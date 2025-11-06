Юбки, которые захватили подиумы: восемь трендов, способных обновить даже самый стильный гардероб

Этой осенью дизайнеры и уличные модницы единодушны: юбки вновь занимают центральное место в женском гардеробе. После нескольких сезонов, когда брюки и джинсы доминировали в уличном стиле, мода возвращается к женственности. Появилось множество вариантов, способных подчеркнуть фигуру, добавить комфорта и разнообразия. От мягкой замши до плотного денима — юбки становятся универсальной вещью для переходного сезона.
Осенняя мода вдохновляется духом 90-х и эстетикой "преппи". Короткие плиссированные юбки и юбки-шорты отлично вписываются в современные образы. Сочетайте их с высокими сапогами, замшевыми лоферами или плотными колготками, чтобы создать стильный, но тёплый комплект.
Плиссированная ткань добавляет движению лёгкости, а силуэт подчеркивает линию талии — идеальное решение для повседневных прогулок и встреч.
Джинсовые юбки осенью 2025 года переживают ренессанс. Светлый деним уходит в прошлое, уступая место глубоким оттенкам индиго. Длинные юбки А-силуэта и миди с разрезом или запахом — идеальный вариант для прохладных дней.
Такую юбку можно носить и с трикотажем, и с белой рубашкой — она уместна и в офисе, и в повседневной жизни.
Ошибка: комбинировать джинсовую юбку с джинсовой рубашкой в том же тоне.
Последствие: образ выглядит перегруженным.
Альтернатива: добавьте светлый свитер или блузку пастельного оттенка.
Кожаные юбки — неизменный символ уверенности. В этом сезоне актуальны удлинённые модели миди в глубоких тонах — от бордового до чёрного. Матовая или лакированная текстура кожи создаёт эффект роскоши.
Такую юбку легко сочетать с кашемировыми свитерами, грубыми ботинками и даже с тренчем — всё зависит от настроения.
"Кожа всегда добавляет образу внутренней силы и современного звучания", — подчеркнула стилист Эми Ли.
Эффектная драпировка возвращается, напоминая о винтажной элегантности. Юбки с асимметричным подолом, защипами или многослойными складками придают образу динамику. Атлас, шерсть и костюмные ткани подчеркивают силуэт, не теряя мягкости.
Сочетайте такие модели с лаконичным верхом — облегающим гольфом или блузкой на запах.
Для тех, кто хочет добавить тепла и комфорта, замша становится идеальным решением. Этот материал универсален: он одинаково уместен в офисе, на прогулке и даже на вечеринке.
Юбки из замши в оттенках карамели, шоколада и песка создают уютный, природный образ. Особенно красиво они смотрятся с кашемировыми свитерами и сапогами до колена.
|Плюсы
|Минусы
|Натуральная фактура и уют
|Требует бережного ухода
|Универсальность по сезонам
|Может деформироваться при влажности
|Легко комбинируется с обувью и сумками
|Не подходит для дождливой погоды
Леопард, тигр и зебра вновь на подиумах. Анималистичный принт в этом сезоне стал более изысканным: вместо ярких контрастов — мягкие переходы, широкие рисунки и нейтральные палитры.
Сочетайте такие юбки с однотонными верхами, чтобы сохранить баланс. Для смелых — вариант с кожаной курткой или укороченным пуховиком.
Юбки в клетку возвращаются каждой осенью, но в этом году они стали многослойными, с рюшами, бахромой и асимметрией. Классическая шотландка теперь соседствует с крупными геометрическими узорами.
Миди-юбки в клетку отлично смотрятся с сапогами и пальто прямого кроя, создавая уютный образ в духе ретро.
Если хочется поэкспериментировать, попробуйте миксовать клетку с однотонным жакетом или свитером. Такой контраст добавит свежести привычному осеннему наряду.
Возрождение начала 2000-х продолжается: юбки с пузырчатым подолом вновь в моде. Современные дизайнеры осовременили этот силуэт, добавив ему лёгкости. Поплин, тафта и жатый шёлк делают такие модели женственными и воздушными.
Пузырьковые юбки особенно эффектны в укороченном варианте с высокими сапогами или каблуками.
Учитывайте тип фигуры и стиль: мини подчеркнёт ноги, миди — универсальный вариант, макси — для романтичных образов.
Деним и замша отлично держат форму, кожа добавляет выразительности, а шерсть обеспечивает тепло.
Для делового дресс-кода подойдёт юбка в клетку или из плотного денима. Кожаная — для более креативных компаний.
Миф: осенью юбки неуместны из-за холода.
Правда: современные материалы и плотные колготки делают их комфортными даже в мороз.
Миф: юбка — только для женственного стиля.
Правда: комбинируйте её с кроссовками и свитшотом для спортивного шика.
Миф: замша быстро теряет вид.
Правда: при правильном уходе она сохраняет мягкость и форму годами.
Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?