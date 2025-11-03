Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блестящее ей не нужно: что действительно интересует сороку и почему это пугает
Ехали на море — попали в бюрократию: как новое правило ударило по семьям с детьми
Лелуш начинает жизнь с чистого листа в 88 лет: почему режиссёр покидает Париж
Брутальность встречает интеллект: как Tank 400 доказал, что сила может быть умной
В окружении Топалова раскрыли проблемы в браке: почему певец чувствует себя обделённым
Внешность не имеет значения: эти советские актёры не были красавцами, но их обожали тысячи женщин
Космос преподнёс сюрприз: там, где должно быть разрушение, родились новые миры
Кожа стала зеркалом характера: как тату влияет на восприятие человека
Подоконник превратится в джунгли: фиалки зацветут так, что соседи начнут завидовать

Без этих оттенков макияжа вы исчезнете в сером ноябре: как спасти лицо одним движением

0:49
Моя семья » Красота и стиль

Осень — время глубоких оттенков, мягких фактур и тёплого света, который делает макияж особенно выразительным. В этом сезоне визажисты выделяют пять главных оттенков помад, способных подчеркнуть естественную красоту и передать настроение осени. Насыщенные, уютные, бархатистые тона возвращают моду на выразительные губы и придают образу завершённость.

Помада
Фото: unsplash.com by Kadian Hall is licensed under Free to use under the Unsplash License
Помада

Глубокий бордовый

Этот цвет словно создан для прохладных вечеров и мягкого света свечей. Он ассоциируется с вином, бархатом и атмосферой комфорта. Глубокий бордовый оттенок делает губы выразительными, а образ — благородным и элегантным. В дневное время достаточно лёгкого слоя с сатиновым блеском, а для вечера подойдёт плотное матовое покрытие. Такой вариант гармонирует с классическими стрелками или мягкими дымчатыми тенями, добавляя макияжу глубины.

Тёмная вишня

Вишнёвый оттенок — мягкая альтернатива бордовому. Он чуть светлее и теплее, добавляет образу свежести и лёгкой чувственности. Такой цвет подходит тем, кто предпочитает сдержанную женственность и романтичный стиль. Он прекрасно сочетается с бронзовыми тенями, лёгким румянцем и деликатным сиянием кожи. Вишнёвый оттенок выгодно подчёркивает черты лица и придаёт губам естественную пышность.

Терракотовый кирпичный

Терракотовый оттенок вобрал в себя тепло земли и мягкость осенних красок. Он тёплый, живой и универсальный, подходит для любого случая — от деловой встречи до прогулки в парке. Такой цвет особенно хорошо смотрится на загорелой коже и делает улыбку выразительнее. Кирпичный тон сочетается с нюдовыми тенями и лёгкой подводкой, создавая ощущение естественности. Он идеально вписывается в осенние образы с пальто, свитерами и шарфами природных тонов.

Бархатистый тёмно-коричневый

Тёмно-коричневый — выбор для тех, кто ценит классику и изысканность. Этот оттенок создаёт ощущение роскоши и уверенности, напоминая моду 90-х. Он особенно хорошо смотрится на губах в сочетании с нейтральным макияжем глаз и мягким контурированием лица. Бархатистый коричневый подчёркивает зрелость и спокойную элегантность, поэтому идеально подходит для офисных луков и вечерних образов в стиле ретро. Чтобы добавить свежести, можно нанести немного хайлайтера на скулы и в уголки глаз.

Мокко с матовым финишем

Оттенок мокко — это современная интерпретация естественной красоты. Он объединяет кофейные и бежевые ноты, создавая мягкий и ухоженный вид. Этот цвет подходит практически всем типам внешности, от светлой до смуглой кожи. Он подчёркивает текстуру губ и делает образ стильным без усилий. Помада мокко гармонирует с минималистичным макияжем и аккуратными бровями, подчеркивая внутреннюю уверенность.

