Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европа на грани коллапса: что стало главной ошибкой западных политиков
Без мяса, без хлопот, но с душой: индийское рагу, в которое невозможно не влюбиться
Лицо становится моложе без пластики: три штриха стирают возраст за пять минут
Кинул пачку — спас память: исследование показало неожиданный эффект отказа от курения
Проклятые координаты океана: пять точек, где подлодки теряют сигнал и стараются не появляться
Машина готова, но не водитель: несколько шагов, без которых старт обернётся проблемой
Визит Анджелины Джоли в Херсон: сколько актриса могла получить за поездку
Кошки на службе у патриарха: необычная роль пушистых защитников церкви
Погреб не по карману? Бурт спасёт ваши овощи от холода и гниения — секреты строительства

Волосы перестают расти — и дело не в генах: виноваты привычки, о которых вы не догадывались

Моя семья » Красота и стиль

Медленный рост волос — проблема, с которой сталкиваются многие. Часто всё списывают на наследственность, гормоны или возраст, но на деле существуют и другие причины, которые мешают волосам расти. Некоторые из них скрытые и при этом влияют на состояние волос не меньше, чем генетика. Недостаток калорий, стрессы, неправильный уход и даже образ жизни — всё это может тормозить рост и вызывать ломкость.

Девушка с сухими волосами зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с сухими волосами зимой

Недостаток калорий: диета против волос

Стремление похудеть иногда оборачивается неприятными последствиями. Когда рацион ограничен до 1000-1200 калорий, организм испытывает дефицит энергии. В первую очередь он направляет ресурсы на поддержание жизненно важных функций, а всё второстепенное, включая рост волос, уходит на второй план.

Волосы в такой ситуации становятся ломкими, тусклыми и начинают выпадать. При сильном ограничении калорий организм переходит в "режим экономии", а питание фолликулов ухудшается. Поэтому длительные диеты без медицинского контроля нередко приводят к потере густоты и замедлению роста.

Чтобы этого избежать, важно сохранять баланс: употреблять достаточное количество белков, жиров, витаминов и микроэлементов. Волосы особенно нуждаются в железе, цинке, витаминах группы B и аминокислотах, которые участвуют в образовании кератина — главного строительного белка волос.

Природные ограничения длины

Почему у одних волосы растут до талии, а у других едва доходят до плеч, объясняется физиологией. Каждый волос проходит три стадии: активного роста, покоя и выпадения. Первая фаза — анаген — может длиться от двух до семи лет. Чем она длиннее, тем длиннее отрастает волос.

Если цикл короткий, отрастить косу "до пояса" не получится, какой бы уход ни был. При этом скорость роста примерно одинакова — около одного сантиметра в месяц. Поэтому реальную длину определяет не скорость, а длительность фазы роста.

Воздействие окружающей среды

Современные города создают стресс не только для кожи, но и для волос. Загрязнённый воздух, пыль и выхлопные газы ускоряют процессы окисления, из-за чего волосы теряют эластичность, становятся ломкими и тусклыми.

Солнце добавляет проблем. Ультрафиолет разрушает кератин, ослабляя структуру волоса. Летом полезно защищать голову шляпой или панамой и использовать спреи с UV-фильтрами.

Зимой опасность другая — холод и сухой воздух. Они вызывают шелушение кожи головы и ломкость, особенно у тех, кто часто пользуется феном. Головной убор и увлажняющие средства помогут снизить негативное воздействие.

Нарушенный режим сна

Ночная работа или хронический недосып напрямую влияют на состояние волос. Во время сна происходят восстановительные процессы, в том числе обновление клеток волосяных фолликулов. Если человек ложится после полуночи или спит меньше 6 часов, эти процессы нарушаются.

Нарушение циркадных ритмов снижает уровень мелатонина — гормона, который регулирует рост волос и защищает их от старения. Постоянный недосып делает волосы тоньше и снижает их плотность. Для здоровья волос оптимален полноценный ночной сон не менее 7-8 часов.

Сезонность роста волос

Замедление роста осенью и зимой — естественный процесс. В эти периоды кровь циркулирует медленнее, а фолликулы получают меньше кислорода и питательных веществ. Кроме того, в сентябре и октябре начинается фаза активного выпадения — телоген.

Из-за этого волосы кажутся редкими, а новые растут медленнее. Дополнительный стресс создают холод и сухость, вызывающие спазм сосудов кожи головы. Поддержать рост помогают витамины, массаж и головные уборы, которые сохраняют тепло и предотвращают переохлаждение.

