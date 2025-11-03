Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эти места — худшие для духов: откройте для себя, как не испортить аромат

В мире парфюмерии существует много советов о том, как правильно наносить духи, чтобы они держались долго и раскрывались в полной мере. Однако стоит помнить, что информация, распространяемая в сети, может разниться. Где же действительно лучше всего наносить парфюм, а где его использование не оправдано?

Духи
Фото: https://cdnn21.img.ria.ru/images/150810/19/1508101949_0:300:5760:3540_1920x1080_80_0_0_f42229f867ab3c8051441b04b18c3877.jpg
Духи

Где духам быть не нужно

Существует мнение, что для того чтобы аромат раскрывался, нужно наносить духи на "теплые точки" тела. Речь идет о местах, где кожа наиболее активна и пульсирует: это локти, подколенные ямки, внутренняя часть запястья или область за ушами. Эти зоны способствуют более яркому проявлению запаха и позволяют аромату долго сохраняться на коже.

Однако одно из самых распространенных заблуждений — это растирание запястий после того, как вы нанесли на них духи. Такое действие разрушает верхние ноты, самые легкие и хрупкие, что может привести к изменению аромата. Лучше просто слегка приложить запястья друг к другу, чтобы избежать нежелательного изменения композиции.

Кроме того, не стоит наносить духи на участки тела, которые подвержены потоотделению или трению, такие как подмышки. Это может не только повлиять на стойкость аромата, но и вызвать раздражение кожи. Также стоит избегать нанесения духов на сухую или поврежденную кожу.

Духи на волосах — да или нет

Существует популярная практика наносить парфюм на волосы. Однако парфюмеры не рекомендуют распылять обычные духи прямо на волосы, так как спирт, который содержится в них, может их высушить. Для этого лучше приобрести специальные ароматы, предназначенные для волос, которые не повреждают их структуру.

Если вы не хотите отказываться от аромата в волосах, можно использовать другой способ. Например, создайте облако аромата и дайте ему медленно опуститься на волосы. Еще один вариант — распылять парфюм на расческу, а не прямо на волосы, чтобы избежать их повреждения.

Куда не стоит наносить духи

Есть места, куда духи не стоит наносить. Например, на одежду, так как аромат может оставить разводы и жирные пятна, особенно на таких деликатных материалах, как кашемир или шелк. Лучше наносить парфюм на более устойчивые ткани, например, хлопок. Можно также распылить его на шарф или платок, который затем прикрепить к одежде, чтобы аромат ощущался, но не оставлял следов.

Также важно помнить, что высокая температура и прямой солнечный свет могут повлиять на качество и стойкость духов. Чтобы сохранить аромат на долгое время, важно правильно хранить парфюм, избегая мест с ярким светом и высокой температурой.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
