Они не дают замёрзнуть и выглядят как с подиума: главные пальто и куртки сезона

Модный сезон осень-зима 2025 приносит новые формы, материалы и детали, которые соединяют комфорт и эстетику. Современные пальто и куртки не просто защищают от холода — они становятся частью самовыражения. Модные дома делают ставку на универсальность, практичность и продуманный минимализм.
Дизайнеры переосмыслили классические фасоны. В центре внимания — длина и текстура. На подиумах появилось множество моделей почти до щиколотки, с мягкими линиями и подчёркнутыми плечами. Клетка, твид и переработанная шерсть стали символами комфорта и заботы об экологии.
"Длинное пальто стало новой формой элегантности — оно подчёркивает силу и лёгкость одновременно", — отметила стилист Елена Гордеева.
При этом укороченные куртки не сдают позиций. Они создают энергичный образ, особенно в сочетании с трикотажными платьями и джинсами. Всё чаще встречаются фактуры из веган-кожи и мягкого бархата.
|Категория
|Материалы
|Особенности
|Когда носить
|Пальто
|Шерсть, твид, кашемир, эко-кожа
|Длинный силуэт, пояс, элегантность
|Город, офис, повседневный стиль
|Куртки
|Замша, деним, технические ткани
|Укороченный крой, подвижность
|Активные выходные, кэжуал
|Пуховики
|Эко-пух, полиэстер, мембрана
|Максимальное тепло, лёгкость
|Зима, путешествия
|Тренчи
|Смесовые ткани, хлопок
|Защита от ветра, универсальность
|Осень, весна
Можно смело комбинировать классику и спорт. Например, пальто с массивными кроссовками или короткую куртку с юбкой миди. Для яркости используйте акцентный шарф или ремень. Если в гардеробе уже есть базовые модели, добавьте трендовую фактуру — лак, замшу или меховую отделку.
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|Шерстяное пальто
|Элегантность, тепло, долговечность
|Требует ухода, не для дождя
|Укороченная куртка
|Лёгкость, свобода движений
|Подходит не для всех температур
|Пуховик
|Максимальный комфорт, лёгкий вес
|Может скрывать талию
|Тренч
|Стильный и практичный
|Не защищает от сильного мороза
Для «песочных часов» подойдут модели с поясом, для «прямоугольника» — оверсайз с мягкими плечами, а для миниатюрных девушек — укороченные фасоны.
Средний ценовой диапазон — от 15 000 до 40 000 рублей в зависимости от материала. Эко-шерсть стоит дешевле, кашемир — дороже.
Для морозов — пуховик, для офиса и города — пальто из плотной шерсти.
Выбор одежды тесно связан с настроением. Тёплые текстуры и приглушённые цвета создают ощущение уюта и уверенности. Психологи отмечают, что светлое пальто или яркая куртка способны повысить самооценку и добавить энергии в холодный сезон.
