Одно неверное движение — и минус пять лет молодости: как мы сами старим кожу вокруг глаз

Красота и стиль

Кожа вокруг глаз — это самая нежная и уязвимая зона на лице. Она тоньше, чем на лбу, щеках или подбородке, поэтому первой выдает усталость, стресс и возраст. Даже при хорошем уходе привычки, которые кажутся безобидными, могут ускорить появление морщин. Иногда то, что мы делаем из лучших побуждений, на самом деле вредит коже.

Женщина наносит крем под глаза
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Женщина наносит крем под глаза

Тонкость, о которой забывают

Главная ошибка — слишком энергичное обращение с кожей. Многие наносят крем или сыворотку вокруг глаз с излишним нажимом, растягивая кожу пальцами. Это приводит к микротравмам и потере эластичности. Морщины становятся заметнее, а тонкая кожа теряет плотность.

Чтобы избежать этого, средства нужно наносить мягкими похлопывающими движениями подушечками безымянных пальцев — именно они оказывают самое лёгкое давление. Крем не должен втираться, достаточно деликатно распределить его по орбитальной зоне, не задевая подвижное веко.

Правильная техника помогает активным компонентам впитаться, а кожа сохраняет гладкость и упругость дольше.

Ошибка в выборе средств

Многие женщины используют один и тот же крем для лица и области вокруг глаз, не подозревая, что это вредно. Обычные увлажняющие средства слишком плотные и жирные для этой зоны. Их состав рассчитан на более плотную кожу щёк или лба.

Тяжёлые текстуры забивают поры, вызывают отёки и раздражение, а иногда даже аллергическую реакцию. Агрессивные формулы с кислотами или ретиноидами могут спровоцировать покраснение и шелушение.

Для нежной кожи под глазами нужны специальные продукты — лёгкие кремы или гели с гиалуроновой кислотой, пептидами, витамином Е и кофеином. Они увлажняют, укрепляют и при этом не перегружают кожу.

Если вы раньше пользовались одним кремом для всего лица, стоит пересмотреть привычку и перейти на специализированный уход — разница станет заметна уже через пару недель.

Невидимый враг — солнце

Многие тщательно защищают лицо от солнца, но забывают про область вокруг глаз. Между тем именно здесь кожа особенно чувствительна к ультрафиолету. Из-за солнечного излучения она теряет коллаген, становится суше, а морщины углубляются.

Даже если вы пользуетесь солнцезащитным кремом, важно убедиться, что он подходит для зоны вокруг глаз. Лучше выбирать средства с мягкими фильтрами — оксидом цинка или диоксидом титана, они не раздражают слизистую.

Дополнительная защита — солнцезащитные очки с широкими дужками и шляпа с полями. Это простые меры, но именно они предотвращают фотостарение, появление "гусиных лапок" и пигментных пятен.

Меньше — значит лучше

Кожа вокруг глаз не любит излишней активности. Частые пилинги, массажи, маски и эксперименты с новыми средствами могут навредить. Из-за постоянного раздражения кожа теряет влагу и становится тоньше.

Оптимальный уход строится на регулярности и умеренности. Лучше выбрать два-три средства, которые действительно подходят: мягкий очищающий гель, увлажняющий крем для век и солнцезащитный крем. Излишние процедуры лишь замедляют восстановление кожи.

Важно давать коже отдых — не перегружать её косметикой и позволять ночным средствам действовать без дополнительных манипуляций.

Ключ к здоровому взгляду

Уход за кожей невозможен без внимания к образу жизни. Морщины под глазами появляются не только из-за неправильной косметики, но и из-за хронического недосыпа, стресса, курения и алкоголя. Даже кратковременный недосып делает взгляд тусклым и усиливает тёмные круги.

Кожа нуждается в кислороде, витаминах и воде. Поэтому важно высыпаться не менее 7-8 часов, пить достаточно жидкости и включать в рацион продукты с антиоксидантами — чернику, орехи, зелень, авокадо.

Сбалансированное питание и полноценный отдых усиливают действие косметических средств и помогают надолго сохранить молодость кожи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: активно втирать крем в кожу.
    Последствие: микротравмы и усиление морщин.
    Альтернатива: лёгкие похлопывающие движения без растягивания кожи.

  • Ошибка: использовать жирные кремы для лица на область глаз.
    Последствие: отёки, раздражение, закупорка пор.
    Альтернатива: специальные кремы с лёгкой текстурой и компонентами против отёков.

  • Ошибка: забывать про солнцезащиту.
    Последствие: фотостарение, сухость, потеря коллагена.
    Альтернатива: ежедневный крем с SPF и солнцезащитные очки.

Плюсы и минусы средств для кожи вокруг глаз

Тип средства Плюсы Минусы
Гель для век Быстро впитывается, уменьшает отёки Может подсушивать чувствительную кожу
Крем с пептидами Укрепляет, разглаживает морщины Может быть слишком плотным для лета
Масло или бальзам Глубоко питает, защищает зимой При переизбытке вызывает отёки
Сыворотка с гиалуроновой кислотой Увлажняет, делает кожу упругой Не подходит для дневного макияжа

Частые вопросы

Как правильно наносить крем вокруг глаз?
Тонким слоем, лёгкими похлопываниями, начиная от внутреннего уголка глаза к наружному.

Можно ли делать пилинг этой зоны?
Только мягкие энзимные или миндальные, не чаще одного раза в неделю.

С какого возраста нужен уход за кожей вокруг глаз?
С 25 лет — когда снижается выработка коллагена, и кожа становится менее упругой.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше крема, тем лучше эффект.
    Правда: избыток средства только утяжеляет кожу и вызывает отёки.

  • Миф: морщины появляются только из-за возраста.
    Правда: вредные привычки и недосып ускоряют старение быстрее, чем годы.

  • Миф: если кожа жирная, крем для глаз не нужен.
    Правда: даже жирная кожа теряет влагу и нуждается в мягком увлажнении.

3 интересных факта

  1. Толщина кожи под глазами всего около 0,5 миллиметра — в четыре раза меньше, чем на щеках.

  2. За день человек моргает примерно 20 тысяч раз, и каждая такая микродвижение влияет на эластичность кожи.

  3. Хронический стресс снижает уровень коллагена — именно поэтому после бессонной ночи лицо кажется старше.

Забота о коже вокруг глаз не требует усилий, но требует внимательности. Лёгкое прикосновение, правильный крем, защита от солнца и полноценный сон — вот простые шаги, которые помогают сохранить свежий, открытый взгляд и молодость надолго.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
