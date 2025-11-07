Забудьте о толстых слоях крема: как действительно справиться с шелушением кожи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Шелушение кожи — это не просто косметическая проблема, с которой можно мириться. На самом деле, оно является сигналом от организма, который пытается сообщить вам, что что-то не так. Может быть, это результат агрессивного воздействия внешней среды или ошибки в уходе. В некоторых случаях шелушение связано с заболеваниями, такими как дерматиты или псориаз. Однако чаще всего, для того чтобы вернуть коже комфорт и здоровье, достаточно просто изменить подход к уходу. Главное — понять причины и выбрать правильные средства.

Кожа
Фото: www.pexels.com by Shiny Diamond is licensed under Бесплатное использование
Кожа

Причины шелушения кожи

Множество факторов могут вызвать шелушение кожи. Это не всегда проблема, связанная исключительно с внешним воздействием, иногда она кроется в глубинных процессах, происходящих в организме.

  1. Погодные условия - холодный ветер, сухой воздух и отопление могут серьезно повлиять на состояние кожи. Особенно сильно это проявляется зимой, когда кожа подвергается агрессивному воздействию низких температур и сухого воздуха.

  2. Заболевания - дерматиты, псориаз, грибковые инфекции могут стать основными виновниками. В таком случае шелушение кожи является частью симптоматики заболеваний.

  3. Ошибки в уходе - использование агрессивных очищающих средств или средств, содержащих спирт, жестких ПАВов (поверхностно-активных веществ), может значительно повредить защитный барьер кожи. Важно выбрать косметику, которая не пересушивает и не травмирует.

  4. Неправильное питание - дефицит воды и полезных веществ в организме может отразиться на состоянии кожи. К примеру, нехватка витаминов и омега-3 жирных кислот часто становится причиной шелушения.

Шелушение — это сигнал, что кожа утратила свою барьерную функцию, что ведет к чрезмерной сухости. И, конечно, не стоит игнорировать этот процесс, так как без вмешательства кожа может стать более раздраженной и чувствительной.

Как правильно ухаживать за кожей, склонной к шелушению

Правильный уход — это ключ к восстановлению барьера и увлажнению кожи. Но важно помнить, что просто "прикрыть" проблему кремом недостаточно. Важно устранить ее причину и внести коррективы в повседневный уход.

1. Очищение без повреждений

Первое, что стоит пересмотреть, это режим очищения. Умываться горячей водой или долго оставаться в ней нежелательно — горячая вода сушит кожу, особенно в сочетании с жесткими средствами. Лучше использовать теплую или прохладную воду, а контакт с ней ограничить до 10 минут. Выбирайте мягкие очищающие средства, такие как масла для душа, гели без агрессивных ПАВов и мицеллярные пенки. От мыла лучше отказаться — оно пересушивает кожу.

Не стоит спешить с удалением шелушащихся частиц. Желание устранить "недочеты" кожи может побудить к использованию жестких мочалок или скрабов с крупными частицами. Это может только усугубить проблему, травмируя и без того ослабленный барьер. Лучше использовать мягкие пилинги на основе фруктовых кислот, которые бережно удаляют ороговевшие клетки, не повреждая защитную оболочку кожи. Главное — не увлекаться такими процедурами, делая их не чаще одного-двух раз в неделю.

2. Правильный выбор кремов и сывороток

Для восстановления и увлажнения кожи выбирайте кремы с гиалуроновой кислотой, которая помогает удерживать влагу. Церамиды восстанавливают липидный барьер кожи, а пантенол и ниацинамид успокаивают и уменьшают раздражение. Полезный совет: если кожа особенно сухая, наносите крем на слегка влажную кожу, после тоника или миста. Это поможет "запечатать" влагу внутри, улучшив ее удержание.

3. Избегайте агрессивных средств

Для кожи, склонной к шелушению, важен не агрессивный уход, а мягкость. Спиртовые тоники, жесткие пилинги и средства с высокими концентрациями кислот лучше отложить в сторону. Памятуя о том, что шелушение — это частая проблема, кожа требует бережного и постепенного восстановления.

4. Увлажнение изнутри

Не забывайте об увлажнении не только снаружи, но и изнутри. Пейте достаточно воды и старайтесь разнообразить рацион продуктами, богатыми омега-3 жирными кислотами и витаминами. Продукты, такие как рыба, орехи, авокадо и свежие овощи, будут полезны для поддержания нормального состояния кожи.

Что если шелушение не проходит

Если вы заметили, что шелушение кожи не исчезает, несмотря на улучшение ухода, стоит обратиться к дерматологу. В некоторых случаях проблема может быть связана с кожными заболеваниями, которые требуют специализированного лечения. Также не стоит забывать о том, что само по себе шелушение может быть признаком хронической сухости кожи, что требует более комплексного подхода в уходе.

Мифы и правда о шелушении кожи

Миф: шелушение — это просто косметическая проблема.

Правда: шелушение кожи может быть симптомом более глубоких проблем, таких как сухость или заболевания. Нельзя игнорировать этот процесс.

Миф: чем сильнее скраб, тем быстрее избавитесь от шелушения.

Правда: жесткие скрабы могут только усилить проблему, повреждая чувствительную кожу. Лучше использовать мягкие пилинги, которые не травмируют кожу.

Миф: кожа должна "сохнуть" до скрипа, чтобы быть чистой.

Правда: такой подход повреждает барьер кожи и усиливает шелушение. Важно ухаживать за кожей мягко и с увлажнением.

3 интересных факта о шелушении кожи

  1. Шелушение может быть вызвано не только внешними факторами, но и внутренними, такими как стресс или дефицит витаминов.

  2. Микробиом кожи играет важную роль в защите от внешних факторов, и нарушения в его составе могут способствовать шелушению.

  3. Для улучшения состояния кожи можно использовать энзимные пудры, которые помогают очистить кожу без повреждения ее защитного барьера.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