Неправильно подобранные средства

Ошибки в выборе шампуня тоже могут мешать росту волос. Если кожа головы склонна к жирности, бессульфатные мягкие средства не всегда справляются с очищением — кожное сало остаётся на поверхности, закупоривая поры. Из-за этого рост замедляется, а волосы теряют объём.

Сухая кожа, наоборот, требует увлажняющих формул с маслами и аминокислотами. Подбор шампуня по типу кожи, а не по типу волос — одно из главных правил ухода.

Полезно также чередовать уходовые средства: использовать шампуни для укрепления и активаторы роста. В их состав входят растительные экстракты (жгучий перец, шалфей, мята), кофеин и эфирные масла, которые стимулируют кровообращение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: строгая диета и отказ от жиров.
    Последствие: фолликулы недополучают питание, волосы истончаются.
    Альтернатива: добавлять в рацион орехи, рыбу, яйца и овощи.

  • Ошибка: частое использование горячего фена.
    Последствие: пересушивание и ломкость волос.
    Альтернатива: использовать режим холодного воздуха и термозащиту.

  • Ошибка: редкое мытьё головы.
    Последствие: себум закупоривает поры, нарушая дыхание кожи.
    Альтернатива: мыть волосы по мере загрязнения с подходящим шампунем.

Факторы, мешающие росту волос

Причина Как влияет Что помогает
Дефицит калорий Организм экономит энергию Рациональное питание, витамины
Недосып Замедляется деление клеток Сон не менее 7 часов
Перепады температуры Повреждение белков волос Защитные средства, шапки
Неправильный уход Закупорка пор, ломкость Подбор шампуня по типу кожи
Стресс Нарушение гормонального баланса Физическая активность, отдых

Мифы и правда

  • Миф: частое мытьё вызывает выпадение.
    Правда: выпадение связано не с частотой, а с качеством ухода.

  • Миф: холодная вода ускоряет рост волос.
    Правда: она только придаёт блеск, но не влияет на фолликулы.

  • Миф: масла утяжеляют волосы и вредят им.
    Правда: при умеренном использовании они восстанавливают структуру и защищают от пересыхания.

FAQ: часто задаваемые вопросы

Можно ли ускорить рост волос?
Да, если устранить факторы, которые мешают ему: наладить питание, режим сна и уход.

Стоит ли принимать витамины?
Да, особенно осенью и зимой, когда организм испытывает дефицит микроэлементов.

Помогают ли маски для роста?
Могут помочь, если используются регулярно и содержат активные компоненты — кофеин, ментол, никотиновую кислоту.

Три интересных факта

  1. У женщин волосы растут быстрее, чем у мужчин, особенно в тёплое время года.

  2. Средняя продолжительность жизни одного волоса — от 2 до 7 лет.

  3. После 30 лет скорость роста постепенно снижается, но правильный уход помогает сохранить густоту.

Рост волос — это не случайность, а результат системного подхода. Когда питание сбалансировано, сон полноценный, а уход подобран по типу кожи и климата, волосы начинают расти активнее, становятся плотнее и сильнее.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Ледяная бездна и её обитатель: рыба-дракон из Антарктиды нарушила тысячелетнее молчание
Наука и техника
Ледяная бездна и её обитатель: рыба-дракон из Антарктиды нарушила тысячелетнее молчание
Собака в теле кошки: порода, которая будет встречать хозяина у двери и носить тапочки
Домашние животные
Собака в теле кошки: порода, которая будет встречать хозяина у двери и носить тапочки
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Индустриальный ренессанс в Средиземноморье и российские инвесторы: Афины переиграли систему санкций Игорь Буккер Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Последние материалы
В Госдуме раскритиковали идею сократить летние каникулы школьников
Не сохнут, не гниют и цветут годами: растения, которые невозможно загубить — джунгли без хлопот
От легенды до разочарования: машины, из-за которых японцы теряют доверие водителей
Автодом как билет в другую жизнь: дорога превращается в дом, а отпуск — в свободу
Без жарки и калорий: салат, который докажет, что вкусно не значит вредно — зелёная формула лёгкости
Волосы перестают расти — и дело не в генах: виноваты привычки, о которых вы не догадывались
Копеечные средства с кухни против тёмного налёта: как вернуть ложкам блеск без дорогих паст
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Тело отказывается худеть: об этом важном факторе забывают даже фанаты ЗОЖ
Возвращение Меган Маркл в кино: какую роль она сыграет в новом сериале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.