Кислоты, ретинол и отдых по часам: формула ухода, которая не терпит самодеятельности

Скинсайклинг — это не "ещё один тренд из соцсетей", а внятный график использования активов, который помогает коже получать пользу от кислот и ретиноидов без перегруза.
Смысл простой: в цикле чередуются дни интенсивной работы и дни восстановления. Такой подход снижает риск раздражения, бережёт защитный барьер и делает уход предсказуемым по результатам.
Идею популяризировала дерматолог Уитни Боу: активные компоненты распределяются по дням, чтобы не конфликтовать и не "переусердствовать" с эксфолиацией.
Базовый цикл — 4 вечера:
Такой ритм можно масштабировать: от чувствительной кожи до комбинированной и жирной.
Кожа любит рутину и интервалы. Кислоты (AHA/BHA/PHA) убирают роговой слой и выравнивают рельеф; ретиноиды ускоряют обновление, влияют на пигментацию и морщины; липиды, увлажнители и успокаивающие компоненты восстанавливают барьер. При последовательном применении каждый актив получает "своё окно", а кожа — время на репарацию.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Для кого
|Скинсайклинг (4-дневный цикл)
|Меньше раздражений, понятная логика, измеримый прогресс
|Требует дисциплины и календаря
|Чувствительная, нормальная, комбинированная кожа
|Ежедневные кислоты + ретинол
|Быстрый старт эффектов
|Высокий риск нарушить барьер, "качели" воспалений
|Опытные пользователи с устойчивым барьером
|Только мягкое очищение и крем
|Максимальная переносимость
|Медленные изменения текстуры и тона
|Очень реактивная кожа, беременность/лактация (без ретиноидов)
Настройте цикл 4 вечера.
Схема 5-дневная: 1) PHA, 2) восстановление, 3) ретиноид-сэмплинг (микроном), 4-5) восстановление.
Меняем День 1 на BHA 1-2% + азелаиновая кислота 10% (через день), ретиноид — адапален (по согласованию с врачом), без гликолевой на старте.
Исключаем ретиноиды. День 2 — ниацинамид 5% или бакучиол 0,5-1% как мягкая альтернатива.
В дни восстановления добавьте точечно транексамовую кислоту 3-5% или арбутин 2-7%.
"Зональный" подход: BHA только на Т-зону, по щёкам — PHA/молочная; ретиноид — тонким слоем на всё лицо.
|Плюсы
|Минусы
|Контролируемая нагрузка активами
|Нужен график и самодисциплина
|Лучше переносимость и меньше "катастроф после кислот"
|Более медленный старт результатов
|Ясная совместимость средств
|Не заменяет лечение дерматологических заболеваний
|Гибкая настройка под тип кожи
|Требует качественного SPF каждый день
Обычно 3-4 недели на сглаживание рельефа и сияние, 6-8 недель — на тонкие морщины и пятна.
Да: заменить гликолевую на PHA, ретиноид — на бакучиол, увеличить число "восстанавливающих" дней.
Нет — разводите по разным дням цикла.
Не обязателен, но помогает увлажнить перед сывороткой и снизить "щипучесть".
Постоянно, корректируя интенсивность при смене сезона/состояния кожи.
Кожа активно восстанавливается ночью: синтез липидов и обновление усиливаются в фазе глубокого сна. Регулярный график (7-9 часов, прохладная темнота, отсутствие синего света за час до сна) повышает толерантность к активам и снижает склонность к покраснениям. Стресс повышает кортизол — он истончает барьер; включите дыхательные практики/короткую вечернюю рутину как "якорь" перед сном.
Идея цикличного ухода — наследие дерматологии: ещё до соцсетей врачи советовали разводить кислоты и ретиноиды по дням. Термин закрепился после широкого обсуждения методики Уитни Боу, когда короткие четырёхдневные протоколы стали массово повторяться и адаптироваться под разные типы кожи и климат.
Скинсайклинг — это расписание, в котором активы работают по очереди, а барьер — на вас. Чёткая последовательность, умеренные концентрации и дисциплина с SPF делают рутину предсказуемой: меньше "качелей" и покраснений, больше ровной текстуры и здорового сияния. Настройте цикл под себя — и он станет опорой ухода на круглый год.
