Один шаг в душе — и баланс рушится: 5 привычек, что запускают перхоть

Красота и стиль

Перхоть — это не просто эстетическая проблема. Белые хлопья на плечах часто становятся признаком внутренних сбоев организма или неправильного ухода за кожей головы. Разобраться, почему возникает эта неприятность и как её устранить, можно, если понять, что именно происходит с кожей и волосами.

Перхоть
Фото: commons.wikimedia.org by BestShah, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Перхоть

Почему появляется перхоть

Основная причина — нарушение баланса микрофлоры кожи головы. Грибок Malassezia furfur живёт на коже большинства людей, но при определённых условиях начинает активно размножаться. Это приводит к ускоренному обновлению клеток эпидермиса, и мёртвые клетки отслаиваются в виде чешуек. Ключевые факторы, провоцирующие процесс: стресс, гормональные изменения, неправильное питание, использование агрессивных шампуней или частое окрашивание волос.

Важно понимать, что перхоть бывает сухой и жирной. При сухой кожа стянута, зудит, волосы тускнеют. При жирной — чешуйки крупнее, липкие, быстро загрязняют волосы. От типа перхоти зависит стратегия лечения.

"Перхоть — это не косметический дефект, а сигнал о нарушении баланса кожи", — отметила дерматолог Мария Кузнецова.

Сравнение: сухая и жирная перхоть

Признак Сухая перхоть Жирная перхоть
Кожа головы Сухая, шелушится Жирная, блестящая
Волосы Ломкие, тонкие Тяжёлые, быстро жирнеют
Чешуйки Мелкие, осыпаются Крупные, липкие
Причины Недостаток влаги, стресс Гиперсекреция сальных желёз
Уход Увлажнение и питание Очищение и антисеборейный уход

Советы шаг за шагом: как избавиться от перхоти

  1. Подберите шампунь по типу кожи головы. Для жирной перхоти подойдут средства с цинком, серой, кетоконазолом; для сухой — с пантенолом, маслами и алоэ вера.
  2. Используйте лечебные маски. Подойдут составы с дегтем, чайным деревом, серой или экстрактом крапивы.
  3. Регулируйте питание. Добавьте в рацион рыбу, орехи, зелень, витамины группы B.
  4. Уменьшите стресс. Регулярные прогулки, йога, полноценный сон снижают проявления себореи.
  5. Меняйте наволочки и расчёски. Это снижает риск повторного заражения грибком.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: частое мытьё головы горячей водой.
    Последствие: пересушивание кожи, усиление зуда.
    Альтернатива: мыть голову тёплой водой, используя мягкие шампуни с нейтральным pH.
  • Ошибка: использование лака или геля при жирной перхоти.
    Последствие: закупорка пор и усиление воспаления.
    Альтернатива: лёгкие несмываемые спреи на водной основе.

А что если перхоть не проходит?

Если после месяца ухода перхоть остаётся, стоит обратиться к трихологу. Иногда под маской обычного шелушения скрываются дерматит, псориаз или грибковые инфекции. Специалист подберёт курс препаратов, а также назначит анализы, чтобы исключить внутренние причины — например, сбои в эндокринной системе.

Плюсы и минусы домашних средств

Метод Плюсы Минусы
Маски с кокосовым маслом Питают кожу, уменьшают сухость Могут утяжелять волосы
Отвар крапивы Укрепляет корни Требует регулярного применения
Сода как скраб Очищает кожу Может вызвать раздражение


FAQ

Как выбрать шампунь от перхоти?

Ориентируйтесь на тип кожи. При жирной — ищите серу, цинк или деготь; при сухой — масла и керамиды.

Сколько стоит лечение у трихолога?

Первичная консультация — от 1500 рублей, курс терапии — от 3000 до 10000 в зависимости от процедур.

Что лучше — аптечные шампуни или народные рецепты?

Аптечные средства эффективнее: их формулы протестированы и воздействуют на источник проблемы.

Мифы и правда

  • Миф: перхоть заразна.
    Правда: нет, но грибок, вызывающий её, живёт у всех.
  • Миф: если часто мыть голову, перхоть исчезнет.
    Правда: наоборот, чрезмерное мытьё усугубляет сухость кожи.
  • Миф: перхоть появляется только зимой.
    Правда: летом её может спровоцировать пот и ультрафиолет.

Сон и психология

Недосып и хронический стресс напрямую влияют на состояние кожи головы. Нервная система регулирует выделение кожного сала, и при перенапряжении баланс нарушается. Чтобы улучшить ситуацию, полезно соблюдать режим сна и использовать ароматы лаванды или мелиссы перед отдыхом.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
