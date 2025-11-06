Они веками скрывали рецепт блестящих волос: древний эликсир из Азии снова покоряет мир

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:37
Моя семья » Красота и стиль

Мягкие, блестящие и густые волосы — мечта, знакомая каждой женщине. И хотя полки магазинов ломятся от баночек с громкими обещаниями, всё больше людей обращаются к старинным, проверенным веками средствам. Одно из них — рисовая вода. Простое, но действенное средство, которое веками используют азиатские женщины, сегодня снова набирает популярность благодаря TikTok и современным исследованиям.

Женщина делает маску на волосы
Фото: https://ru.freepik.com by gpointstudio is licensed under Free
Женщина делает маску на волосы

Что такое рисовая вода и почему о ней снова заговорили

Рисовая вода — это мутная жидкость, которая остаётся после варки или промывания риса. Она содержит витамины группы B, E, цинк, железо и аминокислоты, питающие волосы по всей длине.

По данным Medical News Today, этот метод использовался ещё во времена японского периода Хэйан (794-1185 гг.). Придворные дамы тогда тщательно промывали свои длинные волосы рисовой водой, чтобы сохранить блеск и силу. До сих пор женщины народности яо в Китае используют ферментированную рисовую воду, и длина их волос нередко превышает два метра.

"Инозитол, содержащийся в рисе, защищает волосы даже после смывания", — пояснила парикмахер Дженнифер Кораб.

Этот компонент помогает восстанавливать структуру волос, снижает ломкость и делает пряди гладкими и блестящими уже после первого применения.

Как рисовая вода действует на волосы

Рисовая вода богата крахмалом, который создаёт тонкую плёнку на поверхности волоса. Это работает как природный ламинирующий эффект — волосы выглядят плотными, отражают свет и меньше пушатся.

Среди полезных свойств:

  • укрепление волосяных фолликулов;
  • уменьшение ломкости и сечения;
  • защита от воздействия горячих инструментов;
  • восстановление блеска и эластичности.

Хотя прямых доказательств ускорения роста волос пока нет, дерматологи отмечают, что за счёт укрепления корней и уменьшения повреждений волосы начинают расти активнее.

Сравнение трёх способов приготовления рисовой воды

Способ Время приготовления Концентрация Рекомендации
Замачивание 30 мин — 16 часов Средняя Для мягкого эффекта и чувствительной кожи
Отваривание 10-15 мин Высокая Подходит для плотных и густых волос
Ферментация 24-48 часов Очень высокая Даёт максимум антиоксидантов и блеска

Ферментированная версия особенно ценится за повышенное содержание антиоксидантов, которые усиливают защиту волос от загрязнений и солнечных лучей.

Советы шаг за шагом: как приготовить и использовать рисовую воду

  • Возьмите полстакана риса и промойте его, чтобы удалить пыль и примеси.
  • Выберите способ: замачивание, варка или ферментация.
  • Процедите жидкость и перелейте в чистую ёмкость с крышкой.
  • Наносите средство после мытья головы, распределяя по всей длине.
  • Массируйте кожу головы в течение 3-5 минут для стимуляции кровообращения.
  • Оставьте на 15-20 минут, затем тщательно смойте водой.
  • Используйте кондиционер, чтобы восстановить уровень влаги.

Лучше всего применять средство 1-2 раза в неделю, чтобы не перегрузить волосы белком.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять рисовую воду на волосах на ночь.
    Последствие: волосы становятся жёсткими и ломкими.
    Альтернатива: ограничить время воздействия 20 минутами.

  • Ошибка: использовать средство ежедневно.
    Последствие: появляется тусклость и ощущение "грязных" волос.
    Альтернатива: применять не чаще двух раз в неделю.

  • Ошибка: наносить на сухие волосы.
    Последствие: питательные вещества хуже проникают в структуру.
    Альтернатива: использовать на чистых влажных волосах после шампуня.

А что если у вас чувствительная кожа головы?

Дерматологи советуют сделать тест: нанести небольшое количество рисовой воды на участок кожи головы за ухом и оставить на 10 минут. Если появляется покраснение или зуд, средство лучше не использовать.

"Людям с экземой или дерматитом стоит проявлять осторожность", — предупредил дерматолог Йорам Харт.

В этом случае можно разбавлять рисовую воду чистой водой в пропорции 1:2, чтобы снизить концентрацию.

Плюсы и минусы рисовой воды для волос

Плюсы Минусы
Натуральный состав Возможна сухость при переизбытке белка
Придаёт блеск и гладкость Краткий срок хранения (до 5 дней в холодильнике)
Укрепляет структуру волос Требует регулярности для результата
Дешёвое и доступное средство Не подходит для всех типов кожи головы

FAQ: популярные вопросы

Как часто можно использовать рисовую воду

Достаточно одного-двух раз в неделю. Чаще — не рекомендуется.

Можно ли хранить средство заранее

Да, до пяти дней в холодильнике в плотно закрытой ёмкости.

Нет, достаточно смыть тёплой водой и использовать кондиционер.

Подходит ли рисовая вода окрашенным волосам

Да, она помогает удерживать пигмент и делает цвет ярче.

Можно ли использовать средство на жирных волосах

Да, но не стоит наносить на корни — только на длину.

Мифы и правда

  • Миф: рисовая вода ускоряет рост волос в два раза.
    Правда: она не стимулирует рост напрямую, но укрепляет корни и уменьшает ломкость.

  • Миф: рисовая вода подходит всем.
    Правда: при чувствительной коже головы возможна сухость и раздражение.

  • Миф: чем дольше держишь, тем лучше.
    Правда: длительное воздействие разрушает структуру волоса.

3 интересных факта

  • Рисовую воду впервые начали использовать придворные дамы Японии более тысячи лет назад.
  • В Китае женщины народа яо до сих пор моют волосы ферментированной рисовой водой и могут не стричь их десятилетиями.
  • В рисовой воде содержится инозитол — вещество, которое остаётся на волосах даже после смывания и продолжает их защищать.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
