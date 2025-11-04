Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дачный лайфхак сезона: полив огурцов сывороткой приносит урожай, о котором мечтают соседи
Туризм без суеты: как мода на тишину вытесняет экскурсии и вечеринки
Бросился на новые территории: какой компромат на популярного артиста получил Садальский
Он видит в темноте и пахнет попкорном — существо, которому не нашлось места в учебниках
Овсянка, йогурт и 4 яйца: всего 25 минут — и у вас на столе этот диетический шедевр вместо обычного хлеба
Эти моторы неубиваемы: 5 машин, которые не знают усталости и переживают даже своих владельцев
Ваши решетки вытяжки снова как новые — простой способ очистки без химикатов
Холестерин — не приговор: 5 простых шагов, которые очищают сосуды естественным путём
Подземный мост между континентами: названа стоимость проекта, которая удивит многих

Баланс вкуса и заботы: влияние кофе на кожу изнутри и снаружи

0:16
Моя семья » Красота и стиль

Аромат свежесваренного кофе — для многих лучший способ начать день. Он бодрит, улучшает настроение и помогает сосредоточиться. Но в разговорах о красоте кофе нередко оказывается в списке «вредных привычек»: говорят, что он сушит кожу, вызывает воспаления и ускоряет старение. Так кто же он — враг сияния или его скрытый союзник? Разберёмся, как кофе влияет на кожу изнутри и снаружи — и почему ключевое слово здесь баланс.

Девушка утром пьет кофе у окна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка утром пьет кофе у окна

Кофе и организм: двойная роль

Кофеин — природный стимулятор, который усиливает кровообращение и активизирует работу мозга. В умеренных дозах он улучшает концентрацию и помогает бороться с отёками, но в избытке может вызывать обезвоживание и повышение уровня стресса. То же самое отражается и на коже: она реагирует как на полезные, так и на раздражающие эффекты напитка.

«Кофе не враг, если пить его с умом. Он способен и разогнать обмен веществ, и улучшить тон кожи, но при переизбытке действует наоборот», — говорит дерматолог-нутрициолог Ольга Степанова.

Как кофе влияет на кожу

  • Умеренное количество (1–2 чашки в день): улучшает кровообращение, повышает тонус, стимулирует выработку антиоксидантов.
  • Избыток (более 3–4 чашек): повышает уровень кортизола, приводит к обезвоживанию и нарушению сна — главных врагов сияния.
  • Главный принцип: кофе не портит кожу, если компенсировать его воздействие водой, сном и антиоксидантами.

Таблица: польза и возможный вред кофе

Эффект Польза Риск
Стимулирующее действие улучшает циркуляцию, делает кожу розовой при избытке — повышает давление, усиливает стресс
Антиоксиданты защищают от свободных радикалов при добавлении сахара — окислительный стресс
Диуретический эффект выводит лишнюю жидкость может привести к обезвоживанию
Влияние на сон бодрит утром нарушает восстановление кожи, если пить вечером
Местное применение тонизирует, уменьшает отёки при чувствительной коже — риск раздражения


Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить кофе вместо воды.
    → Последствие: кожа теряет влагу, появляются мелкие морщинки.
    → Альтернатива: после каждой чашки кофе выпивайте стакан воды.
  • Ошибка: добавлять много сахара или сиропов.
    → Последствие: гликация — процесс, при котором сахар разрушает коллаген.
    → Альтернатива: используйте корицу или растительное молоко для вкуса.
  • Ошибка: пить кофе на голодный желудок.
    → Последствие: скачок кортизола, раздражение желудка, тусклый цвет лица.
    → Альтернатива: лёгкий завтрак перед кофе.
  • Ошибка: злоупотреблять скрабами с кофе.
    → Последствие: микроповреждения, сухость, раздражение.
    → Альтернатива: мягкий кофейный пилинг не чаще 1 раза в неделю.

