Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холод вырывается из плена: прогнозы сулят Европе суровые морозы уже в декабре
Легенды конвейера против одноразовых хитов рынка: какие автомобили превращаются в вечную классику
Тишина, аромат и пистолет у двери: в судьбе Олега Меньшикова больше парадоксов, чем ролей на сцене
Котенок плачет в новом доме: главная ошибка при переезде, которая ломает психику питомца
Каждый глоток кофе — вклад в уборку: простой способ очистить дом и не потратить ни рубля
Коридор Север — Юг дал зелёный свет торговле: 62 контейнера-сорокафутовика прибыли в Иран из России
Мышцы перестают расти, когда скучно: три упражнения, которые рушат тренировочную рутину
Волосы теряют лето — но находят золото: осень диктует четыре новых цвета для перемен
Мы перестали спать правильно: учёные объяснили, почему однородный восьмичасовой сон стал аномалией

Морщины от смартфона: голубой свет ускоряет старение кожи быстрее солнца

0:16
Моя семья » Красота и стиль

Современный человек проводит у экранов компьютеров и телефонов по несколько часов в день. Но мало кто знает, что излучение, которое они создают, влияет не только на зрение и сон, но и на состояние кожи.

Девушка смотрит в телефон
Фото: https://media.istockphoto.com/id/1184225688/ru/фото/женщина-в-постели-с-мобильным-телефоном.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=pG6r5v_BVO2IAMbURJidXBFMTirI_TsKU6-6nTk7_es=
Девушка смотрит в телефон

По словам врача превентивной медицины, терапевта, дерматовенеролога, косметолога и трихолога клиники "Будь Здоров" на Сретенке Марии Кызымко, голубое световое излучение действительно способно вызывать преждевременное старение кожи, обезвоживание и появление пигментных пятен.

"Регулярное длительное воздействие синего света способно привести к появлению пигментных пятен, потере упругости кожи и формированию глубоких морщин", — пояснила Мария Кызымко.

Что такое голубой свет

Голубой или синий свет — это часть видимого электромагнитного спектра с длиной волны от 380 до 500 нанометров. Этот диапазон присутствует в солнечных лучах, но сегодня его основной источник — экраны цифровых устройств: телефонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров.

"Сам по себе синий свет не представляет угрозы, если не допускать его переизбытка", — отметила специалист.

Проблема в том, что современный человек подвергается его воздействию не несколько минут, а по 8-12 часов в день.

Почему синий свет вреден для кожи

Исследования показывают, что длительное воздействие синего света активирует окислительные процессы в клетках кожи. Это приводит к повреждению коллагеновых волокон, снижению упругости и ускоренному старению, сообщает Газета.Ru.

Основные эффекты:

  • Фотостарение: потеря эластичности, образование морщин.

  • Пигментация: появление пятен из-за нарушения работы меланоцитов.

  • Обезвоживание: синий свет влияет на липидный барьер, кожа теряет влагу.

  • Чувствительность: повышается реактивность кожи, может возникнуть покраснение.

  • Нарушение сна: яркое излучение блокирует выработку мелатонина, гормона сна, из-за чего кожа хуже восстанавливается ночью.

Таким образом, воздействие экранов — это не только эстетическая, но и физиологическая проблема.

Как уменьшить воздействие синего света

"Предотвращение негативных последствий возможно благодаря простым мерам профилактики и коррекции состояния кожи", — рассказала Кызымко.

1. Минимизируйте контакт с экранами

Каждые 40-50 минут делайте перерывы. Уменьшите время перед сном, проведённое с телефоном или ноутбуком.

2. Используйте защитные фильтры и плёнки

Современные защитные стёкла снижают интенсивность синего спектра, уменьшая нагрузку на глаза и кожу.

3. Включайте "ночной режим"

Во всех смартфонах и компьютерах есть функция, которая делает изображение теплее, снижая яркость голубого диапазона.

4. Увлажняйте и защищайте кожу

Используйте косметику с антиоксидантами, ниацинамидом, витаминами C и E. Эти вещества нейтрализуют свободные радикалы, вызываемые световым излучением.

