Прощай, сухая кутикула: шесть простых шагов к крепким и блестящим ногтям прямо у вас дома

Ухоженные руки всегда притягивают внимание, а аккуратная кутикула — это не только красота, но и показатель здоровья ногтей. Правильный домашний уход позволяет добиться результата, сравнимого с салонным, если знать, как обращаться с кожей и ногтевой пластиной бережно. Ниже — шесть простых шагов, которые помогут безопасно удалить кутикулу, укрепить ногти и вернуть им естественный блеск.

Чистота и порядок — залог безопасности

Перед процедурой важно продезинфицировать инструменты. Щипцы, ножницы и пушеры нужно обработать 70% спиртом или прокипятить несколько минут. Это простое действие предотвращает занесение бактерий и грибков.

Руки тоже должны быть чистыми: смойте лак, вымойте кожу нейтральным мылом и тщательно вытрите. Освещение играет не меньшую роль — хорошее освещение помогает видеть все детали и избежать случайных порезов.

Размягчите кутикулу перед удалением

Главная ошибка при уходе — срезание сухой кожи. Это часто приводит к трещинам и воспалению. Чтобы размягчить кутикулу, опустите руки в тёплую воду с каплей жидкого мыла на 5-10 минут.

Можно использовать и масла — миндальное, кокосовое, из виноградных косточек. Они не только смягчают, но и питают кожу витаминами. После ванночки промокните руки и переходите к следующему шагу.

Отодвигайте, не обрезайте полностью

Кутикула защищает основание ногтя от бактерий, поэтому её полное удаление нежелательно. Используйте пушер или апельсиновую палочку, чтобы аккуратно отодвинуть кожу, удалив только лишние омертвевшие участки.

Если необходимо, обрежьте лишь грубые края кусачками, не заходя глубоко. Работайте плавно и без спешки — это поможет избежать порезов и паронихии (воспаления околоногтевой ткани).

Ежедневное увлажнение — ваш главный союзник

Сухая кутикула быстро трескается, создавая риск инфекции. Поэтому важен ежедневный уход. Используйте масла или кремы с витамином E, пантенолом и жожоба.

Особенно полезно наносить средства перед сном: кожа впитает активные компоненты, а ногти утром будут выглядеть ухоженно. Домашняя альтернатива — оливковое или кокосовое масло, подогретое до комнатной температуры.

Укрепляйте ногти изнутри и снаружи

Ломкие и слоящиеся ногти сигнализируют о нехватке питательных веществ. Используйте укрепляющие базы с кератином, биотином и кальцием. Наносите их дважды в неделю на чистую пластину.

Также важно питание: витамины группы B, цинк и железо делают ногти крепче. Включите в рацион яйца, орехи, шпинат и рыбу. Избегайте средств с ацетоном — они сушат ногтевую пластину.

Полировка и защита

После удаления кутикулы и увлажнения придайте ногтям блеск с помощью мягкой пилочки для полировки. Работайте лёгкими движениями, чтобы не истончить пластину. Полировать ногти чаще одного раза в неделю не рекомендуется.

Завершающий шаг — прозрачное укрепляющее покрытие. Оно защитит ногти от внешних воздействий и продлит эффект блеска.

Преимущества домашнего ухода

Регулярный и бережный уход за кутикулой даёт не только эстетический, но и оздоровительный эффект.

Ногти становятся крепче и меньше ломаются.

Снижается риск воспалений благодаря чистым инструментам.

Маникюр выглядит аккуратно даже без лака.

Вы экономите время и учитесь понимать свои ногти.

Постепенно кутикула становится тоньше, её не нужно часто удалять, а руки выглядят ухоженно без усилий.

Дополнительные меры предосторожности

Используйте перчатки при уборке и работе с бытовой химией — агрессивные вещества разрушают защитный слой кожи.

Плюсы и минусы методов удаления кутикулы

Метод Преимущества Недостатки Обрезной Быстрый результат, чистый контур Риск порезов и воспалений Необрезной (отодвигание) Безопасно, сохраняет защитный барьер Требует регулярного увлажнения Кислотный (ремувер) Экономит время Может раздражать чувствительную кожу

FAQ

Можно ли полностью отказаться от удаления кутикулы

Да, если регулярно увлажнять кожу и аккуратно отодвигать её, она станет тонкой и незаметной.

Какие масла самые полезные для кутикулы

Миндальное, жожоба, кокосовое и масло виноградных косточек.

Как часто нужно делать ванночки для рук

Один-два раза в неделю достаточно для поддержания мягкости кожи.

3 интересных факта о ногтях

Ногти растут быстрее на доминирующей руке.

Белые полумесяцы у основания ногтя называются "луночками" и отражают состояние обмена веществ.

Кератин ногтей схож по составу с волосами — поэтому питание, полезное для шевелюры, укрепляет и ногти.