Советы шаг за шагом: как дружить с кофе без вреда для кожи

  1. Следите за дозировкой. Оптимум — 1–2 чашки в день.
  2. Выбирайте правильное время. Лучше до 14:00, чтобы не нарушать циркадные ритмы.
  3. Компенсируйте влагу. Каждый кофе — плюс стакан воды.
  4. Не добавляйте сахар. Он усиливает воспаления и снижает эластичность кожи.
  5. Используйте кофе в уходе. Маски и скрабы с кофеином улучшают тонус и уменьшают отёки.
  6. Не смешивайте с алкоголем. Эта комбинация усиливает обезвоживание.

Кофеин в косметике

Кофеин давно стал любимым ингредиентом косметологов. Он стимулирует микроциркуляцию, уменьшает отёки и помогает выводить лишнюю жидкость из тканей. Поэтому кофеин часто встречается в:

  • кремах для век — против мешков и тёмных кругов;
  • антицеллюлитных средствах — для стимуляции лимфотока;
  • сыворотках для лица — для выравнивания тона.

Совет: кофеин работает мягче, если сочетать его с гиалуроновой кислотой или пептидами — так эффект бодрости не превращается в пересушенность.

Домашний кофейный ритуал

  1. Смешайте 1 ч. л. молотого кофе с 1 ч. л. мёда и несколькими каплями масла жожоба.
  2. Нанесите на влажную кожу, массируйте 1–2 минуты, затем смойте тёплой водой.
  3. Результат — мягкая, тонизированная кожа без ощущения стянутости.

Совет: не используйте такую маску чаще одного раза в неделю и избегайте области вокруг глаз.

Плюсы и минусы кофе для кожи

Плюсы Минусы
богат антиоксидантами обезвоживает при избытке
улучшает кровообращение повышает уровень кортизола
помогает бороться с отёками может раздражать чувствительную кожу
повышает настроение при злоупотреблении вызывает стресс и бессонницу

Мифы и правда

  • Миф: кофе вызывает акне.
    Правда: не сам кофе, а избыток сахара и молока в нём могут провоцировать воспаления.
  • Миф: кофе сушит кожу.
    Правда: только при недостатке воды в рационе.
  • Миф: кофе вреден при куперозе.
    Правда: умеренное количество не влияет, а вот горячие напитки могут вызывать временное покраснение.
  • Миф: кофе — пустая привычка.
    Правда: кофеин стимулирует обмен веществ и богат антиоксидантами, сравнимыми по действию с зелёным чаем.

А что если…

...перестать рассматривать кофе как вредную привычку и начать относиться к нему как к инструменту заботы о себе? Умеренность и осознанность делают его не врагом, а союзником красоты. Кофе помогает пробудить не только тело, но и кожу — если слушать свой организм и давать ему баланс между бодростью и покоем.

FAQ

Можно ли пить кофе каждый день?

Да, если не превышать 2 чашки и пить достаточно воды.

Кофе с молоком — это вредно?

Нет, но лучше выбирать растительное или низколактозное молоко.

Работают ли кофейные маски?

Да, кофеин стимулирует кровообращение и придаёт коже свежесть, но использовать их нужно умеренно.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Собака в теле кошки: порода, которая будет встречать хозяина у двери и носить тапочки
Домашние животные
Собака в теле кошки: порода, которая будет встречать хозяина у двери и носить тапочки
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Красота и стиль
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Последние материалы
Ваши решетки вытяжки снова как новые — простой способ очистки без химикатов
Баланс вкуса и заботы: влияние кофе на кожу изнутри и снаружи
Холестерин — не приговор: 5 простых шагов, которые очищают сосуды естественным путём
Подземный мост между континентами: названа стоимость проекта, которая удивит многих
Ледяная бездна и её обитатель: рыба-дракон из Антарктиды нарушила тысячелетнее молчание
Автогигант промахнулся: Mazda не успела выкупить свою долю в России
Сергей Лазарев устроил 11-летнему сыну незабываемый праздник: тайны и радости футбольного дня рождения
Почва знает лучше: как земля сама вырастит крепкие астры без помощи подоконника
Сила вечернего покоя, который действует лучше любой косметической процедуры
Газ дороже — а счёт можно снизить: 5 привычек, которые экономят деньги каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.