От экологичных материалов до умных украшений: главные тренды в бижутерии 2026

Мир моды не стоит на месте, и бижутерия — одна из тех категорий аксессуаров, которая постоянно переживает трансформации, адаптируясь к меняющимся стилям и технологиям. В 2026 году нас ждут интересные и неожиданные новшества, которые делают украшения ещё более выразительными, многофункциональными и разнообразными. Какие же бижутерийные тренды будут на пике популярности в ближайшие годы? Давайте подробнее разберемся, что будет в центре внимания.
Одним из главных трендов следующего года станет минимализм. Простые, лаконичные формы, которые не перегружают образ, но при этом привлекают внимание своей утонченностью. Тренд будет включать в себя украшения с чистыми линиями, аккуратные кольца, цепочки, серьги и браслеты. Это может быть и стильный набор ювелирных изделий, и одно выразительное украшение, которое станет акцентом всего образа.
Современная мода все чаще фокусируется на устойчивости и экологичности. В 2026 году бижутерия из переработанных материалов или натуральных компонентов, таких как дерево, камень, переработанный пластик, станет особенно актуальной. Бренды будут экспериментировать с экологически чистыми материалами, которые обладают уникальными текстурами и не теряют в привлекательности. Более того, такие украшения не только подчеркивают индивидуальность, но и помогают сохранить планету.
Яркие цвета и ретро-элементы остаются в моде. В 2026 году многие дизайнеры вдохновляются стилем 90-х и 2000-х, создавая коллекции с яркими камнями, необычными вставками, искусственными жемчугами и крупными акцентами. Такие украшения — как правило, яркие и заметные — легко становятся центром внимания. Серьги, кольца и браслеты с крупными камнями или необычными текстурами помогут выделиться и добавить изюминку в любой образ.
В 2026 году технологические новшества также коснутся и мира бижутерии. Ожидается, что умные украшения, такие как кольца или браслеты с встроенными функциями (например, для мониторинга здоровья или уведомлений с телефона), будут популярны среди тех, кто ищет сочетание моды и функциональности. Такие аксессуары будут отличаться не только полезностью, но и стильным дизайном, что позволит носить их наравне с обычными украшениями.
Персонализация украшений — тренд, который с каждым годом только набирает популярность. В 2026 году многие бренды будут предлагать своим покупателям возможность создать уникальные украшения, добавляя в них гравировку, выбор определённых камней, символов или знаков, которые имеют личное значение. Такой подход позволяет каждому владельцу бижутерии ощущать свою принадлежность к чему-то особому и уникальному.
|Тренд
|2026 год
|2025 год
|Минимализм
|Акцент на простые формы и линии
|Крупные элементы, заметные акценты
|Экологичные материалы
|Переработанные материалы, натуральность
|Винил, искусственные материалы
|Технологические новшества
|Умные украшения с функциями
|Ограниченное применение технологий
|Яркость и ретро-стиль
|Неоновые цвета, камни и жемчуг
|Поддержка классического стиля
Для ежедневного ношения лучше всего подойдут украшения, которые не перегружают образ, такие как небольшие серьги, тонкие кольца и простые браслеты.
Цена зависит от материала и бренда. Простые украшения из качественных материалов могут стоить от 1000 до 5000 рублей, в то время как умные аксессуары и изделия с дорогими камнями могут быть значительно дороже.
Это зависит от вашего стиля. Минимализм лучше для классического и повседневного образа, а крупные украшения добавляют выразительности и подходят для вечерних выходов.