Сравнение оттенков

Оттенок Впечатление Лучшее сочетание Подходит для
Глубокий бордовый Элегантность и глубина Матовые тени, стрелки Вечер, мероприятие
Тёмная вишня Нежность и женственность Бронзовые тени, румянец День, свидание
Терракотовый кирпичный Тепло и естественность Нюдовый макияж Повседневный образ
Бархатистый тёмно-коричневый Классика и утончённость Хайлайтер, нюдовые тени Офис, вечер
Мокко Уверенность и лёгкость Естественный макияж Каждый день

Как подобрать свой оттенок

  1. Определите подтон кожи: бордовые и вишнёвые оттенки идут холодным типам, а терракотовые и мокко — тёплым.

  2. Учитывайте цвет глаз: для голубых подойдут бордо и мокко, для карих — тёмно-коричневый и кирпичный, для зелёных — терракотовый.

  3. Примеряйте помаду при естественном освещении — дневной свет точнее передаёт оттенок.

  4. Чтобы сделать цвет стойким, наносите помаду в два слоя, промакивая губы салфеткой между нанесениями.

  5. Сочетайте помаду с аксессуарами схожих оттенков — медными серьгами, золотыми кольцами или шарфами в тон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать тёмную помаду без карандаша.
    Последствие: неаккуратные контуры.
    Альтернатива: очертить губы карандашом в тон, слегка растушевав границы.

  • Ошибка: сочетать насыщенные губы с яркими тенями.
    Последствие: перегруженный образ.
    Альтернатива: делать акцент только на губах, оставляя глаза в нейтральной гамме.

  • Ошибка: наносить матовую помаду на сухие губы.
    Последствие: шелушение и неравномерный цвет.
    Альтернатива: заранее нанести бальзам и сделать лёгкий пилинг.

А что если хочется перемен

Осень — идеальное время для экспериментов с макияжем. Можно попробовать эффект омбре: тёмный контур бордо и светлый центр оттенка мокко. Такой приём добавит глубины и визуального объёма. Другой вариант — нанести немного прозрачного блеска поверх тёмной помады, чтобы добавить сияния.

Плюсы и минусы осенних оттенков

Плюсы Минусы
Подчеркивают естественную белизну зубов Требуют идеального состояния губ
Сочетаются с тёплым осенним гардеробом Могут визуально уменьшать губы
Универсальны по стилю и возрасту Нуждаются в точном нанесении

FAQ

Как выбрать стойкую помаду для осени?
Лучше выбирать матовые или сатиновые текстуры с ухаживающими маслами, которые не сушат кожу.

Что выбрать — матовую или глянцевую текстуру?
Матовая подчёркивает выразительность, глянцевая делает образ мягче. Для повседневного макияжа подойдёт полуматовый финиш.

Как ухаживать за губами в холодное время?
Регулярно делайте скраб, наносите питательные маски и используйте бальзам с витаминами А и Е.

Мифы и правда

  • Миф: тёмные оттенки старят.
    Правда: при правильном макияже они освежают и делают лицо выразительным.

  • Миф: бордовая помада подходит только брюнеткам.
    Правда: оттенок универсален, достаточно подобрать подходящий подтон.

  • Миф: осенние цвета уместны только вечером.
    Правда: лёгкое нанесение делает их идеальными для дневного образа.

Интересные факты

  • Терракотовая помада стала главным трендом модных показов осени 2025 года.
  • Вишнёвый оттенок считается одним из самых фотогеничных для съёмок.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Наука и техника
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Популярное
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
Европа в хаосе: тысячи рейсов отменены, пассажиры заперты в аэропортах
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Последние материалы
Внешность не имеет значения: эти советские актёры не были красавцами, но их обожали тысячи женщин
Космос преподнёс сюрприз: там, где должно быть разрушение, родились новые миры
Кожа стала зеркалом характера: как тату влияет на восприятие человека
Секрет из советских кухонь: куриные сердечки с солёными огурцами покоряют вкусом
Подоконник превратится в джунгли: фиалки зацветут так, что соседи начнут завидовать
Кожа под атакой невидимых врагов: как популярные бьюти-советы уничтожают защитный барьер
Меховая змея с кошачьей душой: кто скрывается в джунглях уже десятки миллионов лет
Кардашьян собралась покорять новые вершины: кого из мировых звёзд она хочет видеть в своём сериале
Когда снег искрится, а тишина звучит громче слов — 7 маршрутов по России для волшебной зимы
Без этих оттенков макияжа вы исчезнете в сером ноябре: как спасти лицо одним движением
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.