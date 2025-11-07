Брюки, которые разделили модный мир: в 2026 году они вернутся, чтобы стать абсолютным хитом

Когда-то они вызывали споры и считались признаком дурного вкуса. Сегодня — снова на пике популярности. Брюки-парашюты, легендарный тренд начала 2000-х, возвращаются в моду, и дизайнеры уверены: в 2026 году они окончательно вытеснят узкие джинсы и станут главным элементом гардероба.
Парашютные брюки (их ещё называют "cargo nylon pants") снова покоряют подиумы и улицы. Они отличаются лёгкой тканью — нейлоном или полиэстером — и свободным кроем, создающим эффект воздушности. Современные версии сохранили ДНК оригинала, но стали гораздо изящнее: акцент сместился на комфорт, пластичность ткани и продуманный крой.
Главное отличие моделей 2026 года — универсальность. Они подходят и под спортивные образы, и под более утончённые сочетания.
Мода нового сезона строится на контрастах и сочетании текстур. Вот несколько приёмов от стилистов:
Сочетайте широкие брюки с короткими или облегающими топами. Такой баланс делает фигуру визуально стройнее. Идеально подходят кроп-топы, бандо, короткие худи.
Для минималисток — монохром. Брюки и верх одного оттенка создают цельный силуэт. Белый, серый, хаки или оттенки карамели — лучшие варианты для городского стиля.
Возьмите пример с Дженнифер Энистон: свободные брюки + белая футболка + джинсовая куртка. Простота и универсальность — главный принцип моды 90-х и 2000-х, который снова актуален.
Добавьте объём: свободная рубашка, кожаная куртка, оверсайз-блейзер. Такой приём делает образ динамичным и уравновешивает широкий низ.
|Элемент
|2000-е
|2026 год
|Посадка
|Низкая
|Средняя или высокая, с утяжкой
|Материалы
|Плотный нейлон
|Лёгкий технический полиэстер, переработанные ткани
|Силуэт
|Бэгги с карманами
|Аэродинамичный, с регулировкой на щиколотках
|Сочетания
|Спортивные топы, цепи
|Минималистичные майки, блейзеры, кеды
Парашютные брюки легко адаптируются к разным стилям:
Они подойдут для путешествий, офиса с креативным дресс-кодом и вечерних выходов — стоит лишь правильно подобрать аксессуары.
Бренды вроде Prada, Balenciaga и The Attico уже включили парашютные брюки в свои коллекции. Уличные марки вроде Alo Yoga и Zara следуют за ними, предлагая доступные варианты.
"Брюки-парашюты — символ движения. Они отражают ритм жизни 2026 года — свободный, динамичный и вне рамок", — отметила дизайнер Мара Лиман.
Обращайте внимание на посадку: средняя талия и регулируемые манжеты подходят большинству фигур.
Да, особенно с тонкими босоножками или мюлями — это создаёт модный контраст.
В сочетании с блузкой и жакетом — вполне. Главное, чтобы ткань была матовой и без блеска.
Миф: парашютные брюки полнят.
Правда: при правильной посадке и контрастном верху они визуально вытягивают силуэт.
Миф: они подходят только для спорта.
Правда: современные модели легко вписываются в офисный или вечерний стиль.
Миф: носить их можно только молодым.
Правда: всё зависит от аксессуаров и уверенности — возраст не имеет значения.
Почему не всем водителям разрешено отказаться от техосмотра и когда диагностическая карта остаётся обязательной даже для новых автомобилей.