Улыбка тускнеет, а кожа страдает: всё из-за того, что вы забываете об одной детали

Ванная комната — одно из тех мест, где бактерии чувствуют себя особенно комфортно. Тепло, влажность и недостаток вентиляции создают идеальную среду для их размножения. Мы регулярно моем раковину, ванну, зеркала, но почти не обращаем внимания на предмет, которым пользуемся дважды в день — зубную щётку.

Этот небольшой аксессуар играет ключевую роль в уходе за полостью рта, однако часто становится рассадником микробов. На щетинках оседают бактерии, остатки пасты и частички пищи, которые со временем могут вызвать неприятный запах или воспаление дёсен. Поэтому регулярная дезинфекция зубной щётки — важная часть личной гигиены.

Почему зубную щётку нужно дезинфицировать

Каждое утро и вечер мы проводим чистку зубов, не задумываясь, что после процедуры на щетине остаются микроскопические следы бактерий и налёта. Даже при аккуратном хранении в стакане рядом с умывальником, щётка остаётся уязвимой для микробов, присутствующих в воздухе.

Особенно опасно хранить её слишком близко к унитазу. При смыве образуется мелкодисперсное облако, которое оседает на все поверхности, включая зубные щётки. Если добавить сюда постоянную влажность, становится очевидно, что без регулярной очистки этот предмет может стать источником нежелательных бактерий.

Помимо микробов, на щетинках может появляться плесень. Это происходит в помещениях без хорошей вентиляции, где влага не успевает испаряться. Поэтому важно не только промывать щётку, но и следить за тем, чтобы она полностью высыхала после каждого использования.

Как правильно дезинфицировать зубную щётку

Процесс очистки занимает всего несколько минут, но позволяет поддерживать гигиену на высоком уровне. Сделать это можно при помощи простых средств, которые есть почти в каждом доме.

Возьмите немного жидкости для полоскания рта, содержащей спирт, или используйте обычную перекись водорода. Налейте средство в стакан. Погрузите головку зубной щётки в жидкость на 5 минут. После этого тщательно промойте её под проточной водой. Установите щётку вертикально и оставьте до полного высыхания.

Такая обработка эффективно удаляет микробы и помогает сохранить чистоту. Главное — не накрывать щётку плотным колпачком, иначе из-за отсутствия воздуха она будет влажной дольше, а значит, бактерии продолжат размножаться.

Как часто нужно чистить и менять щётку

Оптимально проводить дезинфекцию один или два раза в неделю. Если вы болеете или недавно выздоровели, лучше делать это чаще, чтобы исключить риск повторного заражения.

Саму щётку рекомендуется менять каждые два-три месяца, даже если она выглядит нормально. С течением времени щетина теряет упругость и перестаёт эффективно очищать зубы. Кроме того, на ней могут оставаться невидимые глазу бактерии, от которых сложно избавиться даже при регулярной обработке.

Признаки, что пора сменить щётку:

щетинки стали мягче и потеряли форму;

появились пятна или потемнение;

ощущается неприятный запах.

Также важно помнить, что зубная щётка — предмет индивидуального пользования. Даже однократное использование чужой щётки может стать причиной передачи микробов и вирусов.

Как правильно хранить зубную щётку

Чтобы сохранить чистоту и продлить срок службы, важно не только её дезинфицировать, но и правильно хранить:

Располагайте щётку вертикально, чтобы вода могла стекать. После чистки всегда тщательно промывайте её водой. Храните в сухом, проветриваемом месте, вдали от источников влаги. Если используете чехол, выбирайте вариант с отверстиями для вентиляции. Никогда не храните несколько щёток впритык друг к другу — это мешает им просыхать.

Эти простые привычки помогут поддерживать высокий уровень гигиены и снизить риск появления бактерий.