Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Окно нараспашку — и грибок аплодирует: как мы сами создаём дом мечты для плесени
Коса редеет, а стресс растёт: почему волосы бегут с головы и как их вернуть
Грузовик щебня готов: как депутат Госдумы РФ намерен уничтожить спутники Илона Маска Starlink
Педаль уходит в пол, а машина несётся: как поступать, если тормоза отказали на скорости
Метеорит заговорил спустя столетие: редкий минерал помог понять рождение Солнечной системы
Запах из духовки, от которого вся семья сбегается к столу: идеальная индейка с картошкой
Они не исчезли, а затаились: куда уходит армия насекомых, когда наступает мороз
Зелёная стена без единого гвоздя: 7 колючих растений, через которые не пройти
Зубы служат дольше, если не спешить: привычка, которая продлевает защиту от кариеса

Улыбка тускнеет, а кожа страдает: всё из-за того, что вы забываете об одной детали

4:19
Моя семья » Красота и стиль

Ванная комната — одно из тех мест, где бактерии чувствуют себя особенно комфортно. Тепло, влажность и недостаток вентиляции создают идеальную среду для их размножения. Мы регулярно моем раковину, ванну, зеркала, но почти не обращаем внимания на предмет, которым пользуемся дважды в день — зубную щётку.

Девушка чистит зубы
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка чистит зубы

Этот небольшой аксессуар играет ключевую роль в уходе за полостью рта, однако часто становится рассадником микробов. На щетинках оседают бактерии, остатки пасты и частички пищи, которые со временем могут вызвать неприятный запах или воспаление дёсен. Поэтому регулярная дезинфекция зубной щётки — важная часть личной гигиены.

Почему зубную щётку нужно дезинфицировать

Каждое утро и вечер мы проводим чистку зубов, не задумываясь, что после процедуры на щетине остаются микроскопические следы бактерий и налёта. Даже при аккуратном хранении в стакане рядом с умывальником, щётка остаётся уязвимой для микробов, присутствующих в воздухе.

Особенно опасно хранить её слишком близко к унитазу. При смыве образуется мелкодисперсное облако, которое оседает на все поверхности, включая зубные щётки. Если добавить сюда постоянную влажность, становится очевидно, что без регулярной очистки этот предмет может стать источником нежелательных бактерий.

Помимо микробов, на щетинках может появляться плесень. Это происходит в помещениях без хорошей вентиляции, где влага не успевает испаряться. Поэтому важно не только промывать щётку, но и следить за тем, чтобы она полностью высыхала после каждого использования.

Как правильно дезинфицировать зубную щётку

Процесс очистки занимает всего несколько минут, но позволяет поддерживать гигиену на высоком уровне. Сделать это можно при помощи простых средств, которые есть почти в каждом доме.

  1. Возьмите немного жидкости для полоскания рта, содержащей спирт, или используйте обычную перекись водорода.

  2. Налейте средство в стакан.

  3. Погрузите головку зубной щётки в жидкость на 5 минут.

  4. После этого тщательно промойте её под проточной водой.

  5. Установите щётку вертикально и оставьте до полного высыхания.

Такая обработка эффективно удаляет микробы и помогает сохранить чистоту. Главное — не накрывать щётку плотным колпачком, иначе из-за отсутствия воздуха она будет влажной дольше, а значит, бактерии продолжат размножаться.

Как часто нужно чистить и менять щётку

Оптимально проводить дезинфекцию один или два раза в неделю. Если вы болеете или недавно выздоровели, лучше делать это чаще, чтобы исключить риск повторного заражения.

Саму щётку рекомендуется менять каждые два-три месяца, даже если она выглядит нормально. С течением времени щетина теряет упругость и перестаёт эффективно очищать зубы. Кроме того, на ней могут оставаться невидимые глазу бактерии, от которых сложно избавиться даже при регулярной обработке.

Признаки, что пора сменить щётку:

  • щетинки стали мягче и потеряли форму;
  • появились пятна или потемнение;
  • ощущается неприятный запах.

Также важно помнить, что зубная щётка — предмет индивидуального пользования. Даже однократное использование чужой щётки может стать причиной передачи микробов и вирусов.

Как правильно хранить зубную щётку

Чтобы сохранить чистоту и продлить срок службы, важно не только её дезинфицировать, но и правильно хранить:

  1. Располагайте щётку вертикально, чтобы вода могла стекать.

  2. После чистки всегда тщательно промывайте её водой.

  3. Храните в сухом, проветриваемом месте, вдали от источников влаги.

  4. Если используете чехол, выбирайте вариант с отверстиями для вентиляции.

  5. Никогда не храните несколько щёток впритык друг к другу — это мешает им просыхать.

Эти простые привычки помогут поддерживать высокий уровень гигиены и снизить риск появления бактерий.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Наука и техника
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Авто
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
Автомобильный рынок на пороге шторма: декабрь станет моментом истины для покупателей
Автомобильный рынок на пороге шторма: декабрь станет моментом истины для покупателей
Последние материалы
Мошенники снова на охоте: как Юрий Лоза чуть не стал жертвой аферистов
Деревянный призрак Химок ожил: путешествие в деревянную сказку среди новостроек Химок
Камень летит без предупреждения: способ, который остановит рост трещины
Синее чудовище из глубин: как самурай с жалом превратил купание в рискованное приключение
Тимати с дочкой Эммой: как брутальный рэпер проводит время с наследницей
Хватит травить себя химией: плиту до блеска отмывают копеечные средства, которые уже есть дома
Mitsubishi на грани исчезновения: как рынок выталкивает легендарную марку
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Пруд мечты своими руками: секрет кристальной воды и спокойствия в саду
Пышные, как облака: секрет идеальных сырников без грамма лишней влаги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.