Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Копеечные средства с кухни против тёмного налёта: как вернуть ложкам блеск без дорогих паст
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Тело отказывается худеть: об этом важном факторе забывают даже фанаты ЗОЖ
Возвращение Меган Маркл в кино: какую роль она сыграет в новом сериале
Подруга раскрыла тайны: какие комплексы мучили Валю Карнавал до популярности
Землю штормит, а тревога растет: насколько опасна магнитная буря на самом деле
Бумага и вода сошлись в раковине — результат удивил даже тех, кто не верил в чудеса
Последний разговор Маккартни с Ленноном: почему он стал утешением для музыканта
Запеканка из картофеля по-итальянски: домашний рецепт с сыром и беконом

Юбки, которые захватили подиумы: восемь трендов, способных обновить даже самый стильный гардероб

0:15
Моя семья » Красота и стиль

Этой осенью дизайнеры и уличные модницы единодушны: юбки вновь занимают центральное место в женском гардеробе. После нескольких сезонов, когда брюки и джинсы доминировали в уличном стиле, мода возвращается к женственности. Появилось множество вариантов, способных подчеркнуть фигуру, добавить комфорта и разнообразия. От мягкой замши до плотного денима — юбки становятся универсальной вещью для переходного сезона.

Женщина в клетчатой юбке и кожаной куртке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в клетчатой юбке и кожаной куртке

Плиссированные мини: возвращение 90-х

Осенняя мода вдохновляется духом 90-х и эстетикой "преппи". Короткие плиссированные юбки и юбки-шорты отлично вписываются в современные образы. Сочетайте их с высокими сапогами, замшевыми лоферами или плотными колготками, чтобы создать стильный, но тёплый комплект.
Плиссированная ткань добавляет движению лёгкости, а силуэт подчеркивает линию талии — идеальное решение для повседневных прогулок и встреч.

Советы шаг за шагом

  • Для офиса выбирайте однотонную мини-юбку приглушённых оттенков.
  • Для выходных комбинируйте её с джемпером в ромбик или кожаной курткой.
  • Добавьте аксессуары — лента или пояс визуально вытянут силуэт.

Тёмный деним: новый взгляд на классику

Джинсовые юбки осенью 2025 года переживают ренессанс. Светлый деним уходит в прошлое, уступая место глубоким оттенкам индиго. Длинные юбки А-силуэта и миди с разрезом или запахом — идеальный вариант для прохладных дней.
Такую юбку можно носить и с трикотажем, и с белой рубашкой — она уместна и в офисе, и в повседневной жизни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: комбинировать джинсовую юбку с джинсовой рубашкой в том же тоне.
    Последствие: образ выглядит перегруженным.
    Альтернатива: добавьте светлый свитер или блузку пастельного оттенка.

Кожа: смелый штрих осени

Кожаные юбки — неизменный символ уверенности. В этом сезоне актуальны удлинённые модели миди в глубоких тонах — от бордового до чёрного. Матовая или лакированная текстура кожи создаёт эффект роскоши.
Такую юбку легко сочетать с кашемировыми свитерами, грубыми ботинками и даже с тренчем — всё зависит от настроения.

"Кожа всегда добавляет образу внутренней силы и современного звучания", — подчеркнула стилист Эми Ли.

Драпировки: игра текстур и форм

Эффектная драпировка возвращается, напоминая о винтажной элегантности. Юбки с асимметричным подолом, защипами или многослойными складками придают образу динамику. Атлас, шерсть и костюмные ткани подчеркивают силуэт, не теряя мягкости.
Сочетайте такие модели с лаконичным верхом — облегающим гольфом или блузкой на запах.

