Ретинол без паники: секрет, который спасёт и омолодит кожу за пару недель

Ретинол — легендарный ингредиент, вокруг которого давно ходит множество мифов. Кто-то считает его панацеей от морщин, кто-то боится из-за "ожогов" и шелушений. Правда, как обычно, где-то посередине. Этот производный витамин А способен полностью преобразить кожу, но только при грамотном применении.
Ниже — подробный, но понятный гид, как подружиться с ретинолом и извлечь из него максимум пользы.
Ретинол — активная форма витамина А, входящая в категорию anti-age средств. Он проникает в глубокие слои кожи и стимулирует клетки к обновлению.
"Ретинол заходит в глубокие слои кожи и командует: "Так, девочки-клеточки, запускаем производство коллагена!"", — пошутила автор Екатерина Морозова.
Ретинол действительно способен омолодить кожу, но только при системном и осторожном подходе.
Ретинол — не тот ингредиент, с которым нужно спешить. Здесь "больше" не значит "лучше". Всё зависит от состояния кожи и опыта использования.
|Уровень
|Концентрация
|Для кого подходит
|Низкий
|0,01-0,03%
|Для новичков и чувствительной кожи
|Средний
|0,025-0,05%
|Оптимально для комбинированной или нормальной кожи
|Высокий
|0,1% и выше
|Только для опытных пользователей и после консультации дерматолога
Начинать нужно с минимальной дозировки. Это позволит коже адаптироваться без раздражения.
Ретинол активен и часто вызывает временные реакции — кожа перестраивается. Это нормально.
Если заметили подобные симптомы, нужно прекратить использование и перейти на интенсивное увлажнение.
Оптимальное время для знакомства — после 25 лет, когда естественная выработка коллагена начинает снижаться. Главное правило — использовать ретинол вечером, ведь под воздействием солнца он теряет активность и может вызвать раздражение.
Частота применения — индивидуальна. Начните с двух раз в неделю и постепенно увеличивайте до ежедневного использования, если кожа не протестует.
Капсулы с витамином А (ретинолом) действительно полезны — он участвует в обновлении клеток, поддерживает зрение и иммунитет. Но их нужно принимать только при подтверждённом дефиците, иначе можно получить гипервитаминоз.
Лучше получать витамин А из пищи: моркови, яиц, шпината, печени и жирной рыбы. А для кожи — использовать кремы и сыворотки с ретинолом.
Плюсы и минусы ретинола
|Плюсы
|Минусы
|Борется с морщинами и акне
|Может вызвать раздражение
|Осветляет пигментацию
|Требует привыкания
|Ускоряет обновление клеток
|Нельзя сочетать со многими активами
|Делает кожу упругой и гладкой
|Повышает чувствительность к солнцу
После 25 лет, когда замедляется выработка коллагена и появляются первые признаки усталости кожи.
Да, но только с ежедневной защитой SPF 30+.
Да, если выбрать низкую концентрацию (0,01-0,03%) и наносить не чаще двух раз в неделю.
Ретиноиды — производные витамина А — начали активно изучать в XX веке. Сначала их использовали в медицине, а позже — в косметологии. За полвека исследований ретинол стал "золотым стандартом" ухода, а его эффективность подтверждена десятками научных работ. Сегодня он по праву занимает место в арсенале всех дерматологов и косметологов мира.
Ретинол — не волшебная таблетка, а инструмент, который требует грамотного подхода. Он способен заметно улучшить качество кожи, сократить морщины, осветлить пигментацию и вернуть лицу сияние, но только при регулярном и аккуратном применении. Главное правило — начинать с малых концентраций, использовать его вечером и всегда защищать кожу от солнца.
Когда ретинол становится частью продуманного ухода, кожа отвечает благодарностью: становится плотнее, ровнее и моложе на вид. Всё, что нужно — немного терпения, внимания к себе и правильный ритм ухода.
