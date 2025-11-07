Брюки, которые разделили модный мир: в 2026 году они вернутся, чтобы стать абсолютным хитом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда-то они вызывали споры и считались признаком дурного вкуса. Сегодня — снова на пике популярности. Брюки-парашюты, легендарный тренд начала 2000-х, возвращаются в моду, и дизайнеры уверены: в 2026 году они окончательно вытеснят узкие джинсы и станут главным элементом гардероба.

Девушка в одежде уличного стиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в одежде уличного стиля

Возвращение культового силуэта

Парашютные брюки (их ещё называют "cargo nylon pants") снова покоряют подиумы и улицы. Они отличаются лёгкой тканью — нейлоном или полиэстером — и свободным кроем, создающим эффект воздушности. Современные версии сохранили ДНК оригинала, но стали гораздо изящнее: акцент сместился на комфорт, пластичность ткани и продуманный крой.

Главное отличие моделей 2026 года — универсальность. Они подходят и под спортивные образы, и под более утончённые сочетания.

Почему парашютные брюки снова в тренде

  • Комфорт и свобода движений: в эпоху oversize и athleisure мода больше не диктует тесных фасонов.
  • Ген Z и TikTok: молодое поколение активно возвращает тренды 2000-х, делая их символом индивидуальности.
  • Гендерная нейтральность: свободный крой делает брюки-парашюты универсальными для всех типов телосложения.
  • Экологичный подход: многие бренды используют переработанные ткани, подчеркивая устойчивость к модным перепадам.

Как носить парашютные брюки в 2026 году

Мода нового сезона строится на контрастах и сочетании текстур. Вот несколько приёмов от стилистов:

Контрастные силуэты

Сочетайте широкие брюки с короткими или облегающими топами. Такой баланс делает фигуру визуально стройнее. Идеально подходят кроп-топы, бандо, короткие худи.

Тональная элегантность

Для минималисток — монохром. Брюки и верх одного оттенка создают цельный силуэт. Белый, серый, хаки или оттенки карамели — лучшие варианты для городского стиля.

Ретро по-новому

Возьмите пример с Дженнифер Энистон: свободные брюки + белая футболка + джинсовая куртка. Простота и универсальность — главный принцип моды 90-х и 2000-х, который снова актуален.

Многослойность

Добавьте объём: свободная рубашка, кожаная куртка, оверсайз-блейзер. Такой приём делает образ динамичным и уравновешивает широкий низ.

Сравнение трендов

Элемент 2000-е 2026 год
Посадка Низкая Средняя или высокая, с утяжкой
Материалы Плотный нейлон Лёгкий технический полиэстер, переработанные ткани
Силуэт Бэгги с карманами Аэродинамичный, с регулировкой на щиколотках
Сочетания Спортивные топы, цепи Минималистичные майки, блейзеры, кеды

Универсальность — главное преимущество

Парашютные брюки легко адаптируются к разным стилям:

  • Casual: с кроссовками и майкой;
  • Street-style: с укороченной курткой и массивными ботинками;
  • Chic-urban: с блейзером и лодочками;
  • Sporty: с худи и бейсболкой.

Они подойдут для путешествий, офиса с креативным дресс-кодом и вечерних выходов — стоит лишь правильно подобрать аксессуары.

А что говорят дизайнеры

Бренды вроде Prada, Balenciaga и The Attico уже включили парашютные брюки в свои коллекции. Уличные марки вроде Alo Yoga и Zara следуют за ними, предлагая доступные варианты.

"Брюки-парашюты — символ движения. Они отражают ритм жизни 2026 года — свободный, динамичный и вне рамок", — отметила дизайнер Мара Лиман.

FAQ

Как подобрать идеальную модель

Обращайте внимание на посадку: средняя талия и регулируемые манжеты подходят большинству фигур.

Можно ли носить их с каблуками

Да, особенно с тонкими босоножками или мюлями — это создаёт модный контраст.

Подойдут ли парашютные брюки для офиса

В сочетании с блузкой и жакетом — вполне. Главное, чтобы ткань была матовой и без блеска.

Мифы и правда

  • Миф: парашютные брюки полнят.
    Правда: при правильной посадке и контрастном верху они визуально вытягивают силуэт.

  • Миф: они подходят только для спорта.
    Правда: современные модели легко вписываются в офисный или вечерний стиль.

  • Миф: носить их можно только молодым.
    Правда: всё зависит от аксессуаров и уверенности — возраст не имеет значения.

3 интересных факта о тренде

  • Первые парашютные брюки появились в 1980-х, вдохновлённые пилотными костюмами.
  • В начале 2000-х их популяризировали Backstreet Boys и Britney Spears.
  • Сегодня этот фасон стал частью устойчивой моды — его шьют из переработанных материалов.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