Замша: мягкая альтернатива коже

Для тех, кто хочет добавить тепла и комфорта, замша становится идеальным решением. Этот материал универсален: он одинаково уместен в офисе, на прогулке и даже на вечеринке.
Юбки из замши в оттенках карамели, шоколада и песка создают уютный, природный образ. Особенно красиво они смотрятся с кашемировыми свитерами и сапогами до колена.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Натуральная фактура и уют Требует бережного ухода
Универсальность по сезонам Может деформироваться при влажности
Легко комбинируется с обувью и сумками Не подходит для дождливой погоды

Анималистичный принт: эффект дикого шика

Леопард, тигр и зебра вновь на подиумах. Анималистичный принт в этом сезоне стал более изысканным: вместо ярких контрастов — мягкие переходы, широкие рисунки и нейтральные палитры.
Сочетайте такие юбки с однотонными верхами, чтобы сохранить баланс. Для смелых — вариант с кожаной курткой или укороченным пуховиком.

Клетка: классика в новом прочтении

Юбки в клетку возвращаются каждой осенью, но в этом году они стали многослойными, с рюшами, бахромой и асимметрией. Классическая шотландка теперь соседствует с крупными геометрическими узорами.
Миди-юбки в клетку отлично смотрятся с сапогами и пальто прямого кроя, создавая уютный образ в духе ретро.

А что если…

Если хочется поэкспериментировать, попробуйте миксовать клетку с однотонным жакетом или свитером. Такой контраст добавит свежести привычному осеннему наряду.

Пузырьковые края: романтика нулевых

Возрождение начала 2000-х продолжается: юбки с пузырчатым подолом вновь в моде. Современные дизайнеры осовременили этот силуэт, добавив ему лёгкости. Поплин, тафта и жатый шёлк делают такие модели женственными и воздушными.
Пузырьковые юбки особенно эффектны в укороченном варианте с высокими сапогами или каблуками.

FAQ

Как выбрать идеальную осеннюю юбку

Учитывайте тип фигуры и стиль: мини подчеркнёт ноги, миди — универсальный вариант, макси — для романтичных образов.

Какие ткани самые практичные

Деним и замша отлично держат форму, кожа добавляет выразительности, а шерсть обеспечивает тепло.

Что лучше для офиса — кожа или клетка

Для делового дресс-кода подойдёт юбка в клетку или из плотного денима. Кожаная — для более креативных компаний.

Мифы и правда

  • Миф: осенью юбки неуместны из-за холода.
    Правда: современные материалы и плотные колготки делают их комфортными даже в мороз.

  • Миф: юбка — только для женственного стиля.
    Правда: комбинируйте её с кроссовками и свитшотом для спортивного шика.

  • Миф: замша быстро теряет вид.
    Правда: при правильном уходе она сохраняет мягкость и форму годами.

Два интересных факта

  • Первая джинсовая юбка появилась в 1970-х, когда деним стал символом свободы.
  • Замша используется в моде уже более 100 лет и считается материалом "второй кожи".
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Авторские статьи
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Новости спорта
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Индустриальный ренессанс в Средиземноморье и российские инвесторы: Афины переиграли систему санкций Игорь Буккер Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Санкции буксуют: российская нефть идёт окольными путями, но остаётся нарасхват
Санкции буксуют: российская нефть идёт окольными путями, но остаётся нарасхват
Последние материалы
Bloomberg: Европа и Британия движутся к экономическому краху
Не нужно 10 тысяч шагов: вот когда мозг действительно начинает защищаться от деменции
Хвостатые лингвисты: собаки группируют слова по смыслу как маленькие дети
Крах зерновой империи? Экспорт пшеницы из России рекордно упал — покупают, но объёмы сокращаются
Тропики на подоконнике: косточка, которая перерастает в дерево мечты — без теплицы и чудес
У кого природная харизма? Как Картозия увлёкся Олесей Иванченко и предлагал работу Шаляпину
Цены рухнули: в этих регионах аренда жилья на Новый год бьёт рекорды
Зачем платить за воздух: привычка менять масло слишком часто обходится дороже топлива
Треки заменяют таймер и план: Bodypump снимает страх штанги и выстраивает понятную прогрессию
Древний секрет, которым пользовались наши бабушки: средство для сияющих, густых волос снова в тренде
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.