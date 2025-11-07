Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пески Сахары хранят тайну древнего огня: Земля помнит то, что забыла история
Остановите выпадение волос: натуральный тоник с одним ингредиентом творит чудеса за 3 минуты
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Радиатор устал терпеть: невидимая грязь крадёт мощность и повышает расход топлива
Спасти рядового Шарика: как российские артисты боролись за жизни своих питомцев
Хотели пышных оладий, а получился резиновый блин: вот ошибка с содой, которую совершают все
Ремонт без боли для кошелька: 6 дизайнерских приёмов, которые экономят половину бюджета
В их жилах течёт кровь гладиаторов: собаки, которые вступали в схватку со львами
Тугие джинсы и ремень — враги путешественников: что действительно мешает комфортному перелёту

Прощай, сухая кутикула: шесть простых шагов к крепким и блестящим ногтям прямо у вас дома

Моя семья » Красота и стиль

Ухоженные руки всегда притягивают внимание, а аккуратная кутикула — это не только красота, но и показатель здоровья ногтей. Правильный домашний уход позволяет добиться результата, сравнимого с салонным, если знать, как обращаться с кожей и ногтевой пластиной бережно. Ниже — шесть простых шагов, которые помогут безопасно удалить кутикулу, укрепить ногти и вернуть им естественный блеск.

Розовый маникюр
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Розовый маникюр

Чистота и порядок — залог безопасности

Перед процедурой важно продезинфицировать инструменты. Щипцы, ножницы и пушеры нужно обработать 70% спиртом или прокипятить несколько минут. Это простое действие предотвращает занесение бактерий и грибков.

Руки тоже должны быть чистыми: смойте лак, вымойте кожу нейтральным мылом и тщательно вытрите. Освещение играет не меньшую роль — хорошее освещение помогает видеть все детали и избежать случайных порезов.

Размягчите кутикулу перед удалением

Главная ошибка при уходе — срезание сухой кожи. Это часто приводит к трещинам и воспалению. Чтобы размягчить кутикулу, опустите руки в тёплую воду с каплей жидкого мыла на 5-10 минут.

Можно использовать и масла — миндальное, кокосовое, из виноградных косточек. Они не только смягчают, но и питают кожу витаминами. После ванночки промокните руки и переходите к следующему шагу.

Отодвигайте, не обрезайте полностью

Кутикула защищает основание ногтя от бактерий, поэтому её полное удаление нежелательно. Используйте пушер или апельсиновую палочку, чтобы аккуратно отодвинуть кожу, удалив только лишние омертвевшие участки.

Если необходимо, обрежьте лишь грубые края кусачками, не заходя глубоко. Работайте плавно и без спешки — это поможет избежать порезов и паронихии (воспаления околоногтевой ткани).

Ежедневное увлажнение — ваш главный союзник

Сухая кутикула быстро трескается, создавая риск инфекции. Поэтому важен ежедневный уход. Используйте масла или кремы с витамином E, пантенолом и жожоба.

Особенно полезно наносить средства перед сном: кожа впитает активные компоненты, а ногти утром будут выглядеть ухоженно. Домашняя альтернатива — оливковое или кокосовое масло, подогретое до комнатной температуры.

Укрепляйте ногти изнутри и снаружи

Ломкие и слоящиеся ногти сигнализируют о нехватке питательных веществ. Используйте укрепляющие базы с кератином, биотином и кальцием. Наносите их дважды в неделю на чистую пластину.

Также важно питание: витамины группы B, цинк и железо делают ногти крепче. Включите в рацион яйца, орехи, шпинат и рыбу. Избегайте средств с ацетоном — они сушат ногтевую пластину.

Полировка и защита

После удаления кутикулы и увлажнения придайте ногтям блеск с помощью мягкой пилочки для полировки. Работайте лёгкими движениями, чтобы не истончить пластину. Полировать ногти чаще одного раза в неделю не рекомендуется.

Завершающий шаг — прозрачное укрепляющее покрытие. Оно защитит ногти от внешних воздействий и продлит эффект блеска.

Преимущества домашнего ухода

Регулярный и бережный уход за кутикулой даёт не только эстетический, но и оздоровительный эффект.

  • Ногти становятся крепче и меньше ломаются.
  • Снижается риск воспалений благодаря чистым инструментам.
  • Маникюр выглядит аккуратно даже без лака.
  • Вы экономите время и учитесь понимать свои ногти.

Постепенно кутикула становится тоньше, её не нужно часто удалять, а руки выглядят ухоженно без усилий.

Дополнительные меры предосторожности

  • Используйте перчатки при уборке и работе с бытовой химией — агрессивные вещества разрушают защитный слой кожи.
  • Не держите руки долго в воде: это пересушивает ногти.
  • Не грызите ногти и кутикулу: микротрещины становятся воротами для инфекций.
  • Давайте ногтям отдых от лака 2-3 дня между маникюрами.
  • Пользуйтесь только своими инструментами: чужие ножницы и кусачки — частый источник заражений.

Плюсы и минусы методов удаления кутикулы

Метод Преимущества Недостатки
Обрезной Быстрый результат, чистый контур Риск порезов и воспалений
Необрезной (отодвигание) Безопасно, сохраняет защитный барьер Требует регулярного увлажнения
Кислотный (ремувер) Экономит время Может раздражать чувствительную кожу

FAQ

Можно ли полностью отказаться от удаления кутикулы

Да, если регулярно увлажнять кожу и аккуратно отодвигать её, она станет тонкой и незаметной.

Какие масла самые полезные для кутикулы

Миндальное, жожоба, кокосовое и масло виноградных косточек.

Как часто нужно делать ванночки для рук

Один-два раза в неделю достаточно для поддержания мягкости кожи.

3 интересных факта о ногтях

  • Ногти растут быстрее на доминирующей руке.
  • Белые полумесяцы у основания ногтя называются "луночками" и отражают состояние обмена веществ.
  • Кератин ногтей схож по составу с волосами — поэтому питание, полезное для шевелюры, укрепляет и ногти.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Авто
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Авто
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Красота и стиль
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Популярное
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году

Почему не всем водителям разрешено отказаться от техосмотра и когда диагностическая карта остаётся обязательной даже для новых автомобилей.

Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы Любовь Степушова
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Слова, которых никто не ждал: Назаров* напомнил о себе — и публика взорвалась от негодования
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Последние материалы
Ремонт без боли для кошелька: 6 дизайнерских приёмов, которые экономят половину бюджета
В их жилах течёт кровь гладиаторов: собаки, которые вступали в схватку со львами
Тугие джинсы и ремень — враги путешественников: что действительно мешает комфортному перелёту
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Южный пришелец с американскими корнями: как арахис выживает под российским солнцем
Купил идеальный автомобиль — остался с чужими штрафами: как не попасть в ловушку перекупа
Промпт решает всё? Как стать владельцем контента, созданного искусственным интеллектом
Не дождутся: как Михаил Шуфутинский превратил слухи о своей болезни в повод для смеха
Прощай, сухая кутикула: шесть простых шагов к крепким и блестящим ногтям прямо у вас дома
Красота маскирует ярость: эта птица убивает, защищая свою территорию — живой потомок динозавров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.