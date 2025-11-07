Ретинол осенью: как добиться эффекта бархатной кожи без раздражения — раскройте секрет

Ретинол давно считается золотым стандартом антивозрастного ухода. Но осенью этот ингредиент становится особенно актуальным: кожа восстанавливается после лета, а солнечная активность снижается.

Девушка наносит крем

Почему ретиноиды так эффективны, как правильно их вводить в уход и кому они противопоказаны, рассказала косметолог-эксперт "Золотого Яблока" Мила Устинова.

Как действует ретинол и почему он эффективен

Ретиноиды — это производные витамина А, которые воздействуют на кожу сразу по нескольким направлениям.

"Ретиноиды не просто "омолаживают” кожу — они комплексно воздействуют на её структуру: ускоряют обновление клеток эпидермиса, уменьшают глубину морщин и повышают упругость, регулируют работу сальных желез, предотвращая воспаления, осветляют пигментацию, делают поры менее заметными и выравнивают цвет и рельеф", — заявила косметолог Мила Устинова.

Благодаря ускорению клеточного обновления кожа становится плотнее и ровнее, а общий тон — светлее. Этот эффект не моментальный: первые результаты можно заметить через месяц, а максимальные изменения — спустя три месяца регулярного применения.

Почему осень — лучшее время для ретиноидов

Ретинол чувствителен к ультрафиолету: под солнцем он быстро разрушается и может повышать чувствительность кожи. Поэтому специалисты рекомендуют начинать курс именно осенью, когда уровень УФ-излучения снижается.

Солнечные лучи разрушают ретинол, к тому же он может спровоцировать особенную чувствительность к ультрафиолетовому излучению. По этой причине летом его советуют наносить исключительно на ночь, а утром непременно необходимо использовать средство с SPF не менее 30.

"Осенью, когда солнечная активность снижается, ретинол можно вводить и в дневной уход — это подходящее время, чтобы побороться с пигментными пятнами после лета, выровнять тон и разгладить кожу", — отметила эксперт Мила Устинова.

Осенью также комфортнее применять активные формулы: умеренная температура и влажность позволяют коже адаптироваться без сильного раздражения, пишет Газета.Ru.

Как вводить ретинол в уход: пошаговая схема

Начните постепенно. Используйте средство 1-2 раза в неделю, чтобы кожа привыкла. Наносите только на сухую кожу. После умывания подождите 20-30 минут — это снизит риск раздражения. Используйте минимальное количество. Достаточно горошины средства на всё лицо. Завершайте уход питательным кремом или маслом. Это поможет смягчить возможную сухость и шелушение. Днём — обязательно SPF. Даже осенью солнце остаётся активным, поэтому защита 30-50 обязательна ежедневно.

"Наносить средство нужно на сухую кожу через 20-30 минут после умывания, а завершать уход питательным кремом или маслом. Также не забывайте использовать SPF 30-50 даже в пасмурные дни", — поделилась Мила Устинова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать ретинол ежедневно с первого дня.

Последствие: шелушение, жжение и раздражение.

Альтернатива: постепенное введение — 1-2 раза в неделю, с увеличением частоты по мере привыкания.

Ошибка: сочетать с кислотами или витамином С в один день.

Последствие: перегрузка кожи и нарушение барьера.

Альтернатива: чередовать: ретинол вечером, кислоты и витамин С — в разные дни.

Ошибка: наносить на влажную кожу.

Последствие: усиление раздражения.

Альтернатива: наносить только на полностью сухую поверхность лица.

А что если кожа чувствительная?

Для чувствительной и сухой кожи подойдут мягкие формы ретиноидов.

"Для чувствительной и сухой кожи подойдет ретинил пальмитат или бакучиол, для нормальной — ретинол 0,1-0,3 %, а для комбинированной и жирной — ретиналь или ретинол 0,3-0,5 %. Для возрастной кожи рекомендую использовать ретиналь и бакучиол", — пояснила Мила Устинова.

Бакучиол — растительная альтернатива ретинолу. Он не вызывает раздражения, но обладает схожими свойствами: улучшает упругость, выравнивает тон и борется с воспалениями.

С чем можно и нельзя сочетать ретиноиды

Не сочетайте:

кислоты (AHA, BHA, PHA);

пилинги;

высокие концентрации витамина С.

Отлично сочетаются:

ниацинамид;

пептиды;

церамиды;

центелла азиатская;

гиалуроновая кислота.

Эти компоненты помогают удерживать влагу, укрепляют барьер и уменьшают риск раздражения, особенно в сухом осеннем климате.

Плюсы и минусы использования ретинола

Плюсы Минусы Разглаживает морщины, выравнивает тон и рельеф кожи Может вызвать сухость и шелушение при неправильном применении Сужает поры и борется с воспалениями Требует обязательной защиты SPF Ускоряет обновление клеток и придаёт сияние Не подходит беременным и кормящим женщинам Осветляет пигментные пятна Не сочетается с кислотами и активным витамином С

FAQ

Когда виден результат от ретинола?

Первые изменения можно заметить через 4-6 недель, устойчивый эффект — спустя три месяца регулярного использования.

Можно ли использовать ретинол днём?

Осенью — да, но только с обязательным SPF. Летом — исключительно в вечернем уходе.

Как часто можно наносить ретинол?

Начинайте с 1-2 раз в неделю, постепенно увеличивая до 3-4.

Что делать при шелушении?

Добавьте больше увлажняющих средств и сократите частоту нанесения до восстановления кожи.

Мифы и правда

Миф: ретинол истончает кожу.

Правда: наоборот, он утолщает дерму, повышая плотность и упругость.

Миф: ретинол — только для зрелой кожи.

Правда: его можно использовать с 25 лет, если есть первые признаки фотостарения или неровный тон.

Миф: если кожа не реагирует, значит средство не работает.

Правда: отсутствие шелушения не означает отсутствие эффекта — кожа просто адаптировалась.

Интересные факты

Ретиноиды впервые начали применять в дерматологии в 1970-х для лечения акне. Витамин А — один из немногих компонентов с доказанным антивозрастным действием. В сочетании с ниацинамидом ретинол усваивается мягче и работает эффективнее.

Исторический контекст

Ретиноиды изначально применялись для лечения угревой болезни. Позже дерматологи заметили, что кожа пациентов становится более гладкой и молодой. Так витамин А стал основой антивозрастного ухода. Сегодня ретинол считается эталонным ингредиентом, который помогает сохранить здоровье и молодость кожи, особенно в переходные сезоны — когда баланс между активным восстановлением и защитой наиболее важен.