утяжеляют пряди и быстро теряют форму.

Главное правило — меньше, но качественнее.

Правильная техника укладки

Даже лучший уход не спасёт, если нарушена техника сушки и фиксации. Чтобы прическа не деформировалась под шапкой:

  • Сушите волосы феном от корней, направляя поток против их роста. Используйте круглую щётку, чтобы приподнять пряди.
  • Завершите процесс холодным воздухом — он "запечатывает" кутикулу и фиксирует форму.
  • Убедитесь, что волосы полностью сухие — даже лёгкая влажность под шапкой приведёт к потере объема.
  • Для дополнительного лифтинга подкрутите пряди тонким утюжком с функцией ионизации — это устранит статическое электричество и сохранит гладкость.

Температура нагрева не должна превышать 180 °C, особенно если волосы окрашены или ослаблены.

Защита от статики и трения

Главный зимний враг прически — электризация. Трение о шерстяные или синтетические ткани делает волосы пушистыми и ломкими. Чтобы избежать этого:

  • Используйте расчёски из натурального дерева или карбона — они снимают статический заряд.
  • Перед выходом на улицу нанесите каплю антистатического крема, сыворотки или несмываемого кондиционера на длину волос.
  • Выбирайте головные уборы с шелковой или сатиновой подкладкой — они уменьшают трение и предотвращают ломкость.
  • Отдавайте предпочтение моделям свободного кроя из натуральных тканей, которые пропускают воздух.
  • В помещении снимайте шапку как можно раньше, чтобы избежать перегрева кожи головы.

Если волосы длинные, соберите их в мягкий пучок или свободную косу — это поможет избежать заломов и сохранить форму.

Быстрое обновление укладки вне дома

Даже самая стойкая прическа нуждается в лёгкой коррекции после снятия шапки. Пара простых средств помогут вернуть объем и ухоженный вид за пару минут:

  • Распылите сухой шампунь у корней — он впитает излишки кожного жира и приподнимет пряди.
  • Аккуратно взъерошьте волосы пальцами, придавая им естественный объем.
  • Если появилась статика, разотрите немного крема для рук между ладонями и проведите ими по волосам — это мгновенно снимет электризацию.

Такой мини-ритуал можно повторять в течение дня, чтобы прическа всегда выглядела свежей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: укладывать волосы на влажные или жирные корни.
    Последствие: прическа теряет объем через час.
    Альтернатива: использовать термозащиту и сушить волосы полностью.

  • Ошибка: носить плотную шапку из синтетики.
    Последствие: статика и ломкость.
    Альтернатива: подкладка из шелка или хлопка.

  • Ошибка: применять много стайлинга.
    Последствие: склеенные и грязные пряди.
    Альтернатива: минимум лёгких средств — максимум естественности.

Плюсы правильного зимнего ухода

Эффект Результат
Сохранение формы прически Волосы держат объём весь день
Минимум статики Пряди остаются гладкими
Здоровая структура Нет ломкости и сухости
Лёгкость укладки Меньше времени на восстановление формы

3 интересных факта

  • Волосы лучше сохраняют объём при сушке феном вниз головой — это активизирует прикорневое кровообращение.
  • Сатиновые подкладки в шапках впервые появились у стюардесс, чтобы защитить причёски от деформации во время полётов.
  • Утюжки с ионизацией уменьшают электризацию на 80%, сохраняя блеск даже при минусовой температуре.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Красота и стиль
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Авто
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Дом тёплый, а тараканы холодеют: простые запахи, которые выгоняют их навсегда
Недвижимость
Дом тёплый, а тараканы холодеют: простые запахи, которые выгоняют их навсегда
Популярное
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени

Вечная мерзлота хранит не только останки древних существ, но и человеческие тайны, которые способны перевернуть наше понимание истории.

Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
На вид безобидные — на деле охотники: привычные обитатели полей вдруг начали вести себя как хищники
На вид безобидные — на деле охотники: привычные обитатели полей вдруг начали вести себя как хищники
Последние материалы
Мир на двух колёсах без романтики и иллюзий: велополосы, станции у океана и рикши в лабиринтах
Нефтяные качели: как меняется рыночное настроение после введения санкций против крупных российских компаний
Съедаются ещё до того, как остыли: жареные пончики на сметане, от которых сложно оторваться
Седокова не скрывает своей боли: певица поделилась тяжёлыми моментами борьбы с неприятной болезнью
Chery врывается в элиту — флагман возвращает моду на гибриды и ставит на место конкурентов
Он должен был замёрзнуть, но выжил: лавр, бросивший вызов суровой сибирской зиме
Из архивов нулевых — на подиум: деним из 2000-х снова покоряет улицы и подиумы мира
Зов, который не пропускает ни одна кошка: что на самом деле скрыто в привычном кис-кис
С дачи уезжают люди, а вещи остаются: пять предметов, которые тащат в город чужую беду
Без этого ингредиента плов теряет свою душу — вот что стоит добавить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.