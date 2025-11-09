Ретинол без паники: секрет, который спасёт и омолодит кожу за пару недель

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ретинол — легендарный ингредиент, вокруг которого давно ходит множество мифов. Кто-то считает его панацеей от морщин, кто-то боится из-за "ожогов" и шелушений. Правда, как обычно, где-то посередине. Этот производный витамин А способен полностью преобразить кожу, но только при грамотном применении.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ниацинамид: нанесение сыворотки

Ниже — подробный, но понятный гид, как подружиться с ретинолом и извлечь из него максимум пользы.

Что делает ретинол и как он работает

Ретинол — активная форма витамина А, входящая в категорию anti-age средств. Он проникает в глубокие слои кожи и стимулирует клетки к обновлению.

Можно сказать, это "тренер" для клеток

заставляет их работать быстрее,

вырабатывать больше коллагена и эластина,

бороться с воспалениями.

"Ретинол заходит в глубокие слои кожи и командует: "Так, девочки-клеточки, запускаем производство коллагена!"", — пошутила автор Екатерина Морозова.

Главные эффекты:

уменьшает морщины и делает кожу плотнее;

ускоряет обновление клеток, выравнивая рельеф;

борется с акне и постакне;

снижает пигментацию и осветляет пятна;

возвращает коже естественное сияние.

Ретинол действительно способен омолодить кожу, но только при системном и осторожном подходе.

Как выбрать правильную концентрацию

Ретинол — не тот ингредиент, с которым нужно спешить. Здесь "больше" не значит "лучше". Всё зависит от состояния кожи и опыта использования.

Уровень Концентрация Для кого подходит Низкий 0,01-0,03% Для новичков и чувствительной кожи Средний 0,025-0,05% Оптимально для комбинированной или нормальной кожи Высокий 0,1% и выше Только для опытных пользователей и после консультации дерматолога

Начинать нужно с минимальной дозировки. Это позволит коже адаптироваться без раздражения.

Возможные побочные эффекты

Ретинол активен и часто вызывает временные реакции — кожа перестраивается. Это нормально.

Допустимые реакции

лёгкое покраснение;

небольшое шелушение (обычно на 2-3 день);

чувство стянутости или лёгкий зуд;

кратковременное повышение жирности.

Опасные сигналы

сильное жжение или боль;

выраженные отёки;

появление высыпаний нового типа;

кожа стала горячей на ощупь.

Если заметили подобные симптомы, нужно прекратить использование и перейти на интенсивное увлажнение.

Как правильно вводить ретинол в уход

Оптимальное время для знакомства — после 25 лет, когда естественная выработка коллагена начинает снижаться. Главное правило — использовать ретинол вечером, ведь под воздействием солнца он теряет активность и может вызвать раздражение.

Очищение. Умойтесь мягким средством, без спирта и кислот. Подождите 10-15 минут, пока кожа высохнет. Подготовка. Если наносите тоник, дайте ему впитаться. Избегайте кислотных составов. Нанесение. Используйте дозу с горошину, распределяя по зонам лица. Не трогайте область вокруг глаз, если средство не предназначено для неё. Заключительный этап. Через 15 минут нанесите увлажняющий крем. Утром обязательно используйте SPF не ниже 30.

Частота применения — индивидуальна. Начните с двух раз в неделю и постепенно увеличивайте до ежедневного использования, если кожа не протестует.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: наносить ретинол на влажную кожу.

наносить ретинол на влажную кожу. Последствие: повышенное раздражение.

повышенное раздражение. Альтернатива: наносите только на полностью сухое лицо.

наносите только на полностью сухое лицо. Ошибка: использовать вместе с кислотами и витамином С.

использовать вместе с кислотами и витамином С. Последствие: повреждение защитного барьера кожи.

повреждение защитного барьера кожи. Альтернатива: витамин С — утром, ретинол — вечером.

витамин С — утром, ретинол — вечером. Ошибка: наносить слишком много.

наносить слишком много. Последствие: сильное шелушение и жжение.

сильное шелушение и жжение. Альтернатива: используйте каплю размером с горошину — этого достаточно.

С чем можно и нельзя сочетать

Можно

гиалуроновую кислоту — для увлажнения;

керамиды — для укрепления барьера;

пептиды — усиливают антивозрастной эффект.

Нельзя

кислоты (AHA, BHA, PHA) — усиливают раздражение;

эфирные масла — повышают чувствительность;

витамин С — работает лучше отдельно.

Если хочется использовать несколько активов, чередуйте дни, а не наносите всё сразу.

А что если принимать ретинол внутрь

Капсулы с витамином А (ретинолом) действительно полезны — он участвует в обновлении клеток, поддерживает зрение и иммунитет. Но их нужно принимать только при подтверждённом дефиците, иначе можно получить гипервитаминоз.

Лучше получать витамин А из пищи: моркови, яиц, шпината, печени и жирной рыбы. А для кожи — использовать кремы и сыворотки с ретинолом.

Плюсы и минусы ретинола

Плюсы Минусы Борется с морщинами и акне Может вызвать раздражение Осветляет пигментацию Требует привыкания Ускоряет обновление клеток Нельзя сочетать со многими активами Делает кожу упругой и гладкой Повышает чувствительность к солнцу

FAQ

Когда лучше начинать использовать ретинол?

После 25 лет, когда замедляется выработка коллагена и появляются первые признаки усталости кожи.

Можно ли использовать летом?

Да, но только с ежедневной защитой SPF 30+.

Подходит ли ретинол для чувствительной кожи?

Да, если выбрать низкую концентрацию (0,01-0,03%) и наносить не чаще двух раз в неделю.

Мифы и правда

Миф: ретинол нельзя использовать зимой.

ретинол нельзя использовать зимой. Правда: зимой кожа даже лучше переносит ретинол — меньше солнца и ультрафиолета.

зимой кожа даже лучше переносит ретинол — меньше солнца и ультрафиолета. Миф: ретинол истончает кожу.

ретинол истончает кожу. Правда: он, наоборот, делает её плотнее и упругее, стимулируя выработку коллагена.

он, наоборот, делает её плотнее и упругее, стимулируя выработку коллагена. Миф: чем выше концентрация, тем лучше результат.

чем выше концентрация, тем лучше результат. Правда: высокие дозы не ускоряют эффект, но могут вызвать раздражение.

Интересные факты

Первое средство с ретинолом появилось в 1960-х для лечения акне.

Витамин А — один из немногих ингредиентов с доказанным антивозрастным эффектом.

При регулярном применении ретинол уменьшает видимость пор и делает кожу более плотной на ощупь.

Исторический контекст

Ретиноиды — производные витамина А — начали активно изучать в XX веке. Сначала их использовали в медицине, а позже — в косметологии. За полвека исследований ретинол стал "золотым стандартом" ухода, а его эффективность подтверждена десятками научных работ. Сегодня он по праву занимает место в арсенале всех дерматологов и косметологов мира.

Ретинол — не волшебная таблетка, а инструмент, который требует грамотного подхода. Он способен заметно улучшить качество кожи, сократить морщины, осветлить пигментацию и вернуть лицу сияние, но только при регулярном и аккуратном применении. Главное правило — начинать с малых концентраций, использовать его вечером и всегда защищать кожу от солнца.

Когда ретинол становится частью продуманного ухода, кожа отвечает благодарностью: становится плотнее, ровнее и моложе на вид. Всё, что нужно — немного терпения, внимания к себе и правильный ритм ухода.