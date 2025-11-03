Ваши ногти слоятся? Вот что поможет им стать сильными и здоровыми всего за неделю

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Ломкие и слоящиеся ногти — проблема, с которой сталкиваются многие люди, и причины могут быть разнообразными: неправильный уход, влияние внешних факторов или даже заболевания. Для укрепления ногтей и их восстановления можно использовать натуральные средства, которые не только помогут вернуть здоровье ногтям, но и значительно улучшат их внешний вид.

Натуральные ухоженные ногти без покрытия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Натуральные ухоженные ногти без покрытия

Почему ногти становятся ломкими

Ногти могут стать ломкими и начать слоиться по нескольким причинам. Одной из них является нехватка питательных веществ, особенно витаминов, которые необходимы для их здоровья. Также чрезмерное воздействие химических веществ, таких как средства для снятия лака или бытовые чистящие средства, может повредить ногтевую пластину. Постоянный стресс и даже недостаток влаги в организме тоже могут оказывать негативное воздействие на состояние ногтей.

Маски и ванночки для укрепления ногтей

Ванночки с маслами

Один из самых простых и эффективных способов укрепить ногти — это регулярные ванночки с натуральными маслами. Оливковое масло, масло зародышей пшеницы и кокосовое масло содержат витамины и антиоксиданты, которые увлажняют и питают ногтевую пластину.

  1. Оливковое масло: просто подогрейте небольшое количество масла и погружайте в него пальцы на 10-15 минут. Такое лечение можно повторять два-три раза в неделю.

  2. Кокосовое масло: оно способствует улучшению циркуляции крови и укреплению ногтей. Его можно наносить как на саму ногтевую пластину, так и на кутикулу, массируя ногти в течение 5-10 минут.

Маски с медом и яйцом

Мед — это мощный увлажнитель, который поможет питать и укреплять ногти. В сочетании с яйцом, которое содержит витамины A и E, такая маска может восстановить даже сильно поврежденные ногти.

Рецепт маски:

  1. Смешайте один яичный желток с чайной ложкой меда.

  2. Нанесите смесь на ногти на 20 минут.

  3. Смойте теплой водой.

Эта маска помогает не только укрепить ногти, но и улучшить их внешний вид.

Ванночки с морской солью

Морская соль обладает антисептическим и укрепляющим действием. Чтобы восстановить здоровье ногтей, нужно растворить одну столовую ложку соли в теплой воде и погружать туда пальцы на 15 минут.

Правильное питание для крепких ногтей

Чтобы укрепить ногти изнутри, важно следить за питанием. Необходимо включить в рацион продукты, богатые биотином, который способствует росту и укреплению ногтей. Биотин содержится в таких продуктах, как яйца, орехи, рыба, а также в овощах, например, в брокколи.

Не забывайте и о достаточном количестве воды. Обезвоживание организма часто становится одной из причин ломкости ногтей.

Лимон для укрепления ногтей

Лимон — это натуральный антисептик и антиоксидант, который помогает освежить ногти, избавиться от желтизны и укрепить их. Для этого можно протирать ногтевые пластины лимонным соком или делать лимонные ванночки, чтобы насытить ногти полезными веществами.

Как использовать лимон:

  1. Протирайте ногти лимонным соком.

  2. Для более глубокого ухода сделайте ванночки, растворив лимонный сок в теплой воде и погружая в жидкость пальцы на 10-15 минут.

Уход за кутикулой

Не стоит забывать и о кутикуле, которая влияет на здоровье ногтей. Использование натуральных масел, таких как масло жожоба или арганы, поможет увлажнить кутикулу, предотвратить её огрубение и даже способствовать росту более крепких ногтей.

Важность регулярности

Все вышеописанные процедуры требуют регулярности. Не ждите мгновенных результатов — важно настраиваться на длительный процесс восстановления ногтей. Использование натуральных масел, правильное питание, уход за кутикулой и увлажнение помогут вернуть ногтям здоровье и силу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
