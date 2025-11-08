Морщины от смартфона: голубой свет ускоряет старение кожи быстрее солнца

Современный человек проводит у экранов компьютеров и телефонов по несколько часов в день. Но мало кто знает, что излучение, которое они создают, влияет не только на зрение и сон, но и на состояние кожи.
По словам врача превентивной медицины, терапевта, дерматовенеролога, косметолога и трихолога клиники "Будь Здоров" на Сретенке Марии Кызымко, голубое световое излучение действительно способно вызывать преждевременное старение кожи, обезвоживание и появление пигментных пятен.
"Регулярное длительное воздействие синего света способно привести к появлению пигментных пятен, потере упругости кожи и формированию глубоких морщин", — пояснила Мария Кызымко.
Голубой или синий свет — это часть видимого электромагнитного спектра с длиной волны от 380 до 500 нанометров. Этот диапазон присутствует в солнечных лучах, но сегодня его основной источник — экраны цифровых устройств: телефонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров.
"Сам по себе синий свет не представляет угрозы, если не допускать его переизбытка", — отметила специалист.
Проблема в том, что современный человек подвергается его воздействию не несколько минут, а по 8-12 часов в день.
Исследования показывают, что длительное воздействие синего света активирует окислительные процессы в клетках кожи. Это приводит к повреждению коллагеновых волокон, снижению упругости и ускоренному старению, сообщает Газета.Ru.
Фотостарение: потеря эластичности, образование морщин.
Пигментация: появление пятен из-за нарушения работы меланоцитов.
Обезвоживание: синий свет влияет на липидный барьер, кожа теряет влагу.
Чувствительность: повышается реактивность кожи, может возникнуть покраснение.
Нарушение сна: яркое излучение блокирует выработку мелатонина, гормона сна, из-за чего кожа хуже восстанавливается ночью.
Таким образом, воздействие экранов — это не только эстетическая, но и физиологическая проблема.
"Предотвращение негативных последствий возможно благодаря простым мерам профилактики и коррекции состояния кожи", — рассказала Кызымко.
Каждые 40-50 минут делайте перерывы. Уменьшите время перед сном, проведённое с телефоном или ноутбуком.
Современные защитные стёкла снижают интенсивность синего спектра, уменьшая нагрузку на глаза и кожу.
Во всех смартфонах и компьютерах есть функция, которая делает изображение теплее, снижая яркость голубого диапазона.
Используйте косметику с антиоксидантами, ниацинамидом, витаминами C и E. Эти вещества нейтрализуют свободные радикалы, вызываемые световым излучением.
Если вы заметили сухость, неровный тон или пигментацию, врач поможет подобрать уход и процедуры, стимулирующие восстановление кожи.
Ошибка: работать за экраном весь день без перерыва.
Последствие: накопление окислительного стресса, утомление кожи и глаз.
Альтернатива: делать короткие перерывы каждые 45 минут.
Ошибка: использовать яркий экран в тёмной комнате.
Последствие: перенапряжение глаз, нарушение циркадных ритмов.
Альтернатива: снижать яркость, включать "ночной режим".
Ошибка: пренебрегать уходом за кожей лица.
Последствие: ранние морщины и сухость.
Альтернатива: применять антиоксидантные сыворотки и кремы с SPF.
В этом случае важно защитить кожу и глаза. Помимо программных фильтров, можно использовать специальные очки с покрытием, блокирующим синий спектр. Они снижают утомляемость и уменьшают фотостресс кожи вокруг глаз.
Также важно организовать правильное освещение — дневной рассеянный свет снижает контраст и уменьшает нагрузку.
|Мера
|Плюсы
|Минусы
|"Ночной режим"
|снижает излучение, улучшает сон
|может искажать цвета экрана
|Защитные фильтры
|удобны, не требуют усилий
|снижают яркость дисплея
|Косметика с антиоксидантами
|укрепляет кожу, уменьшает пигментацию
|требует регулярного применения
|Уменьшение времени у экрана
|предотвращает фотостарение
|не всегда возможно при работе онлайн
Можно ли полностью защититься от синего света?
Нет, но можно значительно снизить его влияние — сочетая фильтры, уход и режим.
Какой крем выбрать для защиты?
Подойдут средства с антиоксидантами, витаминами C, E, коэнзимом Q10, ниацинамидом и SPF не ниже 30.
Помогают ли очки с фильтром синего света?
Да, они снижают нагрузку на глаза и косвенно защищают нежную кожу вокруг.
Миф: только солнце вызывает фотостарение.
Правда: излучение экранов тоже влияет на кожу, хотя и слабее.
Миф: крем с SPF нужен только летом.
Правда: экраны и искусственный свет тоже повреждают кожу круглый год.
Миф: "ночной режим" полностью блокирует синий свет.
Правда: он лишь снижает интенсивность спектра, но не устраняет его полностью.
Синий свет проникает глубже ультрафиолетового — до дермального слоя кожи.
Исследования показали, что люди, проводящие за экранами более 6 часов в день, имеют повышенный уровень окислительного стресса кожи.
Даже лампы дневного света содержат синий спектр, поэтому защита нужна не только пользователям гаджетов.
