Один шаг в душе — и баланс рушится: 5 привычек, что запускают перхоть

Перхоть — это не просто эстетическая проблема. Белые хлопья на плечах часто становятся признаком внутренних сбоев организма или неправильного ухода за кожей головы. Разобраться, почему возникает эта неприятность и как её устранить, можно, если понять, что именно происходит с кожей и волосами.
Основная причина — нарушение баланса микрофлоры кожи головы. Грибок Malassezia furfur живёт на коже большинства людей, но при определённых условиях начинает активно размножаться. Это приводит к ускоренному обновлению клеток эпидермиса, и мёртвые клетки отслаиваются в виде чешуек. Ключевые факторы, провоцирующие процесс: стресс, гормональные изменения, неправильное питание, использование агрессивных шампуней или частое окрашивание волос.
Важно понимать, что перхоть бывает сухой и жирной. При сухой кожа стянута, зудит, волосы тускнеют. При жирной — чешуйки крупнее, липкие, быстро загрязняют волосы. От типа перхоти зависит стратегия лечения.
"Перхоть — это не косметический дефект, а сигнал о нарушении баланса кожи", — отметила дерматолог Мария Кузнецова.
|Признак
|Сухая перхоть
|Жирная перхоть
|Кожа головы
|Сухая, шелушится
|Жирная, блестящая
|Волосы
|Ломкие, тонкие
|Тяжёлые, быстро жирнеют
|Чешуйки
|Мелкие, осыпаются
|Крупные, липкие
|Причины
|Недостаток влаги, стресс
|Гиперсекреция сальных желёз
|Уход
|Увлажнение и питание
|Очищение и антисеборейный уход
Если после месяца ухода перхоть остаётся, стоит обратиться к трихологу. Иногда под маской обычного шелушения скрываются дерматит, псориаз или грибковые инфекции. Специалист подберёт курс препаратов, а также назначит анализы, чтобы исключить внутренние причины — например, сбои в эндокринной системе.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Маски с кокосовым маслом
|Питают кожу, уменьшают сухость
|Могут утяжелять волосы
|Отвар крапивы
|Укрепляет корни
|Требует регулярного применения
|Сода как скраб
|Очищает кожу
|Может вызвать раздражение
Ориентируйтесь на тип кожи. При жирной — ищите серу, цинк или деготь; при сухой — масла и керамиды.
Первичная консультация — от 1500 рублей, курс терапии — от 3000 до 10000 в зависимости от процедур.
Аптечные средства эффективнее: их формулы протестированы и воздействуют на источник проблемы.
Недосып и хронический стресс напрямую влияют на состояние кожи головы. Нервная система регулирует выделение кожного сала, и при перенапряжении баланс нарушается. Чтобы улучшить ситуацию, полезно соблюдать режим сна и использовать ароматы лаванды или мелиссы перед отдыхом.