5. Обратитесь к дерматологу при первых признаках фотостарения

Если вы заметили сухость, неровный тон или пигментацию, врач поможет подобрать уход и процедуры, стимулирующие восстановление кожи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: работать за экраном весь день без перерыва.
    Последствие: накопление окислительного стресса, утомление кожи и глаз.
    Альтернатива: делать короткие перерывы каждые 45 минут.

  2. Ошибка: использовать яркий экран в тёмной комнате.
    Последствие: перенапряжение глаз, нарушение циркадных ритмов.
    Альтернатива: снижать яркость, включать "ночной режим".

  3. Ошибка: пренебрегать уходом за кожей лица.
    Последствие: ранние морщины и сухость.
    Альтернатива: применять антиоксидантные сыворотки и кремы с SPF.

А что если работа требует постоянного контакта с экраном?

В этом случае важно защитить кожу и глаза. Помимо программных фильтров, можно использовать специальные очки с покрытием, блокирующим синий спектр. Они снижают утомляемость и уменьшают фотостресс кожи вокруг глаз.

Также важно организовать правильное освещение — дневной рассеянный свет снижает контраст и уменьшает нагрузку.

Плюсы и минусы профилактических мер

Мера Плюсы Минусы
"Ночной режим" снижает излучение, улучшает сон может искажать цвета экрана
Защитные фильтры удобны, не требуют усилий снижают яркость дисплея
Косметика с антиоксидантами укрепляет кожу, уменьшает пигментацию требует регулярного применения
Уменьшение времени у экрана предотвращает фотостарение не всегда возможно при работе онлайн

FAQ: часто задаваемые вопросы

Можно ли полностью защититься от синего света?
Нет, но можно значительно снизить его влияние — сочетая фильтры, уход и режим.

Какой крем выбрать для защиты?
Подойдут средства с антиоксидантами, витаминами C, E, коэнзимом Q10, ниацинамидом и SPF не ниже 30.

Помогают ли очки с фильтром синего света?
Да, они снижают нагрузку на глаза и косвенно защищают нежную кожу вокруг.

Мифы и правда

  • Миф: только солнце вызывает фотостарение.
    Правда: излучение экранов тоже влияет на кожу, хотя и слабее.

  • Миф: крем с SPF нужен только летом.
    Правда: экраны и искусственный свет тоже повреждают кожу круглый год.

  • Миф: "ночной режим" полностью блокирует синий свет.
    Правда: он лишь снижает интенсивность спектра, но не устраняет его полностью.

3 интересных факта

  1. Синий свет проникает глубже ультрафиолетового — до дермального слоя кожи.

  2. Исследования показали, что люди, проводящие за экранами более 6 часов в день, имеют повышенный уровень окислительного стресса кожи.

  3. Даже лампы дневного света содержат синий спектр, поэтому защита нужна не только пользователям гаджетов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Возвращение на сцену обернулось чудом: Илья Дуров из Динамита признался, чем его удивил Суперстар
Шоу-бизнес
Возвращение на сцену обернулось чудом: Илья Дуров из Динамита признался, чем его удивил Суперстар
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Наука и техника
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Новости спорта
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Популярное
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю

Забудьте о спортзале. Лестница — ваш бесплатный тренажёр. 7 эффективных упражнений прокачают всё тело, улучшат кардио и укрепят здоровье. Проверьте.

Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Последние материалы
Свежесть и чистота без химии: лимонный лайфхак, очистит раковину и наполнит кухню ароматом
Благодаря Юрию Николаеву Пелагея поняла одну вещь: теперь её слова звучат особенно горько
Пушистый психолог: питомец снимает стресс у ребёнка лучше гаджетов — но только при одном условии
Находка, которая перевернула учебники: вместо дафний учёные нашли следы древних червей
Тот самый напиток, что согревал в детстве, сегодня лечит и укрепляет иммунитет
Итальянский зверь без рёва мотора: Lanzador покажет, что спорткар может быть тихим
Налоговый удар в Германии: государство в выигрыше, простые люди в проигрыше
Спасательная инструкция для дачи: как пережить зиму без потопа, плесени и воров
Полмиллиарда лет под ветром и дождём: что скрывает каменный лес в Хакасии
Салаты из СССР, о которых забыли зря: 5 простых рецептов с тем самым вкусом Нового года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.