Модная зима начинается с волос: как выбрать свой идеальный оттенок сезона

Зима — лучшее время для перемен. Когда дни становятся короче, а настроение просит обновления, поход к колористу способен подарить то самое ощущение новой версии себя. В этом сезоне мода на волосы обещает баланс между естественностью и выразительностью: от мягких золотистых переливов до насыщенных кофейных оттенков. Рассказываем, какие шесть направлений в окрашивании будут на пике популярности зимой 2025-2026.
Этот оттенок, вдохновлённый образом Памелы Андерсон, уже претендует на звание самого уютного цвета зимы. Медовый блонд с лёгким сиянием золота придаёт коже тепло и делает волосы визуально более густыми. Комбинация медного и светлого блонда подходит практически всем, особенно обладательницам зелёных и серо-голубых глаз.
Чтобы цвет не тускнел, стоит добавить в уход тонирующую маску или шампунь с золотистыми пигментами. Раз в неделю полезно наносить питательную маску с маслами арганы или макадамии, чтобы сохранить блеск и мягкость волос.
Этот глубокий, насыщенный оттенок с кофейным подтоном — альтернатива классическому чёрному. Он выглядит элегантно, но при этом не утяжеляет образ. Цвет получил своё имя за "густоту" и лёгкий глянец, напоминающий крем на свежем эспрессо.
Для идеального финиша важно использовать гладящие масла и глосс-спреи — они придают тот самый зеркальный блеск, который делает брюнетку по-настоящему роскошной.
Совет: избегай слишком частого мытья головы — шампуни с мягкими ПАВами продлят стойкость цвета.
Этот оттенок возвращается каждую зиму — и не зря. Смесь вишнёво-красных и шоколадных тонов делает волосы глубокими, живыми, добавляет яркости лицу. Он прекрасно сочетается с холодными тонами макияжа и зимней одеждой.
Но есть нюанс: красные пигменты быстро вымываются, поэтому стоит выбрать шампунь с защитой цвета и кондиционер с УФ-фильтрами. Чтобы оттенок оставался насыщенным, можно использовать оттеночный бальзам раз в две недели.
Этот приём создаёт естественную глубину и позволяет реже подкрашивать волосы. Суть проста: корни затемняются, а длина остаётся светлой. В итоге получается эффект лёгкого омбре, который придаёт объём и визуально делает прическу динамичнее.
Контрастные корни особенно хороши в зимнее время, когда хочется оставить немного тёплых тонов у лица, но не терять выразительности.
Важно помнить: осветлённые концы нуждаются в особом уходе. Используй масла для кончиков, термозащиту перед укладкой и восстанавливающие сыворотки на основе кератина.
Тренд на естественность не сдаёт позиции. Если седина уже появилась, можно не скрывать её, а превратить в стильный элемент образа. Колористы создают мягкий переход от натуральных серебристых корней к холодным оттенкам на длине — пепельному, платиновому или ледяному блонду.
Такое окрашивание выглядит дорого и ухоженно, особенно если волосы блестят и не пересушены. Секрет успеха — филлеры для блеска и серебристые шампуни, нейтрализующие желтизну.
Этот вариант идеально подойдёт тем, кто устал от постоянного тонирования и хочет дать волосам отдых, сохранив при этом изысканный вид.
Нежный, "десертный" оттенок, сочетающий ореховые и сливочные ноты, станет фаворитом зимы. У корней — мягкий миндальный тон, плавно переходящий в золотисто-ванильный блонд. Цвет выглядит дорого и натурально, подходит как холодному, так и тёплому типу внешности.
Бонус: это окрашивание легко адаптировать под весну или лето — достаточно добавить чуть больше света по длине. Чтобы блонд оставался сияющим, важно использовать шампунь без сульфатов и маски с пигментом-нейтрализатором желтизны.
Перед окрашиванием проведи диагностику волос — колорист оценит их состояние и предложит подходящий уход.
Не мой голову минимум сутки до окрашивания — естественный жир защитит кожу головы.
После процедуры избегай горячих укладок в течение трёх дней.
Используй шампуни для окрашенных волос, чтобы пигмент не вымывался.
Раз в месяц делай салонный глоссинг или ботокс-уход, чтобы закрепить цвет и добавить блеска.
Ошибка: выбор холодного блонда без учёта оттенка кожи.
Последствие: лицо выглядит уставшим.
Альтернатива: тёплый миндальный или кремовый блонд.
Ошибка: окрашивание без подготовки волос.
Последствие: ломкость и тусклость.
Альтернатива: курс увлажняющих процедур перед визитом к мастеру.
Ошибка: частое осветление концов.
Последствие: сухость и расслаивание.
Альтернатива: поддерживающее тонирование без аммиака.
Попробуй глосс-тонирование — процедура, которая добавляет блеска и лёгкий оттенок без агрессивного воздействия. Она подходит даже для повреждённых волос и смывается постепенно, не оставляя границ.
Ещё один вариант — контуринг волос: колорист высветляет лишь пряди у лица, делая черты мягче и выразительнее.
|Оттенок
|Плюсы
|Минусы
|Медный блонд
|Тёплый, живой цвет, придаёт сияние коже
|Требует регулярного тонирования
|Эспрессо-брюнет
|Универсален, визуально густит волосы
|Мало вариаций при окрашивании дома
|Вишнёвая кола
|Глубокий тон, подходит большинству типов кожи
|Быстро вымывается
|Контрастные корни
|Не требует частого окрашивания
|Может смотреться грубо при сильном контрасте
|Переходная седина
|Поддерживает естественность
|Требует ухода холодными шампунями
|Миндальный блонд
|Мягкий и универсальный
|Сложно поддерживать чистоту цвета
Как долго держится модное окрашивание?
В среднем 6-8 недель, после чего нужно корректировать оттенок или делать тонирование.
Что выбрать для тонких волос?
Лучше мягкое окрашивание без осветления: миндальный блонд, кофейный шатен или глоссинг.
Как ухаживать за окрашенными волосами зимой?
Используй питательные маски 2 раза в неделю, защищай концы от холода и носи головные уборы из натуральных тканей.
Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".